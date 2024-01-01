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#<1 ... 1699170017011702> Додано: Пон 01 січ, 2024 17:23



News from education



Для тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.

Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.



Ініціатива Schmidt Futures і Rhodes Trust, Rise є опорною програмою Еріка та Венді Шмідтів, яка вклала 1 мільярд доларів США у пошук і підтримку талантів у всьому світі.

Реєстрація для участи до 17 січня.

Докладно та реєстрація тут:

https://www.risefortheworld.org/?utm_so ... aign=rise4



P.S. За підтримки EducationUSA Ukraine. Еміграція, заробітчанствоNews from educationДля тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.Ініціатива Schmidt Futures і Rhodes Trust, Rise є опорною програмою Еріка та Венді Шмідтів, яка вклала 1 мільярд доларів США у пошук і підтримку талантів у всьому світі.Реєстрація для участи до 17 січня.Докладно та реєстрація тут:P.S. За підтримки EducationUSA Ukraine. akurt

Повідомлень: 8963 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Предложите свой сценарий подготовки к войне. Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись

За пів року могли зробити хочаб

- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,

- попередження населення,

rjkz написав: подготовка к войне - это непубличные мероприятия подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.

- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,

- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,

- закупівля зброї на заході,

- мінування всіх кордонів поруч з РФ,

- закриття кордонів з РФ.

Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.



Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитисьЗа пів року могли зробити хочаб- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,- попередження населення,читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,- закупівля зброї на заході,- мінування всіх кордонів поруч з РФ,- закриття кордонів з РФ.Наприклад петіцію Зеленський не підтримавхоча про майбутню війну з РФ вже знав.Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. BIGor

Повідомлень: 8446 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 22:07 BIGor написав: rjkz написав: Предложите свой сценарий подготовки к войне. Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись

За пів року могли зробити хочаб

- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,

- попередження населення,

rjkz написав: подготовка к войне - это непубличные мероприятия подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.

- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,

- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,

- закупівля зброї на заході,

- мінування всіх кордонів поруч з РФ,

- закриття кордонів з РФ.

Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.



Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитисьЗа пів року могли зробити хочаб- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,- попередження населення,читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,- закупівля зброї на заході,- мінування всіх кордонів поруч з РФ,- закриття кордонів з РФ.Наприклад петіцію Зеленський не підтримавхоча про майбутню війну з РФ вже знав.Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.



За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.

Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.

Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.

С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.

Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.

1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.

2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.

И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.

Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.

В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.

Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.

Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.

Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.

У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.

Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.

Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. rjkz

Повідомлень: 16016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8141 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 22:16 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Предложите свой сценарий подготовки к войне. Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись

За пів року могли зробити хочаб

- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,

- попередження населення,

rjkz написав: подготовка к войне - это непубличные мероприятия подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.

- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,

- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,

- закупівля зброї на заході,

- мінування всіх кордонів поруч з РФ,

- закриття кордонів з РФ.

Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.



Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитисьЗа пів року могли зробити хочаб- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,- попередження населення,читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,- закупівля зброї на заході,- мінування всіх кордонів поруч з РФ,- закриття кордонів з РФ.Наприклад петіцію Зеленський не підтримавхоча про майбутню війну з РФ вже знав.Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.



За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.

Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.

Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.

С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.

Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.

1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.

2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.

И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.

Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.

В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.

Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.

Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.

Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.

У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.

Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.

Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.

Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. flyman

Повідомлень: 33750 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 22:22 flyman написав: rjkz написав: За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.

Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.

Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.

С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.

Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.

1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.

2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.

И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.

Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.

В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.

Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.

Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.

Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.

У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.

Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.

Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.

Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода,залишиться,



Может они уже на фронте? Может они уже на фронте? rjkz

Повідомлень: 16016 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8141 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 22:59 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: ставити нормальну Windows 7. ставити нормальну Windows 7. Пора вже забути, не працює вона на нових ноутах нормально.

Faceless написав: 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено. 11 вінду поки не щупав, але думаю негатив сильно перебільшено.

11 як з Віста: нормально працює на сильних ПК і дуже глючить на слабких Пора вже забути, не працює вона на нових ноутах нормально.11 як з Віста: нормально працює на сильних ПК і дуже глючить на слабких

Дело даже не в глюках, а в идиотском (имхо) интерфейсе.

Не понимаю, чего Майкрософт хочет.

То провалившаяся затея с "плиточным" интерфейсом в 8.

То навязывание Outlook вместо привычной почты.

И постоянное обрезание возможностей пользователя. Например, я привык, что панель задач висит справа. Теперь для этого нужно править реестр.



А лучше всего была 3.11: захотел - вошел, не нужна - вышел Дело даже не в глюках, а в идиотском (имхо) интерфейсе.Не понимаю, чего Майкрософт хочет.То провалившаяся затея с "плиточным" интерфейсом в 8.То навязывание Outlook вместо привычной почты.И постоянное обрезание возможностей пользователя. Например, я привык, что панель задач висит справа. Теперь для этого нужно править реестр.А лучше всего была 3.11: захотел - вошел, не нужна - вышел Starikan 2 Повідомлень: 19726 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3140 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:23 rjkz написав: Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться,



Может они уже на фронте? Может они уже на фронте?

а в РФ всі пасіонарії? а в РФ всі пасіонарії? flyman

Повідомлень: 33750 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:33 BIGor написав: rjkz написав: Предложите свой сценарий подготовки к войне. Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись

За пів року могли зробити хочаб

- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,

- попередження населення,

rjkz написав: подготовка к войне - это непубличные мероприятия подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.

- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,

- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,

- закупівля зброї на заході,

- мінування всіх кордонів поруч з РФ,

- закриття кордонів з РФ.

Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.



Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитисьЗа пів року могли зробити хочаб- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,- попередження населення,читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,- закупівля зброї на заході,- мінування всіх кордонів поруч з РФ,- закриття кордонів з РФ.Наприклад петіцію Зеленський не підтримавхоча про майбутню війну з РФ вже знав.Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.

rjkz Вам уже ответил.

Немного дополню по Вашим пунктам.

- надо было объявить эвакуацию всего севера, востока, юго-востока? Куда? Где разместить такие массы людей?

- перенос предприятий -куда? И как быстро это можно сделать? Это было долго даже в 1941 при сталинских методах, сегодня... Одновременно эвакуировать и людей, и заводы - чем? Мощности ж/д хватит?

- простые "виробництва патронів і арт снарядів" не сумели создать за 5 лет при Порошенко. И за 2 года войны. Сейчас, вроде , только начинают выпуск.

- нам и сегодня не дают многое. А в 2021 дали бы? Джавелины США перед войной дали. Не знаю, бесплатно или мы их купили. Если бесплатно, даже лучше. Вы думаете, что это было без просьб с нашей стороны? Байден позвонил и сообщил, что отправил партию, принимайте?

- "мінування всіх кордонів поруч з РФ" и с Беларусью - 3000 км. Мин хватит? И сколько времени потребуется в режиме мирного времени? Или надо было ввести военное положение ещё весной 2021? (Напомню, что крупные учения с большим сосредоточением росс. войск проводились ещё весной 2021 и уже тогда были предупреждения с Запада о войне).

- что дало бы закрытие границ для россиян? Я как-то не слышал о действиях 5 колонны в начале войны. А наводкой занимались наши предатели.

Это так, вкратце.

Обидно, что я всё это писал на военной ветке уже не раз и подробнее, но продолжаются те же разговоры. Вы ещё пропустили разминирование Чонгара. Никем не доказанное, но кто-то пустил слух/сплетню и она до сих пор гуляет, то затихая, то опять возбуждаясь.



Так же писал о том, что РФ готовилась к войне минимум 15 лет.

А мы 30 лет разрушали и промышленность, и армию.

Чтобы этого не происходило, надо было жить, как в Союзе - выделять огромные средства на оборону. Как это повлияло бы на уровень жизни, надеюсь, объяснять не надо. По-моему, этого никто не хотел. И так были недовольны и ехали на заработки за границу. Вы вот выехали в Польшу. Не ошибаюсь? Начали бы усиливать оборону, выехавших было бы намного больше.



Сколько можно искать простые объяснения? "Если бы не Зе...". То же самое было бы при любом президенте, а, может, и хуже. Вам уже ответил.Немного дополню по Вашим пунктам.- надо было объявить эвакуацию всего севера, востока, юго-востока? Куда? Где разместить такие массы людей?- перенос предприятий -куда? И как быстро это можно сделать? Это было долго даже в 1941 при сталинских методах, сегодня... Одновременно эвакуировать и людей, и заводы - чем? Мощности ж/д хватит?- простые "виробництва патронів і арт снарядів" не сумели создать за 5 лет при Порошенко. И за 2 года войны. Сейчас,, только начинают выпуск.- нам и сегодня не дают многое. А в 2021 дали бы? Джавелины США перед войной дали. Не знаю, бесплатно или мы их купили. Если бесплатно, даже лучше. Вы думаете, что это было без просьб с нашей стороны? Байден позвонил и сообщил, что отправил партию, принимайте?- "мінування всіх кордонів поруч з РФ" и с- 3000 км. Мин хватит? И сколько времени потребуется в режиме мирного времени? Или надо было ввести военное положение ещё весной 2021? (Напомню, что крупные учения с большим сосредоточением росс. войск проводились ещё весной 2021 и уже тогда были предупреждения с Запада о войне).- что дало бы закрытие границ для россиян? Я как-то не слышал о действиях 5 колонны в начале войны. А наводкой занимались наши предатели.Это так, вкратце.Обидно, что я всё это писал на военной ветке уже не раз и подробнее, но продолжаются те же разговоры. Вы ещё пропустили разминирование Чонгара. Никем не доказанное, но кто-то пустил слух/сплетню и она до сих пор гуляет, то затихая, то опять возбуждаясь.Так же писал о том, что РФ готовилась к войне минимум 15 лет.А мы 30 лет разрушали и промышленность, и армию.Чтобы этого не происходило, надо было жить, как в Союзе - выделять огромные средства на оборону. Как это повлияло бы на уровень жизни, надеюсь, объяснять не надо. По-моему, этого никто не хотел. И так были недовольны и ехали на заработки за границу. Вы вот выехали в Польшу. Не ошибаюсь? Начали бы усиливать оборону, выехавших было бы намного больше.Сколько можно искать простые объяснения? "Если бы не Зе...". То же самое было бы при любом президенте, а, может, и хуже. ЛАД 2 Повідомлень: 27102 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:40 flyman написав: ............

Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. ............Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера.

Всі не виїдуть.

Но судя по тому, как тяжело работать ТЦК и сколько желающих попасть в армию, выехали бы очень многие. При угрозе мобилизации.

а в РФ всі пасіонарії?

Не все. Так у них сейчас и мобилизации нет. Набирают достаточно и по контракту. Денег хватает.

Когда осенью 2022 объявили мобилизацию, многие бросились на выезд. Всі не виїдуть.Но судя по тому, как тяжело работать ТЦК и сколько желающих попасть в армию, выехали бы очень многие. При угрозе мобилизации.Не все. Так у них сейчас и мобилизации нет. Набирают достаточно и по контракту. Денег хватает.Когда осенью 2022 объявили мобилизацию, многие бросились на выезд. ЛАД 2 Повідомлень: 27102 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4826 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:52 ЛАД написав: flyman написав: ............

Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. ............Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера.

Всі не виїдуть.

Но судя по тому, как тяжело работать ТЦК и сколько желающих попасть в армию, выехали бы очень многие. При угрозе мобилизации.

а в РФ всі пасіонарії?

Не все. Так у них сейчас и мобилизации нет. Набирают достаточно и по контракту. Денег хватает.

Когда осенью 2022 объявили мобилизацию, многие бросились на выезд. Всі не виїдуть.Но судя по тому, как тяжело работать ТЦК и сколько желающих попасть в армию, выехали бы очень многие. При угрозе мобилизации.Не все. Так у них сейчас и мобилизации нет. Набирают достаточно и по контракту. Денег хватает.Когда осенью 2022 объявили мобилизацию, многие бросились на выезд.

І що? Готові вмерти за Рассєю, чи відбути контракт і забрати бабло? Мотивація яка? Така як в успіха/бобуа/хотаба (солдат спіт - служба ідьот). Безшабашні закінчилися разом із Пригожиним. І що? Готові вмерти за Рассєю, чи відбути контракт і забрати бабло? Мотивація яка? Така як в успіха/бобуа/хотаба (солдат спіт - служба ідьот). Безшабашні закінчилися разом із Пригожиним. Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 січ, 2024 23:53, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33750 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1699170017011702> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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