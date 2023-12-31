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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1694169516961697
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:37

Re: Еміграція, заробітчанство

да уж, именно про тебя я и писал
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:27

Re: Еміграція, заробітчанство

вот такие сейчас реалии эмиграции, из первых уст
https://www.tiktok.com/@tatkahlushchenk ... 3232980229
каждый кто это поддерживает, оправдывает или замалчивает - преступник
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:33

Re: Еміграція, заробітчанство

Знакомую женщину заставили раздеваться на холоде прямо. Ищут деньги.
Осторожно, фильтрация потужна
beee
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:37

  nekefer написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі :lol:
кто же написал эти миллионы доносов :lol:

оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком 8)

те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага
и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные
и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии
и те кто принимают эти законы
и те кто по марофону их оправдывает
и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже
твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает
и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков

Внуки НКВД.
Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно.
Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)
beee
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 18:43

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:отож, бо як на карту, то уже всьо
https://news.meta.ua/uk/news/na-osobisti-koshti-ukrajintsiv-vvodiat-podatok-dlia-popovnennia-derzhbiudzhetu-5776866/
думаю, ще і ВЗ приліплять

Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо.

це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? :D але це не скоро

до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?


В США не облагаются налогом до 10 куе в год подарки.
Если не ошибаюсь, не подлежат обязательному декларированию разовые заработки до 300 долларов (повторюсь, не уверен что это правда, где-то встречал). Но если их задекларировать, то облагаются.
Очень удобно и выгодно работать на w2 - работодатель на пенсионнку тоже докидывает и также платит все налоги с твоей зарплаты. Но в начале следующего года надо идти (или самому) к кому-то делать инком такс. И там, в зависимости от ситуации, доходов и оснований, можно вернуть даже больше налогов, чем заплатил. Но тут такая фигня - " Если вам государство возвращает налоги, то не спешите радоваться. Значит с точки зрения государства, вы - бедный".
rjkz
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  #<1 ... 1694169516961697
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