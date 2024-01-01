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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1700170117021703
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 02:55

  katso написав:Простите но просчтав текст выше мне чего-то вспомнилась сцена отбора в фильме "Люди в Черном" - текст красивый а не понятно не фига за кой черт мы им нужны и что они хотят в обмен на поддержку и наставничество и "навчання протягом усього життя"

Ну, так что непонятно:
- если нет детей - то и нет проблем, и читать не нужно;
- если есть дети, но судьба их - детей - никак не волнует, то и читать не нужно: лучше выпить водки-паленки: согревает и оберегает. И стоит дешево.

Текст был для тех, у кого есть дети в возрасте 15-17 лет: есть возможность участия в той или иной программе.
Дело очень личное, но у одного из писателей на этом форуме почти случайно получилось, что сын получил грант - впервые получил грант парнишка из Украины!!!! - от Франции - и сейчас учится в одном из парижских университетов совершенно бесплатно.
Но это только для тех, у кого есть дети, и кто думает об их судьбе. Оно не всем это надо: с этим я согласен.
Есть другие положительные примеры от писателей на этом форуме: переслал на содержание двоих детей 800 гривен за год - и «отстрелялся».

P.S. В цитате выше есть замечательная опечатка по Фрейду: вместо слова «прочитав» применено слово «просчитав».
Именно «просчитав» там и не было. Это бывает. К сожалению, чем дальше, тем чаще…

P.P.S. В тексте выше легко угадывается то, о чем я писал несколько раз на форуме: наши люди так привыкли дурить на каждом шагу других и так привыкли, что их дурят на каждом шагу, что и поверить не могут, что где-то не дурят, не обманывают, не обсчитывают, не хотят украсть и ничего не хотят поиметь.
А ведь простой пример: учредители Stanford University принесли вагон заработанного бабла и просили за это бабло учредить университет.
Вы вокруг себя видели что-то подобное?
То-то же…
Востаннє редагувалось akurt в Вів 02 січ, 2024 03:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 03:08

  akurt написав:сын получил грань - впервые получил грант парнишка из Украины - от Франции - и сейчас учится в одном из парижских университетов совершенно бесплатно.


Его обманули, там и так обучение бесплатное при условии знания французского - https://www.studyinternational.com/news ... e%20degree).

French public universities don’t typically charge tuition fees, and Sorbonne University is no exception. This is standard across domestic and international students. However, the university does charge registration fees: 170 euros (bachelor’s degree), 243 euros (master’s degree) and 380 euros (doctorate degree).
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 03:13

Ультраправое правительство Джорджи Мелони намеревается положить конец практике итальянских школ, которые отказываются от рождественской символики и традиционных праздничных постановок, чтобы «отразить религиозное многообразие».

Премьер-министр Италии заявила, что прекращение христианской практики по соображениям мультикультурализма — это атака на национальные ценности.

https://www.bbc.com/russian/articles/cnery3wk4xyo
Я против национализма и за разделение школы и церкви, не защищаю "традиционные ценности", но запрет рождества из соображений политкорректности, по-моему, немного чересчур.
И тут обсуждали "мужскую любовь".
...ніяка агітація не змусить хлопчика викинути журнал з голими дівчатами та піти на карнавал до наряджених дядьків - не моя думка, але слушна. а якщо його дійсно дівчата не цікавлять (а таке буває), то це почалося ще до агітації, й в цьому випадку для дитини це не буде трагедією.

Еще раз, есть локации где это детям втемяшивают агрессивно. В незрелом возрасте.
И еще раз - я спокойно к ним отношусь, но естественное желание, чтобы это минуло мою семью.

Согласен. Тоже отношусь спокойно, но против агрессивной агитации.
Полагаю, влияние она всё-таки оказывает. Не всё определяет природа. Это показывает опыт древних Греции и Рима. Там это считалось нормальными и было достаточно распространено. Хотя генетика у них была такая же, как сейчас. Причём, насколько понимаю, чаще встречались не чистые гомосексуалисты, а бисексуалы.
Гомосексуализм, конечно, не преступление. В конце концов, любовь дело двоих и если они никому не мешают, пусть целуются с кем хотят. Единственная проблема, что человеку хочется видеть продолжение своего рода, увидеть не только детей, но и внуков, а в результате однополой любви дети пока не появляются. :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 03:15

  katso написав:
  akurt написав:сын получил грань - впервые получил грант парнишка из Украины - от Франции - и сейчас учится в одном из парижских университетов совершенно бесплатно.

Его обманули, там и так обучение бесплатное при условии знания французского - https://www.studyinternational.com/news ... e%20degree).

French public universities don’t typically charge tuition fees, and Sorbonne University is no exception. This is standard across domestic and international students. However, the university does charge registration fees: 170 euros (bachelor’s degree), 243 euros (master’s degree) and 380 euros (doctorate degree).

Реально жестко обманули: надо было выучить французский.
Враги.
Отщепенцы.
Жить во Франции и знать французский???
Это кто придумал такое?
Нет, чтобы эти уроды выучили родной украинский, то есть русский (то парень - сын нашего форумчанина из Харькова).
Враги, отщепенцы, извращенцы и содомиты.
Соглашаюсь.
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  #<1 ... 1700170117021703
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