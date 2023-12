Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1695169616971698 Додано: Нед 31 гру, 2023 21:44 Re: Еміграція, заробітчанство

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.

Додано: Нед 31 гру, 2023 21:47

Не ваш знакомый случайно?

https://www.theguardian.com/us-news/202 ... J9M4txggfQ



Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos

Не ваш знакомый случайно?

https://www.theguardian.com/us-news/202 ... J9M4txggfQ

Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos

Joe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him



Если это был он.

Если это был он.
Тут, говорят, пошесть началась с тем, что школьники с помощью ИИ цепляют морды своих классмейтс в порноролики. Не знают что с этим делать.

Додано: Нед 31 гру, 2023 22:19

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.

Мы тоже выбирали, взяли этот:

https://defis.ua/noutbuk-lenovo-thinkbo ... 21dl003tra

За 300 грн поставили Винду +офис.

Мы тоже выбирали, взяли этот:
https://defis.ua/noutbuk-lenovo-thinkbo ... 21dl003tra
За 300 грн поставили Винду +офис.
Пы. Сы Нет доступа по вашей ссылке. Наверное только для резидентов. 😎

и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные

и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии

и те кто принимают эти законы

и те кто по марофону их оправдывает

и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже

твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает

те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага
и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные
и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии
и те кто принимают эти законы
и те кто по марофону их оправдывает
и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже
твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает
и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков

"поток незамутненного сознания" - маю надію, тобі стало легше



йде війна, й мобілізація - неприємний для когось процес, але у держави немає іншого виходу. чого декого так через це плющить - риторичне питання. насправді мобілізують десь кожного десятого, але перелякалося дев'ять з десяти.



"поток незамутненного сознания" - маю надію, тобі стало легше

йде війна, й мобілізація - неприємний для когось процес, але у держави немає іншого виходу. чого декого так через це плющить - риторичне питання. насправді мобілізують десь кожного десятого, але перелякалося дев'ять з десяти.

так примус, іншого шляху немає. чи запропонуй, як замінити Успіха та інших на фронті, по-іншому. держава є інструментом примусу в деяких речах. не подобається - спробуй пожити там, де держави немає - наприклад Сомалі - гадаю не сподобається ще більше



Ви так зворушливо переймаєтеся долею держави, що стало цікаво-яку посаду займаєте в "державі" зелених? Коли ця "держава" розповідала про шашлики у травні та їздила до Оману домовлятися про сдачу України з емісарами путена (розмінування шляхів наступу кацапів, вивід військ з Гостомеля, призначення на важливі посади ворожих агентів і т.і.) а найвища посадова особа цієї "держави" сама 4 рази ухилялася від вручення повістки, то це таке роздвоєння особистості чи вважаєте, що люди геть нічого не пам'ятають?

Держа́ва — територіальна організація політичної влади панівної частини соціально неоднорідного суспільства, що існує, функціонує і розвивається через систему органів публічної влади. Виступає як офіційний представник усього суспільства й забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї політики насамперед в інтересах панівної частини населення.

Якщо що, визначення з Великої Української Енциклопедії, але існують і набагато відвертіші

Мені наприклад більше подобається таке: "коли державі щось потрібно від громадянина, вона прикидається Вітчизною".

Ви так зворушливо переймаєтеся долею держави, що стало цікаво-яку посаду займаєте в "державі" зелених? Коли ця "держава" розповідала про шашлики у травні та їздила до Оману домовлятися про сдачу України з емісарами путена (розмінування шляхів наступу кацапів, вивід військ з Гостомеля, призначення на важливі посади ворожих агентів і т.і.) а найвища посадова особа цієї "держави" сама 4 рази ухилялася від вручення повістки, то це таке роздвоєння особистості чи вважаєте, що люди геть нічого не пам'ятають?

Держа́ва — територіальна організація політичної влади панівної частини соціально неоднорідного суспільства, що існує, функціонує і розвивається через систему органів публічної влади. Виступає як офіційний представник усього суспільства й забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї політики насамперед в інтересах панівної частини населення.

Якщо що, визначення з Великої Української Енциклопедії, але існують і набагато відвертіші

Мені наприклад більше подобається таке: "коли державі щось потрібно від громадянина, вона прикидається Вітчизною".

п.с. Так, поповнювати ЗСУ потрібно, але здійснити це нинішня влада не здатна, не наробивши ще більшої біди. Тому ІМХО тільки новий уряд національного порятунку, з людей котрим суспільство довіряє, здатен вийти з цього кола. І не потрібно прикриватися необхідністю заміни Долярчика, Фріза, Бобуа та інших воїнів-скільки б громадян не мобілізували, ніякої суттєвої демобілізації придатних війсковослужбовців не відбудеться аж до закінчення бойових дій. Кожен хто запевняє в протилежному, то брат близнюк Обдристовича, м'яко кажучи.

Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно.

Внуки НКВД.
Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно.
Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)

НКВД здесь не при чем.

Так всегда бывает в странах, общество которых не доросло в своем развитии до демократии.

Большевики, Гитлер, Хомейни, путин, янык, лука, Хамас...

Демократию нужно выстрадать, а не просто объявить ее в конституциях, законах, указах.



НКВД здесь не при чем.
Так всегда бывает в странах, общество которых не доросло в своем развитии до демократии.
Большевики, Гитлер, Хомейни, путин, янык, лука, Хамас...
Демократию нужно выстрадать, а не просто объявить ее в конституциях, законах, указах.

Нам бы подошла система Ю.Кореи, но для этого нужно перетерпеть диктатуру украинской реинкарнации Пака (или Ли КуанЮ). Что невозможно.

Сильно написано.

Даже легче стало.

Сильно написано.
Даже легче стало.
На этой ноте, закончим год. Демократию заслужить нужно

