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rjkz написав:... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года. А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.
Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера.
Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично))) Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій.
rjkz написав:... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года. А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.
Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера.
Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично))) Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій.
Виїхати, щоб вирішити певні справи, і повернутися, але шушера думає, що всі такі щурі як вони.
Якщо флер по розумінню причинно-наслідкових зв"язків відійшла не далеко від хотаба (примусили вакцинку, то примусим в окоп, тільки забули, що штрикавку принято в грудні 2021, щоб не застряти в окупації у лютому-березні 2022) то питань нема, саме так і буде із мобілізацією 500К, але ходити будуть чекісткі тройки і приймати рішення про ізмєну родінє на місці і виконувати вирок, але, скоріше за все на запитання: "а тут проживає ухилянт ... так-так-так відповідає старий Максим".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 січ, 2024 00:07, всього редагувалось 4 разів.
Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)
ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні.