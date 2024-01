Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1697169816991700 Додано: Пон 01 січ, 2024 11:06 Starikan написав: akurt

Не ваш знакомый случайно?

https://www.theguardian.com/us-news/202 ... J9M4txggfQ



Wisconsin university chancellor claims he was fired for appearing in porn videos

Ход мысли и сфера интересов у Starikan интересные: геи, лесбиянки, извращенцы, садомиты, фетишизм, вуайеризм, флоттеризм…

Прямо завидовать… наверное.

Мне не так везет: сразу после прослушивания выступления нашего президента: звонок из San Francisco от нашей украинской диаспоры. Которые нормальные.

Собирались в новогодний вечер выехать на велосипедную прогулку в сторону Tennessee Beach.

Первая поездка на только купленных велосипедах с карбоновой рамой. Маршрут 10 миль. По дороге можно встретить рысь.

Но не это самое интересное, а то, за что куплен новый велосипед: “Мне выплатили бонус за то что я много работал и мы вовремя закончили проект.” (Цитата)

Повідомлень: 8962 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1201 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 11:48 Starikan написав: rjkz написав: Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

Після року користування треба додавати ще 8 гб, або ставити нормальну Windows 7. rjkz наступив на ці граблі. BIGor

Додано: Пон 01 січ, 2024 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.

Что оно должно было транслировать?

"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?

Что оно должно было транслировать?

А до війни держава могла хоч якось підготуватись? Данілов заявляв потім, що вони знали про війну ще восени 2022 року - як готувались - обсирали США і Байдена за панікерство і лошили уголовкою Стерненка. BIGor

Повідомлень: 8445 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 12:05 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Starikan написав: rjkz написав: Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

Он еще мал, но есть фантазии на тему попробовать себы ютубером-геймером.

Пуркуа-бы видеокарту и не па?

8 оперативка - да, э то компромисс, но ее можно доставить. Тем более у меня есть откуда вытащить.

Посилання на конфігурацію не дивився, лінь впн вмикати, але якщо все інше влаштовує - ставите 32 Гб оперативки і все. Оперативка дешева. 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено. Faceless

Додано: Пон 01 січ, 2024 14:12 Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Провів перемовини з родиною наших українців, які зараз в Канаді - місто Віннінпег.



News from Canada



Провів перемовини з родиною наших українців, які зараз в Канаді - місто Віннінпег.

Одному з синів родини 3 січня виповниться не тільки 22 роки, а й рік, як він офіційно працює в Канаді.

Саме цікаве про те, що з отриманням PR в Канаді НЕ ВСЕ так просто, як здавалося б...

Здавалося б: пропрацюй офіційно та у одного й того ж роботодавця 6 місяців (за законами цієї провінції), підготуй всі документи, здай екзамен на знання англійської мови (не менше "4" за "5-ти" бальною шкалою) - та подавай документи на Вид на прожиття.



Ситуація прямо за українським прислів"ям "Бідному женитися - і дня мало!"

Інформація для учасників форуму може бути повчальною.



1. Як виявилося, при подачі пакету документів на PR людині нараховується певна кількість умовних балів за різні персональні досягнення: освіту, кваліфікацію, стаж роботи, знання мови та ніше.

2. Кожна людина отримує персональну - відповідну до досягнень - суму балів. Це може бути і 600, і 800, і 1000 балів.

3. Заяви розглядаються щомісця у відповідності з рейтингом людини за цими балами: набрав 950 балів - в першу чергу - співай гімн Канади.

"Прохідний бал" кожного місяця різний - залежить від кількості бажаючих та контингенту в цілому: чи всі "слабаки", чи всі "сильні".

В залежності від цього можна чекати і 3 місяці, а можеш чекати і 20 місяців.

4. Мій респондент попередньо нарахував собі 670 балів (дуже мало), а прохдіний грудні був 770...



Чому у нього так мало балів? А все просто, все логічно і все цікаво:

- університет в Україні НЕ закінчив - відрахований з третього курсу як такий, що припинив навчання; Нуль балів має за таку освіту ;

- працює хлопець реально з 15 років (починав на автомийці) і жодного (!!!) року стажу офіційного підтвердженого - немає стажу - НУЛЬ балів.



Такі ось справи, панове...

Порадив діяти за українським прислів"ям "Маємо те, що маємо!":

подавати документи як є, нарахують якісь бали та чекати і чекати...

Хіба ж хочеш? - Мусиш! akurt

Додано: Пон 01 січ, 2024 14:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: ставити нормальну Windows 7.

Faceless написав: 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено. 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено.

11 як з Віста: нормально працює на сильних ПК і дуже глючить на слабких Дюрі-бачі

Додано: Пон 01 січ, 2024 15:14 BIGor написав: Пора вже забути, не працює во. Хоча чого дивного, у СЕО Майкрософт фамілія Панос.

А головою служби кібербезпеки компанії в головному офісі в місті Seattle працює наш хлопець, уродженець Дніпра… akurt

Повідомлень: 8962 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1201 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 16:22 BIGor написав: Starikan написав: rjkz написав: Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

Після року користування треба додавати ще 8 гб, або ставити нормальну Windows 7. rjkz наступив на ці граблі. Після року користування треба додавати ще 8 гб, або ставити нормальну Windows 7.наступив на ці граблі.



Это не совсем грабли - я планировал доставить мозги, есть откуда вытащить.

Это не совсем грабли - я планировал доставить мозги, есть откуда вытащить.

И это комп для ребенка. rjkz

Додано: Пон 01 січ, 2024 16:36 BIGor написав: rjkz написав: Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.

Что оно должно было транслировать?

"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?

Что оно должно было транслировать?

А до війни держава могла хоч якось підготуватись? Данілов заявляв потім, що вони знали про війну ще восени 2022 року - як готувались - обсирали США і Байдена за панікерство і лошили уголовкою Стерненка. А до війни держава могла хоч якось підготуватись? Данілов заявляв потім, що вони знали про війну ще восени 2022 року - як готувались - обсирали США і Байдена за панікерство і лошили уголовкою Стерненка.



Я уже писал об этом не раз, подготовка к войне - это непубличные мероприятия, о которых все должны знать.

Я и сейчас не понимаю всей медийной открытости в военной теме - и что и где производится и кто персонально что разрабатывает. И чем уничтожен корабль. С ума сошли? Потом удивляться что туда прилетело и сюда прилетело?

А "контрнаступ"? Который я считал плохой идеей как только он был анонсирован (что тоже дикость) . Давайте в телемарафоне обсуждать сценарии и подробные планы.

Так вот, никто не готовился к войне, но учитывая с кем имеем дело, то результат очень неплох был такой "неподготовки". Я не думаю, что можно было бОльшего достичь в тот начальный этап. Остановить на первом -же километре? Или разбомбить еще до начала вторжения как начал войну против ссср гитлер? Так кто тогда был-бы агрессором? Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Сейчас США предлагают уходить в глухую оборону - это то, что надо было делать после начала позиционной войны, когда маневренная фаза себя исчерпала.

Я уже писал об этом не раз, подготовка к войне - это непубличные мероприятия, о которых все должны знать.

Я и сейчас не понимаю всей медийной открытости в военной теме - и что и где производится и кто персонально что разрабатывает. И чем уничтожен корабль. С ума сошли? Потом удивляться что туда прилетело и сюда прилетело?

А "контрнаступ"? Который я считал плохой идеей как только он был анонсирован (что тоже дикость) . Давайте в телемарафоне обсуждать сценарии и подробные планы.

Так вот, никто не готовился к войне, но учитывая с кем имеем дело, то результат очень неплох был такой "неподготовки". Я не думаю, что можно было бОльшего достичь в тот начальный этап. Остановить на первом -же километре? Или разбомбить еще до начала вторжения как начал войну против ссср гитлер? Так кто тогда был-бы агрессором? Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Сейчас США предлагают уходить в глухую оборону - это то, что надо было делать после начала позиционной войны, когда маневренная фаза себя исчерпала.

Украина не имела и не имеет преимуществва в воздухе и не имеет необходимого перевеса в наступательных вооружениях. В такой позиции надо перемалывать наступающие войска, стремясь сохранить то, что есть. Да, это на очень надолго. rjkz

Повідомлень: 16014 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8139 раз. Подякували: 5010 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 16:42 Faceless написав: rjkz написав: Starikan написав:

Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена. Gaming laptop? Гм...У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).Все остальное approved.Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.



Он еще мал, но есть фантазии на тему попробовать себы ютубером-геймером.

Пуркуа-бы видеокарту и не па?

8 оперативка - да, э то компромисс, но ее можно доставить. Тем более у меня есть откуда вытащить.

Посилання на конфігурацію не дивився, лінь впн вмикати, але якщо все інше влаштовує - ставите 32 Гб оперативки і все. Оперативка дешева. 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено. Посилання на конфігурацію не дивився, лінь впн вмикати, але якщо все інше влаштовує - ставите 32 Гб оперативки і все. Оперативка дешева. 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено.



Именно так и планировал поступить.

Конфигурация: Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey

До конца вчерашнего дня были на официальном сайте асера очень глубокие скидки на некоторые модели, в тч игровые - порядка 50%.

Именно так и планировал поступить.

Конфигурация: Lenovo - LOQ 15.6" Gaming Laptop FHD - Intel Core i5-13420H with 8GB Memory - NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB - 1TB SSD - Storm Grey

До конца вчерашнего дня были на официальном сайте асера очень глубокие скидки на некоторые модели, в тч игровые - порядка 50%.

Думал старшему взять на ДР через несколько месяцев, но со всеми хлопотами не успел. rjkz

