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Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Жити в такому режимі можна. Але це не життя. Це добровільна тюрма. Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому? Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Жити в такому режимі можна. Але це не життя. Це добровільна тюрма. Знову таки, права має то має, а авто і житло на кому? Знаєте що відбувається, коли авто потрапляє в розшук на стац .посту? Висаджують дітей на мороз навіть.
Я вже в ще писав, з ТЗ на мені тільки ІЖ- Планета 64 рв. Ну допустим на квартиру арешт накладуть, це не завадить мені здавати її в оренду.(головне, щоб було кому) Пи. Си. Руки, ноги дорожче ніж квартира отримана в спадок. 😏
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу...
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
ці навоюють поки поізносівшиєся хотаби захищають мирне небо Африки
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу...
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
Як тіки реєстр щроблять, зразу переможемо і на кордони XIX cтоліття. Орестович і Умєров кажуть як два пальця об асфальт.
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
Вы абсолютно правы. Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может. Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист. Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь. Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты. А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на.
Hotab написав:BIGor саме тому і потрібен повний реєстр і облік всіх. Щоб не під заводом роботягу хапати (бо він точно туди прийде і тому його легше всього схопити ), а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
Вы абсолютно правы. Но когда у нас в стране делали хоть что-то правильно? Хватают того, кого легче схватить. Пакуют того, кто ответить не может. Если условного Петра в селе легче найти, то призовут именно его, и никого не волнует, что идет посевная, а Петро тракторист. Условный Сергей Петрович за 50 токарюет на заводе с 8 до 17. Ну так это же отлично. За ним не надо гоняться, приходишь на предприятие и отовариваешь. Если условный эпилептик не кричит криком на медкомиссии, признается идеальным рекрутом для штурмовой пехоты. А за трутнями гоняться нужно, выковыривать, километры наматывать, пока одного отоваришь, полсотни с завода нахватать успеешь, а у тебя план по валу, мордатое начальство ногами топает и орет, брызжа слюной. У тыловой крысы брат кума депутат или жена начотдела в Держадминистрации, с ними связываться себе дороже. Ты им повестку, а через день тебя же за эту повестку и натянут. Та ну на.