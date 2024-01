Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1696169716981699 Додано: Нед 31 гру, 2023 23:06 Bolt написав: rjkz написав: Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



К Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.Взяли этот:С налогами обошелся в 740.На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.

Мы тоже выбирали, взяли этот:

https://defis.ua/noutbuk-lenovo-thinkbo ... 21dl003tra

За 300 грн поставили Винду +офис.

Пы. Сы Нет доступа по вашей ссылке. Наверное только для резидентов. 😎 Мы тоже выбирали, взяли этот:За 300 грн поставили Винду +офис.Пы. Сы Нет доступа по вашей ссылке. Наверное только для резидентов. 😎



Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey

Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey

Сейчас цена 949.99 + такс мы брали по 679.99, а на Рождество было 599.99.

avatar png images

синий крест - победа в 1 мировой войне

красный крест - победа во 2 мировой войне

зеленый крест - победа в холодной войне

сейчас ждем войну с Китаем и глобальным югом

победил - разбогател, остальное демагогия

синий крест - победа в 1 мировой войне
красный крест - победа во 2 мировой войне
зеленый крест - победа в холодной войне
сейчас ждем войну с Китаем и глобальным югом
победил - разбогател, остальное демагогия
и еще автор совершенно умолчал о вкладе Морганов

С Китаем не надо, все же мировая фабрика, которую трудно заменить.
С глобальным Югом воевать сложно, там за ценой не постоят.

С Китаем не надо, все же мировая фабрика, которую трудно заменить.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции. Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.Взяли этот:С налогами обошелся в 740.На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

Не ваш знакомый случайно?

https://www.theguardian.com/us-news/202 ... J9M4txggfQ

Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos

Joe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him Не ваш знакомый случайно?Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videosJoe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him

Если это был он.

Тут, говорят, пошесть началась с тем, что школьники с помощью ИИ цепляют морды своих классмейтс в порноролики. Не знают что с этим делать. Если это был он.Тут, говорят, пошесть началась с тем, что школьники с помощью ИИ цепляют морды своих классмейтс в порноролики. Не знают что с этим делать.

Ни в коем случае ничего нельзя делать!!!

Это самоидентификация, самовыражение, разнообразие и инклюзивность!

Это наше будущее, именно такие смышленые ребята изобрели колесо, паровую машину, самолеты, Интернет, космические аппараты, порнхаб и ИИ!



FreeeeeeDooooom для всех, и никто обиженный не уйдет!

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции. Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.Взяли этот:С налогами обошелся в 740.На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

Он еще мал, но есть фантазии на тему попробовать себы ютубером-геймером.

Пуркуа-бы видеокарту и не па?

8 оперативка - да, э то компромисс, но ее можно доставить. Тем более у меня есть откуда вытащить.

Он еще мал, но есть фантазии на тему попробовать себы ютубером-геймером.
Пуркуа-бы видеокарту и не па?
8 оперативка - да, э то компромисс, но ее можно доставить. Тем более у меня есть откуда вытащить.
Винда 11 - не было времени морочиться, это первый в нашей семье лаптап с 11, на остальных переустановили 10.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции. Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.Взяли этот:С налогами обошелся в 740.На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

Там можно внешний подключать.

Там можно внешний подключать.
У меня есть старенький асер, но сейчас за 100 долларов можно очень некислый по акциям взять.

и те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местные

и те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московии

и те кто принимают эти законы

и те кто по марофону их оправдывает

и те кто цитирует пуйла что мы все умрем тоже

твой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделает

и ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика агаи те кто сейчас сроят блокпосты между районами чтобы заблокировать всю страну тоже не местныеи те кто через несколько месяцев будет ходить с обысками по жилью людей и мочить "уклонистов" тоже из московиии те кто принимают эти законыи те кто по марофону их оправдываети те кто цитирует пуйла что мы все умрем тожетвой настоящий враг с тобой в одном АТб, просто ему еще не приказали в тебя стрелять, он с удовольствием сделаети ему заплатят деньгами немецких и американских налогоплательщиков

"поток незамутненного сознания" - маю надію, тобі стало легше



йде війна, й мобілізація - неприємний для когось процес, але у держави немає іншого виходу. чого декого так через це плющить - риторичне питання. насправді мобілізують десь кожного десятого, але перелякалося дев'ять з десяти.



так примус, іншого шляху немає. чи запропонуй, як замінити Успіха та інших на фронті, по-іншому. держава є інструментом примусу в деяких речах. не подобається - спробуй пожити там, де держави немає - наприклад Сомалі - гадаю не сподобається ще більше "поток незамутненного сознания" - маю надію, тобі стало легшейде війна, й мобілізація - неприємний для когось процес, але у держави немає іншого виходу. чого декого так через це плющить - риторичне питання. насправді мобілізують десь кожного десятого, але перелякалося дев'ять з десяти.так примус, іншого шляху немає. чи запропонуй, як замінитита інших на фронті, по-іншому. держава є інструментом примусу в деяких речах. не подобається - спробуй пожити там, де держави немає - наприклад Сомалі - гадаю не сподобається ще більше



Ви так зворушливо переймаєтеся долею держави, що стало цікаво-яку посаду займаєте в "державі" зелених? Коли ця "держава" розповідала про шашлики у травні та їздила до Оману домовлятися про сдачу України з емісарами путена (розмінування шляхів наступу кацапів, вивід військ з Гостомеля, призначення на важливі посади ворожих агентів і т.і.) а найвища посадова особа цієї "держави" сама 4 рази ухилялася від вручення повістки, то це таке роздвоєння особистості чи вважаєте, що люди геть нічого не пам'ятають?

Держа́ва — територіальна організація політичної влади панівної частини соціально неоднорідного суспільства, що існує, функціонує і розвивається через систему органів публічної влади. Виступає як офіційний представник усього суспільства й забезпечує за допомогою спеціального апарату реалізацію своєї політики насамперед в інтересах панівної частини населення.

Якщо що, визначення з Великої Української Енциклопедії, але існують і набагато відвертіші

Мені наприклад більше подобається таке: "коли державі щось потрібно від громадянина, вона прикидається Вітчизною".

п.с. Так, поповнювати ЗСУ потрібно, але здійснити це нинішня влада не здатна, не наробивши ще більшої біди. Тому ІМХО тільки новий уряд національного порятунку, з людей котрим суспільство довіряє, здатен вийти з цього кола. І не потрібно прикриватися необхідністю заміни Долярчика, Фріза, Бобуа та інших воїнів-скільки б громадян не мобілізували, ніякої суттєвої демобілізації придатних війсковослужбовців не відбудеться аж до закінчення бойових дій. Кожен хто запевняє в протилежному, то брат близнюк Обдристовича, м'яко кажучи. Ви так зворушливо переймаєтеся долею держави, що стало цікаво-яку посаду займаєте в "державі" зелених? Коли ця "держава" розповідала про шашлики у травні та їздила до Оману домовлятися про сдачу України з емісарами путена (розмінування шляхів наступу кацапів, вивід військ з Гостомеля, призначення на важливі посади ворожих агентів і т.і.) а найвища посадова особа цієї "держави" сама 4 рази ухилялася від вручення повістки, то це таке роздвоєння особистості чи вважаєте, що люди геть нічого не пам'ятають?Якщо що, визначення з Великої Української Енциклопедії, але існують і набагато відвертішіМені наприклад більше подобається таке: "коли державі щось потрібно від громадянина, вона прикидається Вітчизною".п.с. Так, поповнювати ЗСУ потрібно, але здійснити це нинішня влада не здатна, не наробивши ще більшої біди. Тому ІМХО тільки новий уряд національного порятунку, з людей котрим суспільство довіряє, здатен вийти з цього кола. І не потрібно прикриватися необхідністю заміни Долярчика, Фріза, Бобуа та інших воїнів-скільки б громадян не мобілізували, ніякої суттєвої демобілізації придатних війсковослужбовців не відбудеться аж до закінчення бойових дій. Кожен хто запевняє в протилежному, то брат близнюк Обдристовича, м'яко кажучи.



Я заранее приношу извинения за бестактность, ввиду моего географического положения.

Но все-же.

1. Кого-бы видели в лучшей роли на посту/постах руководителей Украины и почему?

2. 4 раза уклонялся от получения повестки...кто? Верховный Главнокомандующий? Или Главнокомандующий?

3. Ездили сдавать Украину? И как? Успешно? Что-то не очень получилось сдать.

Очень напомнило рашистский анекдот про евреев.

"Абрам заходит в ...кто там у них главный антисемит? настолько не интересуюсь чЁтамнарасии, что даже не знаю....

-Скажите, это пгавда, шо евгеи пгодали гасию?

-Да!Да, ...довская морда.

-Я тогда хоте-бы узнать - Де я могу получить свою долю?"

4. Про шашлыки и прочее шапкозакидательство начала и до начала войны.

У каждого индивида свои приоритеты и интересы, у государства - свои.

В 2015 году я разговаривал со своим другом, сказал, что будет большая война, поэтому разумным будет уехать из Украины. На что он ответил, что если будет больщая война, то он пойдет воевать, а уезжать он никуда не будет.

Так все и произошло и каждый поступил как считал нужным.

Я - эмигрировал, а он почти 2 года на фронте. Сам пошел в первые дни. С первого раза не взяли, через примерно неделю пошел во второй раз и на тот раз взяли.

Я сделал свой сознательный негероический выбор, он -свой.

У государства в состоянии такой войны выбора большого нет.

Или сдаваться или воевать. В первом случае у страны и людей будет очень печальное будущее, во втором - есть варианты. И если уж выбрали второй вариант, то тут тоже выбор невелик - или идти до конца, какой-бы он ни был, всеми средствами, включая ограничения прав, что предусматривает военное положение.

Или...сдаваться?

Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.

Что оно должно было транслировать?

"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?

Так итак думающие или просто осторожные люди уехали перед самой войной.

Многие компании выехали целиком. Мои арендаторы из такой.

И стимулировать этот процесс? Кто пойдет тогда воевать?

В данном случае у государства и индивида (например, такого как я) разные интересы. Мои - сберечь семью и быть рядом с ней, чтобы вырастить и обеспечить детей, у государства - пополнить такими как я ЗСУ.

Хоть это не делает мне чести, но это - правда.

Объективно - то заблуждение, в которое пыталось руководство страны ввести население, вызвано суровой необходимостью. Кто доверял государству, но имел другие интересы, оказался в проигрыше, кто сам пошел воевать - имеет шанс, что его кем-то заменят из тех, кто не хочет идти сам.

Я еще раз прошу прощения за бестактность своего...нравоучения(?). Я заранее приношу извинения за бестактность, ввиду моего географического положения.Но все-же.1. Кого-бы видели в лучшей роли на посту/постах руководителей Украины и почему?2. 4 раза уклонялся от получения повестки...кто? Верховный Главнокомандующий? Или Главнокомандующий?3. Ездили сдавать Украину? И как? Успешно? Что-то не очень получилось сдать.Очень напомнило рашистский анекдот про евреев."Абрам заходит в ...кто там у них главный антисемит? настолько не интересуюсь чЁтамнарасии, что даже не знаю....-Скажите, это пгавда, шо евгеи пгодали гасию?-Да!Да, ...довская морда.-Я тогда хоте-бы узнать - Де я могу получить свою долю?"4. Про шашлыки и прочее шапкозакидательство начала и до начала войны.У каждого индивида свои приоритеты и интересы, у государства - свои.В 2015 году я разговаривал со своим другом, сказал, что будет большая война, поэтому разумным будет уехать из Украины. На что он ответил, что если будет больщая война, то он пойдет воевать, а уезжать он никуда не будет.Так все и произошло и каждый поступил как считал нужным.Я - эмигрировал, а он почти 2 года на фронте. Сам пошел в первые дни. С первого раза не взяли, через примерно неделю пошел во второй раз и на тот раз взяли.Я сделал свой сознательный негероический выбор, он -свой.У государства в состоянии такой войны выбора большого нет.Или сдаваться или воевать. В первом случае у страны и людей будет очень печальное будущее, во втором - есть варианты. И если уж выбрали второй вариант, то тут тоже выбор невелик - или идти до конца, какой-бы он ни был, всеми средствами, включая ограничения прав, что предусматривает военное положение.Или...сдаваться?Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.Что оно должно было транслировать?"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?Так итак думающие или просто осторожные люди уехали перед самой войной.Многие компании выехали целиком. Мои арендаторы из такой.И стимулировать этот процесс? Кто пойдет тогда воевать?В данном случае у государства и индивида (например, такого как я) разные интересы. Мои - сберечь семью и быть рядом с ней, чтобы вырастить и обеспечить детей, у государства - пополнить такими как я ЗСУ.Хоть это не делает мне чести, но это - правда.Объективно - то заблуждение, в которое пыталось руководство страны ввести население, вызвано суровой необходимостью. Кто доверял государству, но имел другие интересы, оказался в проигрыше, кто сам пошел воевать - имеет шанс, что его кем-то заменят из тех, кто не хочет идти сам.своего...нравоучения(?). rjkz

