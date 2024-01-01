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Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos Joe Gow says that his free speech rights were violated after the Universities of Wisconsin board of regents decided to fire him
Ход мысли и сфера интересов у Starikan интересные: геи, лесбиянки, извращенцы, садомиты, фетишизм, вуайеризм, флоттеризм… Прямо завидовать… наверное. Мне не так везет: сразу после прослушивания выступления нашего президента: звонок из San Francisco от нашей украинской диаспоры. Которые нормальные. Собирались в новогодний вечер выехать на велосипедную прогулку в сторону Tennessee Beach. Первая поездка на только купленных велосипедах с карбоновой рамой. Маршрут 10 миль. По дороге можно встретить рысь. Но не это самое интересное, а то, за что куплен новый велосипед: “Мне выплатили бонус за то что я много работал и мы вовремя закончили проект.” (Цитата) Наши украинцы умеют работать!
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Після року користування треба додавати ще 8 гб, або ставити нормальну Windows 7. rjkz наступив на ці граблі.
rjkz написав:Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы. Что оно должно было транслировать? "Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?
А до війни держава могла хоч якось підготуватись? Данілов заявляв потім, що вони знали про війну ще восени 2022 року - як готувались - обсирали США і Байдена за панікерство і лошили уголовкою Стерненка.
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Он еще мал, но есть фантазии на тему попробовать себы ютубером-геймером. Пуркуа-бы видеокарту и не па? 8 оперативка - да, э то компромисс, но ее можно доставить. Тем более у меня есть откуда вытащить. Винда 11 - не было времени морочиться, это первый в нашей семье лаптап с 11, на остальных переустановили 10.
Посилання на конфігурацію не дивився, лінь впн вмикати, але якщо все інше влаштовує - ставите 32 Гб оперативки і все. Оперативка дешева. 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено.
Провів перемовини з родиною наших українців, які зараз в Канаді - місто Віннінпег. Одному з синів родини 3 січня виповниться не тільки 22 роки, а й рік, як він офіційно працює в Канаді. Саме цікаве про те, що з отриманням PR в Канаді НЕ ВСЕ так просто, як здавалося б... Здавалося б: пропрацюй офіційно та у одного й того ж роботодавця 6 місяців (за законами цієї провінції), підготуй всі документи, здай екзамен на знання англійської мови (не менше "4" за "5-ти" бальною шкалою) - та подавай документи на Вид на прожиття.
Ситуація прямо за українським прислів"ям "Бідному женитися - і дня мало!" Інформація для учасників форуму може бути повчальною.
1. Як виявилося, при подачі пакету документів на PR людині нараховується певна кількість умовних балів за різні персональні досягнення: освіту, кваліфікацію, стаж роботи, знання мови та ніше. 2. Кожна людина отримує персональну - відповідну до досягнень - суму балів. Це може бути і 600, і 800, і 1000 балів. 3. Заяви розглядаються щомісця у відповідності з рейтингом людини за цими балами: набрав 950 балів - в першу чергу - співай гімн Канади. "Прохідний бал" кожного місяця різний - залежить від кількості бажаючих та контингенту в цілому: чи всі "слабаки", чи всі "сильні". В залежності від цього можна чекати і 3 місяці, а можеш чекати і 20 місяців. 4. Мій респондент попередньо нарахував собі 670 балів (дуже мало), а прохдіний грудні був 770...
Чому у нього так мало балів? А все просто, все логічно і все цікаво: - університет в Україні НЕ закінчив - відрахований з третього курсу як такий, що припинив навчання; Нуль балів має за таку освіту; - працює хлопець реально з 15 років (починав на автомийці) і жодного (!!!) року стажу офіційного підтвердженого - немає стажу - НУЛЬ балів.
Такі ось справи, панове... Порадив діяти за українським прислів"ям "Маємо те, що маємо!": подавати документи як є, нарахують якісь бали та чекати і чекати... Хіба ж хочеш? - Мусиш!