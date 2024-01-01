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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1698169917001701
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:23

Еміграція, заробітчанство

News from education

Для тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.
Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.

Ініціатива Schmidt Futures і Rhodes Trust, Rise є опорною програмою Еріка та Венді Шмідтів, яка вклала 1 мільярд доларів США у пошук і підтримку талантів у всьому світі.
Реєстрація для участи до 17 січня.
Докладно та реєстрація тут:
https://www.risefortheworld.org/?utm_so ... aign=rise4

P.S. За підтримки EducationUSA Ukraine.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 18:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись
За пів року могли зробити хочаб
- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,
- попередження населення,
  rjkz написав:подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.
- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,
- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,
- закупівля зброї на заході,
- мінування всіх кордонів поруч з РФ,
- закриття кордонів з РФ.
Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.

Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.
BIGor
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  #<1 ... 1698169917001701
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