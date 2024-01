Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1702170317041705> Додано: Вів 02 січ, 2024 13:52 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏

Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.

Взяли этот:

https://www.bestbuy.com/site/lenovo-loq ... Id=6534467

С налогами обошелся в 740.

На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.

Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.

Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции. Кстати, когда-то спрашивал совета по поводу ноутбука для ребенка.Взяли этот:С налогами обошелся в 740.На Рождество были скидки глубже чем на Блек фрайдей и Сайбер мандей.Можно было взять на 80 долларов дешевле, что более 10% минус от той цены, по которой брал.Яфон пришлось брать по обычной цене, Эппл не ведется ни на какие традиции.



Gaming laptop 8 GB memory ? Гм...

У меня на Асусе 8Гб ничего тяжелого не стоит, 86% памяти занято.

Разве что 1.2 Гб занимает Хром, но это моя специфика, люблю держать десятка 3-4 вкладок.

А нужна ли была отдельная графическая плата? (а, знаю, чтобы майнить).

Все остальное approved.

News from Canada



3 січня рівно рік, як мій знайомий працює в Канаді.

Почав працювати офіційно легально та Full time саме з 3 січня 2023 року.

Взагалі прилетів в Канаду в середині листопада 2022. 1,5 місяця адаптації та пошуків роботи, в грудні 2022 працював для підтримки свого бюджету на доставці.

Вихідні дані: освіти не має, кваліфікації не має, «університетів не закінчував», руки виросли із правильного місця (роботящій). Працює в фірмі, яка займається оздобленнями зовнішніх поверхонь стін та дахів будинків.

Знання англійської мови мінімальне станом на січень 2023 року. Зараз словарний запас вже великий, в бригаді спілкується нормально, ходив на курси англійської мови.



Пройшов рік. Можна підбити певні проміжні підсумки.



Зарплатня. Наведено цитати.

«У меня зарплата 21$/час или 2800$ в месяц - это если хорошая погода и мы почти не пропускали, прошлой зимой из за холодов хорошо было, если 2000$ в месяц зарабатывали. На других работах физически более простых платят 15-17$/час, это очень мало, будешь снимать комнату и во многом себе отказывать.»



Витрати. Expenses

Rent: 950$ (двокімнатна квартира в місті Вінніпег. Жив сам один. Зараз приручив до тіла красуну з місцевих. Красуні подобаються здібності українського хлопця).

Hydro: 50$

Phone: 74$

Credit for MacBook: 129$

Bus card: 54$

Groceries: 300$

Haircut: 20$

Laundry: 25$

Total: 1.602$

Это самые необходимые и стабильные расходы».



News from Canada



3 січня рівно рік, як мій знайомий працює в Канаді.

Почав працювати офіційно легально та Full time саме з 3 січня 2023 року.

Взагалі прилетів в Канаду в середині листопада 2022. 1,5 місяця адаптації та пошуків роботи, в грудні 2022 працював для підтримки свого бюджету на доставці.

Вихідні дані: освіти не має, кваліфікації не має, «університетів не закінчував», руки виросли із правильного місця (роботящій). Працює в фірмі, яка займається оздобленнями зовнішніх поверхонь стін та дахів будинків.

Знання англійської мови мінімальне станом на січень 2023 року. Зараз словарний запас вже великий, в бригаді спілкується нормально, ходив на курси англійської мови.



Пройшов рік. Можна підбити певні проміжні підсумки.



Зарплатня. Наведено цитати.

«У меня зарплата 21$/час или 2800$ в месяц - это если хорошая погода и мы почти не пропускали, прошлой зимой из за холодов хорошо было, если 2000$ в месяц зарабатывали. На других работах физически более простых платят 15-17$/час, это очень мало, будешь снимать комнату и во многом себе отказывать.»



Витрати. Expenses

Rent: 950$ (двокімнатна квартира в місті Вінніпег. Жив сам один. Зараз приручив до тіла красуну з місцевих. Красуні подобаються здібності українського хлопця).

Hydro: 50$

Phone: 74$

Credit for MacBook: 129$

Bus card: 54$

Groceries: 300$

Haircut: 20$

Laundry: 25$

Total: 1.602$

Это самые необходимые и стабильные расходы».



Что за бред

Во первых он офицер запаса, танкист или мотопехота - не в курсе

Во вторых ему под полтос с сопутствующими болячками, какая нахуй посадка со сном в луже или на открытом воздухе зимой.

Та І здоров'я вже немає вджобувати тільки за те, щоб в картонной коробці під мостом не жити😏 Ясно. Короче краще сидіти в Україні і не рипатись. Мої видатки на 170 кв будинок десь 100$, пів оренди з спадкової двушки.Та І здоров'я вже немає вджобувати тільки за те, щоб в картонной коробці під мостом не жити😏

У Ваших розрахунках не враховано, що той хлопець ОРЕНДУЄ житло, а ви маєте власне.

Я з ним буду зв"язуватися та пораджу подумати над тим, чи варто йому орендувати для себе, коханого, окрему 2-к квартиру, чи варто підселитися до батьків.

Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.

Зеконоимить 1000 CAD.



Наприклад:, я вже писав про хресника моєї жінки, який закінчив університет в Україні (бакалавр), а магістратуру - в університеті в Торонто - та зараз працює в найбільшому банку Канади в Торонто.

Что за бред

Премьер-министр Италии заявила, что прекращение христианской практики по соображениям мультикультурализма — это атака на национальные ценности.

https://www.bbc.com/russian/articles/cnery3wk4xyo

Я против национализма и за разделение школы и церкви, не защищаю "традиционные ценности", но запрет рождества из соображений политкорректности, по-моему, немного чересчур.

И тут обсуждали "мужскую любовь".

...ніяка агітація не змусить хлопчика викинути журнал з голими дівчатами та піти на карнавал до наряджених дядьків - не моя думка, але слушна. а якщо його дійсно дівчата не цікавлять (а таке буває), то це почалося ще до агітації, й в цьому випадку для дитини це не буде трагедією.

Еще раз, есть локации где это детям втемяшивают агрессивно. В незрелом возрасте.

И еще раз - я спокойно к ним отношусь, но естественное желание, чтобы это минуло мою семью. Еще раз, есть локации где это детям втемяшивают агрессивно. В незрелом возрасте.И еще раз - я спокойно к ним отношусь, но естественное желание, чтобы это минуло мою семью.

Согласен. Тоже отношусь спокойно, но против агрессивной агитации.

Полагаю, влияние она всё-таки оказывает. Не всё определяет природа. Это показывает опыт древних Греции и Рима. Там это считалось нормальными и было достаточно распространено. Хотя генетика у них была такая же, как сейчас. Причём, насколько понимаю, чаще встречались не чистые гомосексуалисты, а бисексуалы.

Гомосексуализм, конечно, не преступление. В конце концов, любовь дело двоих и если они никому не мешают, пусть целуются с кем хотят. Единственная проблема, что человеку хочется видеть продолжение своего рода, увидеть не только детей, но и внуков, а в результате однополой любви дети пока не появляются. Я против национализма и за разделение школы и церкви, не защищаю "традиционные ценности", норождества из соображений политкорректности, по-моему, немного чересчур.И тут обсуждали "мужскую любовь".Согласен. Тоже отношусь спокойно, но против агрессивной агитации.Полагаю, влияние она всё-таки оказывает. Не всё определяет природа. Это показывает опыт древних Греции и Рима. Там это считалось нормальными и было достаточно распространено. Хотя генетика у них была такая же, как сейчас. Причём, насколько понимаю, чаще встречались не чистые гомосексуалисты, а бисексуалы.Гомосексуализм, конечно, не преступление. В конце концов, любовь дело двоих и если они никому не мешают, пусть целуются с кем хотят. Единственная проблема, что человеку хочется видеть продолжение своего рода, увидеть не только детей, но и внуков, а в результате однополой любви дети пока не появляются.



1. Наука не стоит на месте. В моем доме лесбы уже вторую ребенку родили.

2. Сидим за новогодним столом с детьми, смотрим прямую трансляцию как падает тот шар, по традиции в первые секунды нового года, люди в том месте целуются.

Но почему-то в первую-же секунду нового года среди всех прочих пар, показывают крупным планом целующихся двух мужиков, секунд 10, а потом уже всех остальных по 2-3 секунды. Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения. 1. Наука не стоит на месте. В моем доме лесбы уже вторую ребенку родили.2. Сидим за новогодним столом с детьми, смотрим прямую трансляцию как падает тот шар, по традиции в первые секунды нового года, люди в том месте целуются.Но почему-то в первую-же секунду нового года среди всех прочих пар, показывают крупным планом целующихся двух мужиков, секунд 10, а потом уже всех остальных по 2-3 секунды. Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения. rjkz

