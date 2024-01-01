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#<1 ... 1698169917001701 Додано: Пон 01 січ, 2024 17:23



News from education



Для тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.

Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.



Ініціатива Schmidt Futures і Rhodes Trust, Rise є опорною програмою Еріка та Венді Шмідтів, яка вклала 1 мільярд доларів США у пошук і підтримку талантів у всьому світі.

Реєстрація для участи до 17 січня.

Докладно та реєстрація тут:

https://www.risefortheworld.org/?utm_so ... aign=rise4



P.S. За підтримки EducationUSA Ukraine. Еміграція, заробітчанствоNews from educationДля тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.Ініціатива Schmidt Futures і Rhodes Trust, Rise є опорною програмою Еріка та Венді Шмідтів, яка вклала 1 мільярд доларів США у пошук і підтримку талантів у всьому світі.Реєстрація для участи до 17 січня.Докладно та реєстрація тут:P.S. За підтримки EducationUSA Ukraine. akurt

Повідомлень: 8963 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Предложите свой сценарий подготовки к войне. Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись

За пів року могли зробити хочаб

- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,

- попередження населення,

rjkz написав: подготовка к войне - это непубличные мероприятия подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.

- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,

- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,

- закупівля зброї на заході,

- мінування всіх кордонів поруч з РФ,

- закриття кордонів з РФ.

Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.



Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитисьЗа пів року могли зробити хочаб- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,- попередження населення,читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,- закупівля зброї на заході,- мінування всіх кордонів поруч з РФ,- закриття кордонів з РФ.Наприклад петіцію Зеленський не підтримавхоча про майбутню війну з РФ вже знав.Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. BIGor

Повідомлень: 8446 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1698169917001701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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