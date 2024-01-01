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rjkz написав:... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года. А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.
Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера.
Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично))) Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій.
rjkz написав:... Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года. А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.
Всі не виїдуть. ..свободолюбива активна більшість залишиться, а виїде всяка шушера.
Це каже flyman, який довгий час скиглив, щоб його випустили за кордон Як самокритично))) Сьогодні говорила з жінкою з Херсону. Подумки, я вважала, що там мешканців майже немає через щоденні обстріли і це місто перетворюється на руїни. Виявляється, що ні. Люди виїхали лише з найнебезпечнішого району, а взагалі потрохи повертаються. Серед її знайомих є такі, що повернулися з-за кордону, тому що витратили там всі гроші. Є такі, що виїхали жити до Мико, але їздять на роботу у Херсон (у суді працюють). Вона сама не виїхала через маму, якій 83 роки і яка проти виїзду. З десятка маминих подруг/знайомих плюс-мінус такого віку, що виїхали, шість уже повернулися у вазах для кремації: хтось у дорозі помер, хтось за кордоном. Цікаво, що в Херсоні працюють навіть спортивні секції та гуртки за інтересами для дітей. Коротше, мене надихнула ця розмова. Все не так погано, тримаємо стрій.
Виїхати, щоб вирішити певні справи, і повернутися, але шушера думає, що всі такі щурі як вони.
Якщо флер по розумінню причинно-наслідкових зв"язків відійшла не далеко від хотаба (примусили вакцинку, то примусим в окоп, тільки забули, що штрикавку принято в грудні 2021, щоб не застряти в окупації у лютому-березні 2022) то питань нема, саме так і буде із мобілізацією 500К, але ходити будуть чекісткі тройки і приймати рішення про ізмєну родінє на місці і виконувати вирок, але, скоріше за все на запитання: "а тут проживає ухилянт ... так-так-так відповідає старий Максим".
Востаннє редагувалось flyman в Вів 02 січ, 2024 00:07, всього редагувалось 4 разів.
Можна так змінити однією галкою в налаштуваннях, все інше як аутлук можна вимкнути або нечіпати. А так пошук працює краще, плавність вінди, провідник краще, налаштування зрозуміліші. А більше там змін і немає)
ПС: а робота з моніторами просто божественна, як все запам'ятовується при підключенні/від'єднанні.
rjkz написав:Предложите свой сценарий подготовки к войне.
Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись За пів року могли зробити хочаб - будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами, - попередження населення,
rjkz написав:подготовка к войне - это непубличные мероприятия
читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність. - перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ, - створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів, - закупівля зброї на заході, - мінування всіх кордонів поруч з РФ, - закриття кордонів з РФ. Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.
Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.
rjkz Вам уже ответил. Немного дополню по Вашим пунктам. - надо было объявить эвакуацию всего севера, востока, юго-востока? Куда? Где разместить такие массы людей? - перенос предприятий -куда? И как быстро это можно сделать? Это было долго даже в 1941 при сталинских методах, сегодня... Одновременно эвакуировать и людей, и заводы - чем? Мощности ж/д хватит? - простые "виробництва патронів і арт снарядів" не сумели создать за 5 лет при Порошенко. И за 2 года войны. Сейчас, вроде, только начинают выпуск. - нам и сегодня не дают многое. А в 2021 дали бы? Джавелины США перед войной дали. Не знаю, бесплатно или мы их купили. Если бесплатно, даже лучше. Вы думаете, что это было без просьб с нашей стороны? Байден позвонил и сообщил, что отправил партию, принимайте? - "мінування всіх кордонів поруч з РФ" и с Беларусью - 3000 км. Мин хватит? И сколько времени потребуется в режиме мирного времени? Или надо было ввести военное положение ещё весной 2021? (Напомню, что крупные учения с большим сосредоточением росс. войск проводились ещё весной 2021 и уже тогда были предупреждения с Запада о войне). - что дало бы закрытие границ для россиян? Я как-то не слышал о действиях 5 колонны в начале войны. А наводкой занимались наши предатели. Это так, вкратце. Обидно, что я всё это писал на военной ветке уже не раз и подробнее, но продолжаются те же разговоры. Вы ещё пропустили разминирование Чонгара. Никем не доказанное, но кто-то пустил слух/сплетню и она до сих пор гуляет, то затихая, то опять возбуждаясь.
Так же писал о том, что РФ готовилась к войне минимум 15 лет. А мы 30 лет разрушали и промышленность, и армию. Чтобы этого не происходило, надо было жить, как в Союзе - выделять огромные средства на оборону. Как это повлияло бы на уровень жизни, надеюсь, объяснять не надо. По-моему, этого никто не хотел. И так были недовольны и ехали на заработки за границу. Вы вот выехали в Польшу. Не ошибаюсь? Начали бы усиливать оборону, выехавших было бы намного больше.
Сколько можно искать простые объяснения? "Если бы не Зе...". То же самое было бы при любом президенте, а, может, и хуже.
Основний посил - краще нічого не робити - і так зійде. Що і робила Зе-влада.
akurt написав:Для тих, у кого діти у віці 15-17 років, є цікава можливість спробувати цим дітям себе в програмі Rise. Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.
Простите но просчтав текст выше мне чего-то вспомнилась сцена отбора в фильме "Люди в Черном" - текст красивый а не понятно не фига за кой черт мы им нужны и что они хотят в обмен на поддержку и наставничество и "навчання протягом усього життя"