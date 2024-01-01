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#<1 ... 1699170017011702 Додано: Пон 01 січ, 2024 23:53 flyman написав: rjkz написав: ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.

Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а

Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично)))

Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій. Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордонЯк самокритично)))Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій. fler

Повідомлень: 4521 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1178 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:57 flyman написав: rjkz написав: Всі не виїдуть. Навпаки, якщо буде свобода, свободолюбива активна більшість залишиться, Может они уже на фронте? Может они уже на фронте? а в РФ всі пасіонарії? а в РФ всі пасіонарії?

В РФ є гроші на війну. В РФ є гроші на війну. Starikan 2 Повідомлень: 19726 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3140 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 січ, 2024 23:58 fler написав: flyman написав: rjkz написав: ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. ... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.

Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а

Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично)))

Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій. Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордонЯк самокритично)))Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій.

Виїхати, щоб вирішити певні справи, і повернутися, але шушера думає, що всі такі щурі як вони.



Якщо флер по розумінню причинно-наслідкових зв"язків відійшла не далеко від хотаба (примусили вакцинку, то примусим в окоп, тільки забули, що штрикавку принято в грудні 2021, щоб не застряти в окупації у лютому-березні 2022) то питань нема, саме так і буде із мобілізацією 500К, але ходити будуть чекісткі тройки і приймати рішення про ізмєну родінє на місці і виконувати вирок, але, скоріше за все на запитання: "а тут проживає ухилянт ... так-так-так відповідає старий Максим". Виїхати, щоб вирішити певні справи, і повернутися, але шушера думає, що всі такі щурі як вони.Якщо флер по розумінню причинно-наслідкових зв"язків відійшла не далеко від хотаба (примусили вакцинку, то примусим в окоп, тільки забули, що штрикавку принято в грудні 2021, щоб не застряти в окупації у лютому-березні 2022) то питань нема, саме так і буде із мобілізацією 500К, але ходити будуть чекісткі тройки і приймати рішення про ізмєну родінє на місці і виконувати вирок, але, скоріше за все на запитання: "а тут проживає ухилянт ... так-так-так відповідає старий Максим". Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 січ, 2024 00:07, всього редагувалось 4 разів. flyman

Повідомлень: 33751 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 00:03 Starikan написав: flyman написав: rjkz написав: Может они уже на фронте? Может они уже на фронте? а в РФ всі пасіонарії? а в РФ всі пасіонарії?

В РФ є гроші на війну. В РФ є гроші на війну.

вище писав, гроші мотивують аби тіло тушки відслужило на мінімалках від звонка до звонка, а не кидалося на амбразуру, у вас надмірна героїзація ЗСРФ вище писав, гроші мотивують аби тіло тушки відслужило на мінімалках від звонка до звонка, а не кидалося на амбразуру, у вас надмірна героїзація ЗСРФ flyman

Повідомлень: 33751 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 00:03 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага те кто сейчас на границе не выпускает людей тоже изза поребрика ага

на этих заставили обратить внимание , доедет время и до остальных перечисленных и до макушки всего кодла

https://t.me/dmytro_lubinetzs/4619 на этих заставили обратить внимание, доедет время и до остальных перечисленных и до макушки всего кодла nekefer

Повідомлень: 821 З нами з: 24.10.14 Подякував: 53 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 00:37 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: панель задач висит справа. панель задач висит справа.



Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)



ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні. Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає) BeneFuckTor Повідомлень: 52 З нами з: 21.11.19 Подякував: 214 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 01:33 ЛАД написав: BIGor написав: rjkz написав: Предложите свой сценарий подготовки к войне. Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись

За пів року могли зробити хочаб

- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,

- попередження населення,

rjkz написав: подготовка к войне - это непубличные мероприятия подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.

- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,

- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,

- закупівля зброї на заході,

- мінування всіх кордонів поруч з РФ,

- закриття кордонів з РФ.

Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.



Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитисьЗа пів року могли зробити хочаб- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,- попередження населення,читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,- закупівля зброї на заході,- мінування всіх кордонів поруч з РФ,- закриття кордонів з РФ.Наприклад петіцію Зеленський не підтримавхоча про майбутню війну з РФ вже знав.Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.

rjkz Вам уже ответил.

Немного дополню по Вашим пунктам.

- надо было объявить эвакуацию всего севера, востока, юго-востока? Куда? Где разместить такие массы людей?

- перенос предприятий -куда? И как быстро это можно сделать? Это было долго даже в 1941 при сталинских методах, сегодня... Одновременно эвакуировать и людей, и заводы - чем? Мощности ж/д хватит?

- простые "виробництва патронів і арт снарядів" не сумели создать за 5 лет при Порошенко. И за 2 года войны. Сейчас, вроде , только начинают выпуск.

- нам и сегодня не дают многое. А в 2021 дали бы? Джавелины США перед войной дали. Не знаю, бесплатно или мы их купили. Если бесплатно, даже лучше. Вы думаете, что это было без просьб с нашей стороны? Байден позвонил и сообщил, что отправил партию, принимайте?

- "мінування всіх кордонів поруч з РФ" и с Беларусью - 3000 км. Мин хватит? И сколько времени потребуется в режиме мирного времени? Или надо было ввести военное положение ещё весной 2021? (Напомню, что крупные учения с большим сосредоточением росс. войск проводились ещё весной 2021 и уже тогда были предупреждения с Запада о войне).

- что дало бы закрытие границ для россиян? Я как-то не слышал о действиях 5 колонны в начале войны. А наводкой занимались наши предатели.

Это так, вкратце.

Обидно, что я всё это писал на военной ветке уже не раз и подробнее, но продолжаются те же разговоры. Вы ещё пропустили разминирование Чонгара. Никем не доказанное, но кто-то пустил слух/сплетню и она до сих пор гуляет, то затихая, то опять возбуждаясь.



Так же писал о том, что РФ готовилась к войне минимум 15 лет.

А мы 30 лет разрушали и промышленность, и армию.

Чтобы этого не происходило, надо было жить, как в Союзе - выделять огромные средства на оборону. Как это повлияло бы на уровень жизни, надеюсь, объяснять не надо. По-моему, этого никто не хотел. И так были недовольны и ехали на заработки за границу. Вы вот выехали в Польшу. Не ошибаюсь? Начали бы усиливать оборону, выехавших было бы намного больше.



Сколько можно искать простые объяснения? "Если бы не Зе...". То же самое было бы при любом президенте, а, может, и хуже. Вам уже ответил.Немного дополню по Вашим пунктам.- надо было объявить эвакуацию всего севера, востока, юго-востока? Куда? Где разместить такие массы людей?- перенос предприятий -куда? И как быстро это можно сделать? Это было долго даже в 1941 при сталинских методах, сегодня... Одновременно эвакуировать и людей, и заводы - чем? Мощности ж/д хватит?- простые "виробництва патронів і арт снарядів" не сумели создать за 5 лет при Порошенко. И за 2 года войны. Сейчас,, только начинают выпуск.- нам и сегодня не дают многое. А в 2021 дали бы? Джавелины США перед войной дали. Не знаю, бесплатно или мы их купили. Если бесплатно, даже лучше. Вы думаете, что это было без просьб с нашей стороны? Байден позвонил и сообщил, что отправил партию, принимайте?- "мінування всіх кордонів поруч з РФ" и с- 3000 км. Мин хватит? И сколько времени потребуется в режиме мирного времени? Или надо было ввести военное положение ещё весной 2021? (Напомню, что крупные учения с большим сосредоточением росс. войск проводились ещё весной 2021 и уже тогда были предупреждения с Запада о войне).- что дало бы закрытие границ для россиян? Я как-то не слышал о действиях 5 колонны в начале войны. А наводкой занимались наши предатели.Это так, вкратце.Обидно, что я всё это писал на военной ветке уже не раз и подробнее, но продолжаются те же разговоры. Вы ещё пропустили разминирование Чонгара. Никем не доказанное, но кто-то пустил слух/сплетню и она до сих пор гуляет, то затихая, то опять возбуждаясь.Так же писал о том, что РФ готовилась к войне минимум 15 лет.А мы 30 лет разрушали и промышленность, и армию.Чтобы этого не происходило, надо было жить, как в Союзе - выделять огромные средства на оборону. Как это повлияло бы на уровень жизни, надеюсь, объяснять не надо. По-моему, этого никто не хотел. И так были недовольны и ехали на заработки за границу. Вы вот выехали в Польшу. Не ошибаюсь? Начали бы усиливать оборону, выехавших было бы намного больше.Сколько можно искать простые объяснения? "Если бы не Зе...". То же самое было бы при любом президенте, а, может, и хуже.

Основний посил - краще нічого не робити - і так зійде. Що і робила Зе-влада. Основний посил - краще нічого не робити - і так зійде. Що і робила Зе-влада. BIGor

Повідомлень: 8447 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1281 раз. Подякували: 1691 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 02:13 akurt написав: Для тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.

Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.

Для тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise.Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.



Простите но просчтав текст выше мне чего-то вспомнилась сцена отбора в фильме "Люди в Черном" - текст красивый а не понятно не фига за кой черт мы им нужны и что они хотят в обмен на поддержку и наставничество и "навчання протягом усього життя"



Простите но просчтав текст выше мне чего-то вспомнилась сцена отбора в фильме "Люди в Черном" - текст красивый а не понятно не фига за кой черт мы им нужны и что они хотят в обмен на поддержку и наставничество и "навчання протягом усього життя" katso

Повідомлень: 851 З нами з: 16.05.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1699170017011702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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