Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1699170017011702 Додано: Пон 01 січ, 2024 23:53 flyman написав: rjkz написав: ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.

Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а

Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично)))

Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій. Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордонЯк самокритично)))Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій. fler

Повідомлень: 4521 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:57 flyman написав: rjkz написав: Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, Может они уже на фронте? Может они уже на фронте? а в РФ всі пасіонарії? а в РФ всі пасіонарії?

В РФ є гроші на війну. В РФ є гроші на війну. Starikan 2 Повідомлень: 19726 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3140 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:58 fler написав: flyman написав: rjkz написав: ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.

Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а

Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично)))

Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій. Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордонЯк самокритично)))Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій.

Виїхати, щоб вирішити певні справи, і повернутися, але шушера думає, що всі такі щурі як вони.



Якщо флер по розумінню причинно-наслідкових зв"язків відійшла не далеко від хотаба (примусили вакцинку, то примусим в окоп, тільки забули, що штрикавку принято в грудні 2021, щоб не застряти в окупації у лютому-березні 2022) то питань нема, саме так і буде із мобілізацією 500К, але ходити будуть чекісткі тройки і приймати рішення про ізмєну родінє на місці і виконувати вирок, але, скоріше за все на запитання: "а тут проживає ухилянт ... так-так-так відповідає старий Максим". Виїхати, щоб вирішити певні справи, і повернутися, але шушера думає, що всі такі щурі як вони.Якщо флер по розумінню причинно-наслідкових зв"язків відійшла не далеко від хотаба (примусили вакцинку, то примусим в окоп, тільки забули, що штрикавку принято в грудні 2021, щоб не застряти в окупації у лютому-березні 2022) то питань нема, саме так і буде із мобілізацією 500К, але ходити будуть чекісткі тройки і приймати рішення про ізмєну родінє на місці і виконувати вирок, але, скоріше за все на запитання: "а тут проживає ухилянт ... так-так-так відповідає старий Максим". Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 січ, 2024 00:07, всього редагувалось 4 разів. flyman

Повідомлень: 33750 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 00:03 Starikan написав: flyman написав: rjkz написав: Может они уже на фронте? Может они уже на фронте? а в РФ всі пасіонарії? а в РФ всі пасіонарії?

В РФ є гроші на війну. В РФ є гроші на війну.

вище писав, гроші мотивують аби тіло тушки відслужило на мінімалках від звонка до звонка, а не кидалося на амбразуру, у вас надмірна героїзація ЗСРФ вище писав, гроші мотивують аби тіло тушки відслужило на мінімалках від звонка до звонка, а не кидалося на амбразуру, у вас надмірна героїзація ЗСРФ flyman

Повідомлень: 33750 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 00:03 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага

на этих заставили обратить внимание , доедет время и до остальных перечисленных и до макушки всего кодла

https://t.me/dmytro_lubinetzs/4619 на этих заставили обратить внимание, доедет время и до остальных перечисленных и до макушки всего кодла nekefer

Повідомлень: 821 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 00:37 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: панель задач висит справа. панель задач висит справа.



Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)



ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні. Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає) BeneFuckTor Повідомлень: 52 З нами з: 21.11.19 Подякував: 214 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1699170017011702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостейМодератори: Faceless