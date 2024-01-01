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rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey Сейчас цена 949.99 + такс мы брали по 679.99, а на Рождество было 599.99.
nekefer написав: avatar png images синий крест - победа в 1 мировой войне красный крест - победа во 2 мировой войне зеленый крест - победа в холодной войне сейчас ждем войну с Китаем и глобальным югом победил - разбогател, остальное демагогия и еще автор совершенно умолчал о вкладе Морганов
С Китаем не надо, все же мировая фабрика, которую трудно заменить. С глобальным Югом воевать сложно, там за ценой не постоят.
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Геймить на ноуте с 15дюймовым монитором извращение.
Starikan написав:akurt Не ваш знакомый случайно? https://www.theguardian.com/us-news/202 ... J9M4txggfQ Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos Joe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him
Если это был он. Тут, говорят, пошесть началась с тем, что школьники с помощью ИИ цепляют морды своих классмейтс в порноролики. Не знают что с этим делать.
Ни в коем случае ничего нельзя делать!!! Это самоидентификация, самовыражение, разнообразие и инклюзивность! Это наше будущее, именно такие смышленые ребята изобрели колесо, паровую машину, самолеты, Интернет, космические аппараты, порнхаб и ИИ!
FreeeeeeDooooom для всех, и никто обиженный не уйдет! А вы тянете всех в Северную Корею!
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Он еще мал, но есть фантазии на тему попробовать себы ютубером-геймером. Пуркуа-бы видеокарту и не па? 8 оперативка - да, э то компромисс, но ее можно доставить. Тем более у меня есть откуда вытащить. Винда 11 - не было времени морочиться, это первый в нашей семье лаптап с 11, на остальных переустановили 10.
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Геймить на ноуте с 15дюймовым монитором извращение.
Там можно внешний подключать. У меня есть старенький асер, но сейчас за 100 долларов можно очень некислый по акциям взять.