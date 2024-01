Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1701170217031704> Додано: Вів 02 січ, 2024 02:55 katso написав: Простите но просчтав текст выше мне чего-то вспомнилась сцена отбора в фильме "Люди в Черном" - текст красивый а не понятно не фига за кой черт мы им нужны и что они хотят в обмен на поддержку и наставничество и "навчання протягом усього життя" Простите но просчтав текст выше мне чего-то вспомнилась сцена отбора в фильме "Люди в Черном" - текст красивый а не понятно не фига за кой черт мы им нужны и что они хотят в обмен на поддержку и наставничество и "навчання протягом усього життя"

Ну, так что непонятно:

- если нет детей - то и нет проблем, и читать не нужно;

- если есть дети, но судьба их - детей - никак не волнует, то и читать не нужно: лучше выпить водки-паленки: согревает и оберегает. И стоит дешево.



Текст был для тех, у кого есть дети в возрасте 15-17 лет: есть возможность участия в той или иной программе.

Дело очень личное, но у одного из писателей на этом форуме почти случайно получилось, что сын получил грант - впервые получил грант парнишка из Украины!!!! - от Франции - и сейчас учится в одном из парижских университетов совершенно бесплатно.

Но это только для тех, у кого есть дети, и кто думает об их судьбе. Оно не всем это надо: с этим я согласен.

Есть другие положительные примеры от писателей на этом форуме: переслал на содержание двоих детей 800 гривен за год - и «отстрелялся».



P.S. В цитате выше есть замечательная опечатка по Фрейду: вместо слова «прочитав» применено слово «просчитав».

Именно «просчитав» там и не было. Это бывает. К сожалению, чем дальше, тем чаще…



P.P.S. В тексте выше легко угадывается то, о чем я писал несколько раз на форуме: наши люди так привыкли дурить на каждом шагу других и так привыкли, что их дурят на каждом шагу, что и поверить не могут, что где-то не дурят, не обманывают, не обсчитывают, не хотят украсть и ничего не хотят поиметь.

А ведь простой пример: учредители Stanford University принесли вагон заработанного бабла и просили за это бабло учредить университет.

Вы вокруг себя видели что-то подобное?

Повідомлень: 8967 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1203 раз.



Его обманули, там и так обучение бесплатное при условии знания французского - https://www.studyinternational.com/news ... e%20degree ).



French public universities don’t typically charge tuition fees, and Sorbonne University is no exception. This is standard across domestic and international students. However, the university does charge registration fees: 170 euros (bachelor’s degree), 243 euros (master’s degree) and 380 euros (doctorate degree). Его обманули, там и так обучение бесплатное при условии знания французского -).French public universities, and Sorbonne University is no exception. This is standard across domestic and international students. However, the university does charge registration fees: 170 euros (bachelor’s degree), 243 euros (master’s degree) and 380 euros (doctorate degree). katso

Повідомлень: 852 З нами з: 16.05.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 240 раз.



Премьер-министр Италии заявила, что прекращение христианской практики по соображениям мультикультурализма — это атака на национальные ценности.

https://www.bbc.com/russian/articles/cnery3wk4xyo

Я против национализма и за разделение школы и церкви, не защищаю "традиционные ценности", но запрет рождества из соображений политкорректности, по-моему, немного чересчур.

И тут обсуждали "мужскую любовь".

...ніяка агітація не змусить хлопчика викинути журнал з голими дівчатами та піти на карнавал до наряджених дядьків - не моя думка, але слушна. а якщо його дійсно дівчата не цікавлять (а таке буває), то це почалося ще до агітації, й в цьому випадку для дитини це не буде трагедією.

Еще раз, есть локации где это детям втемяшивают агрессивно. В незрелом возрасте.

И еще раз - я спокойно к ним отношусь, но естественное желание, чтобы это минуло мою семью. Еще раз, есть локации где это детям втемяшивают агрессивно. В незрелом возрасте.И еще раз - я спокойно к ним отношусь, но естественное желание, чтобы это минуло мою семью.

Согласен. Тоже отношусь спокойно, но против агрессивной агитации.

Полагаю, влияние она всё-таки оказывает. Не всё определяет природа. Это показывает опыт древних Греции и Рима. Там это считалось нормальными и было достаточно распространено. Хотя генетика у них была такая же, как сейчас. Причём, насколько понимаю, чаще встречались не чистые гомосексуалисты, а бисексуалы.

Его обманули, там и так обучение бесплатное при условии знания французского - https://www.studyinternational.com/news ... e%20degree ).



Реально жестко обманули: надо было выучить французский.

Враги.

Отщепенцы.

Жить во Франции и знать французский???

Это кто придумал такое?

Нет, чтобы эти уроды выучили родной украинский, то есть русский (то парень - сын нашего форумчанина из Харькова).

Враги, отщепенцы, извращенцы и содомиты.

Повідомлень: 8967 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1203 раз.

Rise — це програма, яка знаходить багатообіцяючу молодь і надає їм можливості, які дозволяють їм працювати разом, щоб служити іншим протягом усього життя. Програма розрахована на молодих людей віком від 15 до 17 років і заохочує до служби та навчання протягом усього життя, надаючи підтримку, яка може включати стипендії на основі потреб, наставництво, спілкування, доступ до можливостей розвитку кар’єри та потенціал додаткового фінансування, оскільки Rise Global Winners працюють над вирішенням найгостріших проблем людства.

Повідомлень: 19728 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3140 раз.

Ну, так что непонятно:

- если нет детей - то и нет проблем, и читать не нужно;

- если есть дети, но судьба их - детей - никак не волнует, то и читать не нужно: лучше выпить водки-паленки: согревает и оберегает. И стоит дешево.



Текст был для тех, у кого есть дети в возрасте 15-17 лет: есть возможность участия в той или иной программе.

Можете пополнить коллекцию.



Мой младший сын примерно в 2007м году получил грант на мастер-программу в Chalmers University (Goteborg), один из двух украинцев на Швецию, а после окончания - на аспирантуру в Англии (Milton Keynes). Был там лучшим бомбардиром команды факультета по футболу. После защиты PhD - постдок в Nancy.



Итог - послал науку подальше, стал программистом, ныне в укр. отделении Oracle в м.Харкiв. Если бы не война (и престарелые родители невестки + 3 кошки) - вероятно, уехал бы с семьей в Канаду.

Повідомлень: 19728 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3140 раз.

А то тов. katso не знает, зачем это…

Цитата от нашего участника форума:

«Фонд сопровождает весь период обучения в выбранном лауреатом вузе, оплачивая все необходимые расходы и вовлекая в социальные и профессиональные круги общения.

На сей момент цель - поступление в Эколь Икс, т.е. Политехника Парижа.»

Для справки: разные источники указывают разные цифры затрат на обучение во Франции, в том числе указывают, что с 2018 года - платное обучение для иностранцев. Например и так: «Так как Политехническая школа относится к высшим школам, образование здесь, в отличие от публичных парижских университетов, платное: стоимость одного года обучения составит около 16 252 USD, а для иностранцев 18 577$. Проживание в Париже студенту обойдется примерно в 1 083 USD за месяц, из которых половина уйдет на оплату жилья.»

Источник:

https://www.unipage.net/ru/618/polytech ... ol_paritek

Повідомлень: 8967 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1203 раз.

Основний посил - краще нічого не робити - і так зійде. Що і робила Зе-влада. ..........Основний посил - краще нічого не робити - і так зійде. Що і робила Зе-влада.

Это Ваш вывод. Из Польши.

Когда аргументов нет, надо набросить на вентилятор. Это Ваш вывод. Из Польши.Когда аргументов нет, надо набросить на вентилятор.



Цікаво, як ватан переходить на особистості за будь-яку критику Зе-влади.

Яка Польща? Так готувались, що знайомий загинув захищаючи Київ - бо дали тільки АК-47 і більше нічого. Чи скажіть це сім'ям загиблих 20 000 цивільних маріупольців - що готувалися. Чи військовим що загинули в перші тижні війни "за просто так". Чи за військову техніку, яку росіяни захопили готовеньку в перші дні війни. Цікаво, як ватан переходить на особистості за будь-яку критику Зе-влади.Яка Польща? Так готувались, що знайомий загинув захищаючи Київ - бо дали тільки АК-47 і більше нічого. Чи скажіть це сім'ям загиблих 20 000 цивільних маріупольців - що готувалися. Чи військовим що загинули в перші тижні війни "за просто так". Чи за військову техніку, яку росіяни захопили готовеньку в перші дні війни. BIGor

Повідомлень: 8449 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1282 раз. Подякували: 1691 раз.

https://24tv.ua/zvernennya-zelenskogo-d ... a_n2462593

Бо знаю, що одного дня доведеться поставити собі питання, хто я, зробити вибір, яким я хочу бути – жертвою чи переможцем, біженцем чи громадянином. І кожен знає відповідь. І відповідь – це Україна.

Походу натяк, що будуть відбирати громадянство і закручувати гайки.



ПС до речі, звернення складено дуже професіональними психологами і містить дуже багато неприємних для українців натяків і підтестів.

Наприклад щодо безробітних

Повідомлень: 8449 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1282 раз. Подякували: 1691 раз.

