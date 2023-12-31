nekefer написав:

nekefer написав: Shaman написав: лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формі

кто же написал эти миллионы доносов лайфхак для квартирантів, якщо немає грошей - запросити на зустріч дядьку у зеленій формікто же написал эти миллионы доносов

оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком оце ні - переважна більшість тих, хто писав, залишилась за поребріком

те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика агаи те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местныеи те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московиии те кто принимают эти законыи те кто по марофону их оправдываети те кто цитирует пуйла что мы все умрем тожетвой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделаети ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков