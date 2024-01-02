До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:28
Так а вы не смотрите те передачи, где бабы целуют бабов.
Живите проще и интереснее:
- поздравлял семью Украинцев номер 1 - в США - в их 4-х этажном доме на много квартир под ними живет один очень приличный дядя - себя позиционирует как гей. Держит лаборадора и по мнению жильцов очень приличный дядя - с ним все общаются и дружат.
- поздравлял семью Украинцев номер 2 - в США - сегодня вернулись из большого путешествия на арендованном RV - посетили друзей в San Jose, Santa Barbara, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. Семейная пара. Геев, проституток и лесбиянок не встречали.
- поздравлял семью Украинцев номер 3 - в США - семейная пара плюс сестра - всего в компании взрослых 5 (ПЯТЕРО!!!! детей) сейчас путешествуют по островам Карибского моря; арендовали яхту с мотором - на яхте сейчас развивается украинский флаг). Геев, проституток и лесбиянок на островах и причалах не встречали.
Блин, и чего мне не встречается ни геев, ни лесбиянок, ни трансвеститов.
Наверное хожу не там... на за те углы и подворотни заглядываю...
Прямо не везет...
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:02
Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|