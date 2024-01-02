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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 січ, 2024 10:39
Hotab написав:BIGor
саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
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Bolt
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Додано: Вів 02 січ, 2024 10:49
Bolt написав: Hotab написав:BIGor
саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Жити в такому режимі можна. Але це не життя.
Це добровільна тюрма.
Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?
Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.
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Hotab
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Додано: Вів 02 січ, 2024 11:03
Hotab написав: Bolt написав: Hotab написав:BIGor
саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Жити в такому режимі можна. Але це не життя.
Це добровільна тюрма.
Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?
Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.
Я вже в ще писав, з ТЗ на мені тільки ІЖ- Планета 64 рв. Ну допустим на квартиру арешт накладуть, це не завадить мені здавати її в оренду.(головне, щоб було кому)
Пи. Си. Руки, ноги дорожче ніж квартира отримана в спадок. 😏
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Bolt
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