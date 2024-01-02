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Bolt написав:На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
є такі варіанти. але переважній більшості потрібні гроші. тому навіть після облав все одно виходять на роботу...
Кущами можна ходити...
тут не одна байка, як роблять. якось розповім...
офісу простіше, можна віддалено. а на виробництво треба виходити
rjkz написав:Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка. Взяли этот: https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467 С налогами обошелся в 740. На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей. Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал. Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.
Gaming laptop 8 GB memory? Гм... У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято. Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок. А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить). Все остальное approved. Кстати, Карфаген должен быть разрушен, а Винда 11 - уничтожена.
Гратися краще на PlayStation. Хоча б через те, що там за замовченням йдуть джойстики з плавним керуванням та ігри тестуються та оптимізуються під консоль.
3 січня рівно рік, як мій знайомий працює в Канаді. Почав працювати офіційно легально та Full time саме з 3 січня 2023 року. Взагалі прилетів в Канаду в середині листопада 2022. 1,5 місяця адаптації та пошуків роботи, в грудні 2022 працював для підтримки свого бюджету на доставці. Вихідні дані: освіти не має, кваліфікації не має, «університетів не закінчував», руки виросли із правильного місця (роботящій). Працює в фірмі, яка займається оздобленнями зовнішніх поверхонь стін та дахів будинків. Знання англійської мови мінімальне станом на січень 2023 року. Зараз словарний запас вже великий, в бригаді спілкується нормально, ходив на курси англійської мови.
Пройшов рік. Можна підбити певні проміжні підсумки.
Зарплатня. Наведено цитати. «У меня зарплата 21$/час или 2800$ в месяц - это если хорошая погода и мы почти не пропускали, прошлой зимой из за холодов хорошо было, если 2000$ в месяц зарабатывали. На других работах физически более простых платят 15-17$/час, это очень мало, будешь снимать комнату и во многом себе отказывать.»
Витрати. Expenses Rent: 950$ (двокімнатна квартира в місті Вінніпег. Жив сам один. Зараз приручив до тіла красуну з місцевих. Красуні подобаються здібності українського хлопця). Hydro: 50$ Phone: 74$ Credit for MacBook: 129$ Bus card: 54$ Groceries: 300$ Haircut: 20$ Laundry: 25$ Total: 1.602$ Это самые необходимые и стабильные расходы».
Станом на сьогодні перебуває в певній депресії: хочеться більше грошей для «повного щастя».
3 січня рівно рік, як мій знайомий працює в Канаді. Почав працювати офіційно легально та Full time саме з 3 січня 2023 року. Взагалі прилетів в Канаду в середині листопада 2022. 1,5 місяця адаптації та пошуків роботи, в грудні 2022 працював для підтримки свого бюджету на доставці. Вихідні дані: освіти не має, кваліфікації не має, «університетів не закінчував», руки виросли із правильного місця (роботящій). Працює в фірмі, яка займається оздобленнями зовнішніх поверхонь стін та дахів будинків. Знання англійської мови мінімальне станом на січень 2023 року. Зараз словарний запас вже великий, в бригаді спілкується нормально, ходив на курси англійської мови.
Пройшов рік. Можна підбити певні проміжні підсумки.
Зарплатня. Наведено цитати. «У меня зарплата 21$/час или 2800$ в месяц - это если хорошая погода и мы почти не пропускали, прошлой зимой из за холодов хорошо было, если 2000$ в месяц зарабатывали. На других работах физически более простых платят 15-17$/час, это очень мало, будешь снимать комнату и во многом себе отказывать.»
Витрати. Expenses Rent: 950$ (двокімнатна квартира в місті Вінніпег. Жив сам один. Зараз приручив до тіла красуну з місцевих. Красуні подобаються здібності українського хлопця). Hydro: 50$ Phone: 74$ Credit for MacBook: 129$ Bus card: 54$ Groceries: 300$ Haircut: 20$ Laundry: 25$ Total: 1.602$ Это самые необходимые и стабильные расходы».
Станом на сьогодні перебуває в певній депресії: хочеться більше грошей для «повного щастя».
Ясно. Короче краще сидіти в Україні і не рипатись. Мої видатки на 170 кв будинок десь 100$, пів оренди з спадкової двушки. Та І здоров'я вже немає вджобувати тільки за те, щоб в картонной коробці під мостом не жити😏
Bolt написав:На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏 Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною. Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏
Якщо Вас таки спіймають, то при 100% пасивній позиції без медичної освіти і при тому, що Ви не вмієте налаштувати роутер, перепрограмувати радіостанцію, керувати квадракоптером або FPV-шкою, знати як лагодити вантажівку, БМП або танк, Вам єдина дорога - в посадку з АК-74. Бо навіть, щоб керувати з бліндажа наземним дроном, треба було сплатити податків, або мати доступ до волонтерських спільнот, які можуть організувати Вам наземний дрон.
Denik Что за бред Во первых он офицер запаса, танкист или мотопехота - не в курсе Во вторых ему под полтос с сопутствующими болячками, какая нахуй посадка со сном в луже или на открытом воздухе зимой. Вас на донаты на дроны заклинило, в военкомат что ли с ним в коробке приходить на ВЛК? А если туда тысячу, туда тысячу на них - то ухЫлянт?
Bolt написав:Ясно. Короче краще сидіти в Україні і не рипатись. Мої видатки на 170 кв будинок десь 100$, пів оренди з спадкової двушки. Та І здоров'я вже немає вджобувати тільки за те, щоб в картонной коробці під мостом не жити😏
У Ваших розрахунках не враховано, що той хлопець ОРЕНДУЄ житло, а ви маєте власне. Я з ним буду зв"язуватися та пораджу подумати над тим, чи варто йому орендувати для себе, коханого, окрему 2-к квартиру, чи варто підселитися до батьків. Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях. Зеконоимить 1000 CAD.
Наприклад:, я вже писав про хресника моєї жінки, який закінчив університет в Україні (бакалавр), а магістратуру - в університеті в Торонто - та зараз працює в найбільшому банку Канади в Торонто. Там 4 хлопця (українці) орендують в центрі міста велику квартиру з 4-ма спальнями за 2 400 канадських доларів і кожен сплачує 1/4 ціни.
барабашов написав:Denik Что за бред Во первых он офицер запаса, танкист или мотопехота - не в курсе
Значить все одно - піхота. Якщо офіцер значить сам буде матюками в окопи підлеглих загоняти. Буде подальша пасивна позиція - можуть бути пониження у військовому званні. І тоді його заганятимуть в окопи.
Ультраправое правительство Джорджи Мелони намеревается положить конец практике итальянских школ, которые отказываются от рождественской символики и традиционных праздничных постановок, чтобы «отразить религиозное многообразие».
Премьер-министр Италии заявила, что прекращение христианской практики по соображениям мультикультурализма — это атака на национальные ценности.
https://www.bbc.com/russian/articles/cnery3wk4xyo Я против национализма и за разделение школы и церкви, не защищаю "традиционные ценности", но запрет рождества из соображений политкорректности, по-моему, немного чересчур. И тут обсуждали "мужскую любовь".
...ніяка агітація не змусить хлопчика викинути журнал з голими дівчатами та піти на карнавал до наряджених дядьків - не моя думка, але слушна. а якщо його дійсно дівчата не цікавлять (а таке буває), то це почалося ще до агітації, й в цьому випадку для дитини це не буде трагедією.
Еще раз, есть локации где это детям втемяшивают агрессивно. В незрелом возрасте. И еще раз - я спокойно к ним отношусь, но естественное желание, чтобы это минуло мою семью.
Согласен. Тоже отношусь спокойно, но против агрессивной агитации. Полагаю, влияние она всё-таки оказывает. Не всё определяет природа. Это показывает опыт древних Греции и Рима. Там это считалось нормальными и было достаточно распространено. Хотя генетика у них была такая же, как сейчас. Причём, насколько понимаю, чаще встречались не чистые гомосексуалисты, а бисексуалы. Гомосексуализм, конечно, не преступление. В конце концов, любовь дело двоих и если они никому не мешают, пусть целуются с кем хотят. Единственная проблема, что человеку хочется видеть продолжение своего рода, увидеть не только детей, но и внуков, а в результате однополой любви дети пока не появляются.
1. Наука не стоит на месте. В моем доме лесбы уже вторую ребенку родили. 2. Сидим за новогодним столом с детьми, смотрим прямую трансляцию как падает тот шар, по традиции в первые секунды нового года, люди в том месте целуются. Но почему-то в первую-же секунду нового года среди всех прочих пар, показывают крупным планом целующихся двух мужиков, секунд 10, а потом уже всех остальных по 2-3 секунды. Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения.