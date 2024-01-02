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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1701170217031704
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:39

  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:49

  Bolt написав:
  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Жити в такому режимі можна. Але це не життя.
Це добровільна тюрма.
Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?
Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:03

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Жити в такому режимі можна. Але це не життя.
Це добровільна тюрма.
Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?
Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.

Я вже в ще писав, з ТЗ на мені тільки ІЖ- Планета 64 рв. Ну допустим на квартиру арешт накладуть, це не завадить мені здавати її в оренду.(головне, щоб було кому)
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Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:30

  Bolt написав:
  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:49

  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

ці навоюють поки поізносівшиєся хотаби захищають мирне небо Африки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:05

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу...

Кущами можна ходити...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:20

  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

Як тіки реєстр щроблять, зразу переможемо і на кордони XIX cтоліття. Орестович і Умєров кажуть як два пальця об асфальт.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:41

  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

Вы абсолютно правы.
Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может.
Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист.
Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь.
Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты.
А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 13:16

  antey1969 написав:
  Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

Вы абсолютно правы.
Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может.
Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист.
Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь.
Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты.
А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на.

https://youtube.com/shorts/BT7YTayonq0? ... n6hJ53pVzu
Bolt
 
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