Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Shaman написав:лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі кто же написал эти миллионы доносов
оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком
те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
Внуки НКВД. Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно. Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)
Ще не всьо, ось коли конкретна постанова буде, ось тоді і поговоримо.
це пропозиція у стратегії до 2030. коли це введуть й чи введуть - питання відкрите. мені цікавить, а що буде з поповненням власних карт - теж 18%? але це не скоро
до речі, пани емігранти - як це у ваших країнах? дійсно любе надходження оподатковується - чи є різні варіанти?
В США не облагаются налогом до 10 куе в год подарки. Если не ошибаюсь, не подлежат обязательному декларированию разовые заработки до 300 долларов (повторюсь, не уверен что это правда, где-то встречал). Но если их задекларировать, то облагаются. Очень удобно и выгодно работать на w2 - работодатель на пенсионнку тоже докидывает и также платит все налоги с твоей зарплаты. Но в начале следующего года надо идти (или самому) к кому-то делать инком такс. И там, в зависимости от ситуации, доходов и оснований, можно вернуть даже больше налогов, чем заплатил. Но тут такая фигня - " Если вам государство возвращает налоги, то не спешите радоваться. Значит с точки зрения государства, вы - бедный".
nekefer написав:те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
Четко написал дружище, спасибо Дай тебе Бог здоровья в Новом Году Я тоже вот это все сверху не сразу понял, тоже читал умные кнги "кто виноват" и все такое. Потом однажды во врмея ковида увидел как менты в черном гоняют мамочек из парка, в голове щелкнуло и сразу все понял - и кто сделал голодомор, и Бабий Яри и прочие ужасы, и что это были увы не марсиане.
beee написав:Внуки НКВД. Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно. Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)
НКВД здесь не при чем. Так всегда бывает в странах, общество которых не доросло в своем развитии до демократии. Большевики, Гитлер, Хомейни, путин, янык, лука, Хамас... Демократию нужно выстрадать, а не просто объявить ее в конституциях, законах, указах.
Нам бы подошла система Ю.Кореи, но для этого нужно перетерпеть диктатуру украинской реинкарнации Пака (или Ли КуанЮ). Что невозможно.
Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos Joe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him