RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1701170217031704
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:39

  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 09.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:49

  Bolt написав:
  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Жити в такому режимі можна. Але це не життя.
Це добровільна тюрма.
Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?
Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.
Hotab
 
Повідомлень: 10527
З нами з: 15.02.09
Подякував: 619 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:03

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Жити в такому режимі можна. Але це не життя.
Це добровільна тюрма.
Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?
Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.

Я вже в ще писав, з ТЗ на мені тільки ІЖ- Планета 64 рв. Ну допустим на квартиру арешт накладуть, це не завадить мені здавати її в оренду.(головне, щоб було кому)
Пи. Си. Руки, ноги дорожче ніж квартира отримана в спадок. 😏
Bolt
 
Повідомлень: 2633
З нами з: 09.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1701170217031704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3697)
02.01.2024 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.