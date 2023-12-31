Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1696169716981699 Додано: Нед 31 гру, 2023 23:06 Bolt написав: rjkz написав: Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



К Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.Взяли этот:С налогами обошелся в 740.На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.

Мы тоже выбирали, взяли этот:

https://defis.ua/noutbuk-lenovo-thinkbo ... 21dl003tra

За 300 грн поставили Винду +офис.

Пы. Сы Нет доступа по вашей ссылке. Наверное только для резидентов. 😎 Мы тоже выбирали, взяли этот:За 300 грн поставили Винду +офис.Пы. Сы Нет доступа по вашей ссылке. Наверное только для резидентов. 😎



Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey

Сейчас цена 949.99 + такс мы брали по 679.99, а на Рождество было 599.99. Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm GreyСейчас цена 949.99 + такс мы брали по 679.99, а на Рождество было 599.99. rjkz

Повідомлень: 16008 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8137 раз. Подякували: 5006 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1696169716981699 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостейМодератори: Faceless