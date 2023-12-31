да уж, именно про тебя я и писал
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Додано: Нед 31 гру, 2023 17:37
Re: Еміграція, заробітчанство
да уж, именно про тебя я и писал
Додано: Нед 31 гру, 2023 18:27
Re: Еміграція, заробітчанство
вот такие сейчас реалии эмиграции, из первых уст
каждый кто это поддерживает, оправдывает или замалчивает - преступник
Додано: Нед 31 гру, 2023 18:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Знакомую женщину заставили раздеваться на холоде прямо. Ищут деньги.
Осторожно, фильтрация потужна
Додано: Нед 31 гру, 2023 18:37
Внуки НКВД.
Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно.
Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)
Додано: Нед 31 гру, 2023 18:43
В США не облагаются налогом до 10 куе в год подарки.
Если не ошибаюсь, не подлежат обязательному декларированию разовые заработки до 300 долларов (повторюсь, не уверен что это правда, где-то встречал). Но если их задекларировать, то облагаются.
Очень удобно и выгодно работать на w2 - работодатель на пенсионнку тоже докидывает и также платит все налоги с твоей зарплаты. Но в начале следующего года надо идти (или самому) к кому-то делать инком такс. И там, в зависимости от ситуации, доходов и оснований, можно вернуть даже больше налогов, чем заплатил. Но тут такая фигня - " Если вам государство возвращает налоги, то не спешите радоваться. Значит с точки зрения государства, вы - бедный".
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