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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1696169716981699
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 23:06

  Bolt написав:
  rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.

К

Мы тоже выбирали, взяли этот:
https://defis.ua/noutbuk-lenovo-thinkbo ... 21dl003tra
За 300 грн поставили Винду +офис.
Пы. Сы Нет доступа по вашей ссылке. Наверное только для резидентов. 😎


Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey
Сейчас цена 949.99 + такс мы брали по 679.99, а на Рождество было 599.99.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 01:49

  nekefer написав: Зображення
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синий крест - победа в 1 мировой войне
красный крест - победа во 2 мировой войне
зеленый крест - победа в холодной войне
сейчас ждем войну с Китаем и глобальным югом
победил - разбогател, остальное демагогия
и еще автор совершенно умолчал о вкладе Морганов

С Китаем не надо, все же мировая фабрика, которую трудно заменить.
С глобальным Югом воевать сложно, там за ценой не постоят.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:07

  rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.


Gaming laptop 8 GB memory? Гм...
У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.
Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.
А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).
Все остальное approved.
Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:19

  Starikan написав:
  rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.


Gaming laptop 8 GB memory? Гм...
У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.
Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.
А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).
Все остальное approved.
Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.

Геймить на ноуте с 15дюймовым монитором извращение.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:20

  rjkz написав:
  Starikan написав:akurt
Не ваш знакомый случайно?
https://www.theguardian.com/us-news/202 ... J9M4txggfQ
Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos
Joe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him

Если это был он.
Тут, говорят, пошесть началась с тем, что школьники с помощью ИИ цепляют морды своих классмейтс в порноролики. Не знают что с этим делать.

Ни в коем случае ничего нельзя делать!!!
Это самоидентификация, самовыражение, разнообразие и инклюзивность!
Это наше будущее, именно такие смышленые ребята изобрели колесо, паровую машину, самолеты, Интернет, космические аппараты, порнхаб и ИИ!

FreeeeeeDooooom для всех, и никто обиженный не уйдет!
А вы тянете всех в Северную Корею!
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:36

  Starikan написав:
  rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.


Gaming laptop 8 GB memory? Гм...
У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.
Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.
А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).
Все остальное approved.
Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.


Он еще мал, но есть фантазии на тему попробовать себы ютубером-геймером.
Пуркуа-бы видеокарту и не па?
8 оперативка - да, э то компромисс, но ее можно доставить. Тем более у меня есть откуда вытащить.
Винда 11 - не было времени морочиться, это первый в нашей семье лаптап с 11, на остальных переустановили 10.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:38

  Bolt написав:
  Starikan написав:
  rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.
Взяли этот:
https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467
С налогами обошелся в 740.
На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.
Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.
Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.


Gaming laptop 8 GB memory? Гм...
У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.
Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.
А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).
Все остальное approved.
Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.

Геймить на ноуте с 15дюймовым монитором извращение.


Там можно внешний подключать.
У меня есть старенький асер, но сейчас за 100 долларов можно очень некислый по акциям взять.
rjkz
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  #<1 ... 1696169716981699
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