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Для тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.
Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.
Ініціатива Schmidt Futures і Rhodes Trust, Rise є опорною програмою Еріка та Венді Шмідтів, яка вклала 1 мільярд доларів США у пошук і підтримку талантів у всьому світі.
Реєстрація для участи до 17 січня.
Докладно та реєстрація тут:
P.S. За підтримки EducationUSA Ukraine.