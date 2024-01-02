Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу...
Кущами можна ходити...
тут не одна байка, як роблять. якось розповім...
офісу простіше, можна віддалено. а на виробництво треба виходити
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Гратися краще на PlayStation. Хоча б через те, що там за замовченням йдуть джойстики з плавним керуванням та ігри тестуються та оптимізуються під консоль.
3 січня рівно рік, як мій знайомий працює в Канаді. Почав працювати офіційно легально та Full time саме з 3 січня 2023 року. Взагалі прилетів в Канаду в середині листопада 2022. 1,5 місяця адаптації та пошуків роботи, в грудні 2022 працював для підтримки свого бюджету на доставці. Вихідні дані: освіти не має, кваліфікації не має, «університетів не закінчував», руки виросли із правильного місця (роботящій). Працює в фірмі, яка займається оздобленнями зовнішніх поверхонь стін та дахів будинків. Знання англійської мови мінімальне станом на січень 2023 року. Зараз словарний запас вже великий, в бригаді спілкується нормально, ходив на курси англійської мови.
Пройшов рік. Можна підбити певні проміжні підсумки.
Зарплатня. Наведено цитати. «У меня зарплата 21$/час или 2800$ в месяц - это если хорошая погода и мы почти не пропускали, прошлой зимой из за холодов хорошо было, если 2000$ в месяц зарабатывали. На других работах физически более простых платят 15-17$/час, это очень мало, будешь снимать комнату и во многом себе отказывать.»
Витрати. Expenses Rent: 950$ (двокімнатна квартира в місті Вінніпег. Жив сам один. Зараз приручив до тіла красуну з місцевих. Красуні подобаються здібності українського хлопця). Hydro: 50$ Phone: 74$ Credit for MacBook: 129$ Bus card: 54$ Groceries: 300$ Haircut: 20$ Laundry: 25$ Total: 1.602$ Это самые необходимые и стабильные расходы».
Станом на сьогодні перебуває в певній депресії: хочеться більше грошей для «повного щастя».
3 січня рівно рік, як мій знайомий працює в Канаді. Почав працювати офіційно легально та Full time саме з 3 січня 2023 року. Взагалі прилетів в Канаду в середині листопада 2022. 1,5 місяця адаптації та пошуків роботи, в грудні 2022 працював для підтримки свого бюджету на доставці. Вихідні дані: освіти не має, кваліфікації не має, «університетів не закінчував», руки виросли із правильного місця (роботящій). Працює в фірмі, яка займається оздобленнями зовнішніх поверхонь стін та дахів будинків. Знання англійської мови мінімальне станом на січень 2023 року. Зараз словарний запас вже великий, в бригаді спілкується нормально, ходив на курси англійської мови.
Пройшов рік. Можна підбити певні проміжні підсумки.
Зарплатня. Наведено цитати. «У меня зарплата 21$/час или 2800$ в месяц - это если хорошая погода и мы почти не пропускали, прошлой зимой из за холодов хорошо было, если 2000$ в месяц зарабатывали. На других работах физически более простых платят 15-17$/час, это очень мало, будешь снимать комнату и во многом себе отказывать.»
Витрати. Expenses Rent: 950$ (двокімнатна квартира в місті Вінніпег. Жив сам один. Зараз приручив до тіла красуну з місцевих. Красуні подобаються здібності українського хлопця). Hydro: 50$ Phone: 74$ Credit for MacBook: 129$ Bus card: 54$ Groceries: 300$ Haircut: 20$ Laundry: 25$ Total: 1.602$ Это самые необходимые и стабильные расходы».
Станом на сьогодні перебуває в певній депресії: хочеться більше грошей для «повного щастя».
Ясно. Короче краще сидіти в Україні і не рипатись. Мої видатки на 170 кв будинок десь 100$, пів оренди з спадкової двушки. Та І здоров'я вже немає вджобувати тільки за те, щоб в картонной коробці під мостом не жити😏