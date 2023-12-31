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Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos Joe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him
Если это был он. Тут, говорят, пошесть началась с тем, что школьники с помощью ИИ цепляют морды своих классмейтс в порноролики. Не знают что с этим делать.
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
nekefer написав:те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии и те кто принимают эти законы и те кто по марофону их оправдывает и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков
"поток незамутненного сознания" - маю надію, тобі стало легше
йде війна, й мобілізація - неприємний для когось процес, але у держави немає іншого виходу. чого декого так через це плющить - риторичне питання. насправді мобілізують десь кожного десятого, але перелякалося дев'ять з десяти.
так примус, іншого шляху немає. чи запропонуй, як замінити Успіха та інших на фронті, по-іншому. держава є інструментом примусу в деяких речах. не подобається - спробуй пожити там, де держави немає - наприклад Сомалі - гадаю не сподобається ще більше
Ви так зворушливо переймаєтеся долею держави, що стало цікаво-яку посаду займаєте в "державі" зелених? Коли ця "держава" розповідала про шашлики у травні та їздила до Оману домовлятися про сдачу України з емісарами путена (розмінування шляхів наступу кацапів, вивід військ з Гостомеля, призначення на важливі посади ворожих агентів і т.і.) а найвища посадова особа цієї "держави" сама 4 рази ухилялася від вручення повістки, то це таке роздвоєння особистості чи вважаєте, що люди геть нічого не пам'ятають? Держа́ва — територіальна організація політичної влади панівної частини соціально неоднорідного суспільства, що існує, функціонує і розвивається через систему органів публічної влади. Виступає як офіційний представник усього суспільства й забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї політики насамперед в інтересах панівної частини населення. Якщо що, визначення з Великої Української Енциклопедії, але існують і набагато відвертіші Мені наприклад більше подобається таке: "коли державі щось потрібно від громадянина, вона прикидається Вітчизною". п.с. Так, поповнювати ЗСУ потрібно, але здійснити це нинішня влада не здатна, не наробивши ще більшої біди. Тому ІМХО тільки новий уряд національного порятунку, з людей котрим суспільство довіряє, здатен вийти з цього кола. І не потрібно прикриватися необхідністю заміни Долярчика, Фріза, Бобуа та інших воїнів-скільки б громадян не мобілізували, ніякої суттєвої демобілізації придатних війсковослужбовців не відбудеться аж до закінчення бойових дій. Кожен хто запевняє в протилежному, то брат близнюк Обдристовича, м'яко кажучи.
beee написав:Внуки НКВД. Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно. Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)
НКВД здесь не при чем. Так всегда бывает в странах, общество которых не доросло в своем развитии до демократии. Большевики, Гитлер, Хомейни, путин, янык, лука, Хамас... Демократию нужно выстрадать, а не просто объявить ее в конституциях, законах, указах.
Нам бы подошла система Ю.Кореи, но для этого нужно перетерпеть диктатуру украинской реинкарнации Пака (или Ли КуанЮ). Что невозможно.
Сильно написано. Даже легче стало. На этой ноте, закончим год. Демократию заслужить нужно
rjkz написав:Думаю, что этот продукт Файненс.юэй просто обязан быть и на этой ветке. Наконец дошли руки посмотреть.
avatar png images синий крест - победа в 1 мировой войне красный крест - победа во 2 мировой войне зеленый крест - победа в холодной войне сейчас ждем войну с Китаем и глобальным югом победил - разбогател, остальное демагогия и еще автор совершенно умолчал о вкладе Морганов
В союзе с зависимыми от него банками в Филадельфии, Париже и Лондоне, дом в то время являлся крупнейшей финансовой компанией в мире. Банк Моргана контролировал строительство железных дорог, участвовал в создании крупнейшей сталелитейной компании US Steel, электротехнической фирмы «Дженерал электрик», финансировал пассажирские перевозки в Атлантике. В 1892 году Морган организовал слияние Edison General Electric и Thomson-Houston Electric Company, в результате чего появилась компания General Electric. Он также играл важную роль в формировании United States Steel Corporation, International Harvester и AT&T. В разгар карьеры Моргана в начале XX века он и его партнёры имели финансовые вложения во многие крупные корпорации и оказывали значительное влияние на членов правительства, занимающихся финансами, а также членов конгресса Соединенных Штатов. В 1907 году Морган предотвратил крупный банковский кризис, собрав пул частных инвесторов для ликвидации банковской паники
украинский ближайший аналог Беня в основном крал чужое вот и ответ почему так всех как есть а дифирамбы про трудолюбие и "честные" суды для проповеди в церкви
beee написав:Внуки НКВД. Откуда такая ненависть к согражданам, неизвестно. Могу предложить,что это из-за того, что неожиданно власть попадает ранее ущербным. (Вспомните мойщиков, продавцов кур)
НКВД здесь не при чем. Так всегда бывает в странах, общество которых не доросло в своем развитии до демократии. Большевики, Гитлер, Хомейни, путин, янык, лука, Хамас... Демократию нужно выстрадать, а не просто объявить ее в конституциях, законах, указах.
Нам бы подошла система Ю.Кореи, но для этого нужно перетерпеть диктатуру украинской реинкарнации Пака (или Ли КуанЮ). Что невозможно.
Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман. Всіх з наступаючим новим роком.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 31 гру, 2023 23:13, всього редагувалось 1 раз.