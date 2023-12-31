Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1694169516961697 Додано: Нед 31 гру, 2023 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство да уж, именно про тебя я и писал

nekefer

Повідомлень: 818 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 18:27 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.tiktok.com/@tatkahlushchenk ... 3232980229

каждый кто это поддерживает, оправдывает или замалчивает - преступник вот такие сейчас реалии эмиграции, из первых усткаждый кто это поддерживает, оправдывает или замалчивает - преступник nekefer

Повідомлень: 818 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 18:33 Re: Еміграція, заробітчанство Знакомую женщину заставили раздеваться на холоде прямо. Ищут деньги.

Осторожно, фильтрация потужна beee

Повідомлень: 1580 З нами з: 17.12.22 Подякував: 71 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 18:37 nekefer написав: nekefer написав: Shaman написав: лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

кто же написал эти миллионы доносов лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формікто же написал эти миллионы доносов

оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком

те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага

и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные

и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии

и те кто принимают эти законы

и те кто по марофону их оправдывает

и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже

твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает

и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика агаи те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местныеи те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московиии те кто принимают эти законыи те кто по марофону их оправдываети те кто цитирует пуйла что мы все умрем тожетвой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделаети ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков

Внуки НКВД.

Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно.

Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур) Внуки НКВД.Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно.Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур) beee

Повідомлень: 1580 З нами з: 17.12.22 Подякував: 71 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 18:43 Shaman написав: Bolt написав: flyman написав: отож, бо як на карту, то уже всьо

https://news.meta.ua/uk/news/na-osobisti-koshti-ukrajintsiv-vvodiat-podatok-dlia-popovnennia-derzhbiudzhetu-5776866/

думаю, ще і ВЗ приліплять отож, бо як на карту, то уже всьодумаю, ще і ВЗ приліплять

Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо. Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо.

це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? але це не скоро



до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти? це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%?але це не скородо речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?



В США не облагаются налогом до 10 куе в год подарки.

Если не ошибаюсь, не подлежат обязательному декларированию разовые заработки до 300 долларов (повторюсь, не уверен что это правда, где-то встречал). Но если их задекларировать, то облагаются.

Очень удобно и выгодно работать на w2 - работодатель на пенсионнку тоже докидывает и также платит все налоги с твоей зарплаты. Но в начале следующего года надо идти (или самому) к кому-то делать инком такс. И там, в зависимости от ситуации, доходов и оснований, можно вернуть даже больше налогов, чем заплатил. Но тут такая фигня - " Если вам государство возвращает налоги, то не спешите радоваться. Значит с точки зрения государства, вы - бедный". В США не облагаются налогом до 10 куе в год подарки.Если не ошибаюсь, не подлежат обязательному декларированию разовые заработки до 300 долларов (повторюсь, не уверен что это правда, где-то встречал). Но если их задекларировать, то облагаются.Очень удобно и выгодно работать на w2 - работодатель на пенсионнку тоже докидывает и также платит все налоги с твоей зарплаты. Но в начале следующего года надо идти (или самому) к кому-то делать инком такс. И там, в зависимости от ситуации, доходов и оснований, можно вернуть даже больше налогов, чем заплатил. Но тут такая фигня - " Если вам государство возвращает налоги, то не спешите радоваться. Значит с точки зрения государства, вы - бедный". rjkz

Повідомлень: 16004 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5006 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1694169516961697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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