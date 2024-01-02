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#<1 ... 1701170217031704 Додано: Вів 02 січ, 2024 10:39 Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏

Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.

Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏 На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏 Bolt Повідомлень: 2635 З нами з: 09.11.17 Подякував: 11 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 10:49 Bolt написав: Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏

Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.

Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏 На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Жити в такому режимі можна. Але це не життя.

Це добровільна тюрма.

Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?

Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть. Жити в такому режимі можна. Але це не життя.Це добровільна тюрма.Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть. Hotab Повідомлень: 10526 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 11:03 Hotab написав: Bolt написав: Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏

Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.

Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏 На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Жити в такому режимі можна. Але це не життя.

Це добровільна тюрма.

Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?

Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть. Жити в такому режимі можна. Але це не життя.Це добровільна тюрма.Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому?Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.

Я вже в ще писав, з ТЗ на мені тільки ІЖ- Планета 64 рв. Ну допустим на квартиру арешт накладуть, це не завадить мені здавати її в оренду.(головне, щоб було кому)

Пи. Си. Руки, ноги дорожче ніж квартира отримана в спадок. 😏 Я вже в ще писав, з ТЗ на мені тільки ІЖ- Планета 64 рв. Ну допустим на квартиру арешт накладуть, це не завадить мені здавати її в оренду.(головне, щоб було кому)Пи. Си. Руки, ноги дорожче ніж квартира отримана в спадок. 😏 Bolt Повідомлень: 2635 З нами з: 09.11.17 Подякував: 11 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 11:30 Bolt написав: Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏

Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.

Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏 На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏Пи. Си. В мене знайомий,поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу... є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу... Shaman

Повідомлень: 4979 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 11:49 Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

ці навоюють поки поізносівшиєся хотаби захищають мирне небо Африки ці навоюють поки поізносівшиєся хотаби захищають мирне небо Африки flyman

Повідомлень: 33758 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1566 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 12:05 Shaman написав: Bolt написав: Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏

Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.

Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏 На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏Пи. Си. В мене знайомий,поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу... є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу...

Кущами можна ходити... Кущами можна ходити... Bolt Повідомлень: 2635 З нами з: 09.11.17 Подякував: 11 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 12:20 Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

Як тіки реєстр щроблять, зразу переможемо і на кордони XIX cтоліття. Орестович і Умєров кажуть як два пальця об асфальт. Як тіки реєстр щроблять, зразу переможемо і на кордони XIX cтоліття. Орестович і Умєров кажуть як два пальця об асфальт. BIGor

Повідомлень: 8450 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1282 раз. Подякували: 1692 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 12:41 Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

Вы абсолютно правы.

Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может.

Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист.

Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь.

Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты.

А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на. Вы абсолютно правы.Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может.Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист.Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь.Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты.А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на. antey1969 1

Повідомлень: 12203 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1689 раз. Подякували: 3620 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 13:16 antey1969 написав: Hotab написав: BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.

Вы абсолютно правы.

Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может.

Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист.

Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь.

Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты.

А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на. Вы абсолютно правы.Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может.Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист.Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь.Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты.А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на.

https://youtube.com/shorts/BT7YTayonq0? ... n6hJ53pVzu Bolt Повідомлень: 2635 З нами з: 09.11.17 Подякував: 11 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1701170217031704 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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