Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Shaman написав:лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі кто же написал эти миллионы доносов
оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком
те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
Внуки НКВД. Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно. Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)
Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо.
це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? але це не скоро
до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?
В США не облагаются налогом до 10 куе в год подарки. Если не ошибаюсь, не подлежат обязательному декларированию разовые заработки до 300 долларов (повторюсь, не уверен что это правда, где-то встречал). Но если их задекларировать, то облагаются. Очень удобно и выгодно работать на w2 - работодатель на пенсионнку тоже докидывает и также платит все налоги с твоей зарплаты. Но в начале следующего года надо идти (или самому) к кому-то делать инком такс. И там, в зависимости от ситуации, доходов и оснований, можно вернуть даже больше налогов, чем заплатил. Но тут такая фигня - " Если вам государство возвращает налоги, то не спешите радоваться. Значит с точки зрения государства, вы - бедный".
nekefer написав:те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
Четко написал дружище, спасибо Дай тебе Бог здоровья в Новом Году Я тоже вот это все сверху не сразу понял, тоже читал умные кнги "кто виноват" и все такое. Потом однажды во врмея ковида увидел как менты в черном гоняют мамочек из парка, в голове щелкнуло и сразу все понял - и кто сделал голодомор, и Бабий Яри и прочие ужасы, и что это были увы не марсиане.