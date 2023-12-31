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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1696169716981699
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:06

  Bolt написав:
  rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.

К

Мы тоже выбирали, взяли этот:
https://defis.ua/noutbuk-lenovo-thinkbo ... 21dl003tra
За 300 грн поставили Винду +офис.
Пы. Сы Нет доступа по вашей ссылке. Наверное только для резидентов. 😎


Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey
Сейчас цена 949.99 + такс мы брали по 679.99, а на Рождество было 599.99.
rjkz
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  #<1 ... 1696169716981699
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