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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1702170317041705
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.
Зеконоимить 1000 CAD.

До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:28

  rjkz написав:Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения. :mrgreen:

Так а вы не смотрите те передачи, где бабы целуют бабов.
Живите проще и интереснее:
- поздравлял семью Украинцев номер 1 - в США - в их 4-х этажном доме на много квартир под ними живет один очень приличный дядя - себя позиционирует как гей. Держит лаборадора и по мнению жильцов очень приличный дядя - с ним все общаются и дружат.
- поздравлял семью Украинцев номер 2 - в США - сегодня вернулись из большого путешествия на арендованном RV - посетили друзей в San Jose, Santa Barbara, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. Семейная пара. Геев, проституток и лесбиянок не встречали.
- поздравлял семью Украинцев номер 3 - в США - семейная пара плюс сестра - всего в компании взрослых 5 (ПЯТЕРО!!!! детей) сейчас путешествуют по островам Карибского моря; арендовали яхту с мотором - на яхте сейчас развивается украинский флаг). Геев, проституток и лесбиянок на островах и причалах не встречали.

Блин, и чего мне не встречается ни геев, ни лесбиянок, ни трансвеститов.
Наверное хожу не там... на за те углы и подворотни заглядываю...
Прямо не везет...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:02

  Denik написав:
  Bolt написав:На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Якщо Вас таки спіймають, то при 100% пасивній позиції без медичної освіти і при тому, що Ви не вмієте налаштувати роутер, перепрограмувати радіостанцію, керувати квадракоптером або FPV-шкою, знати як лагодити вантажівку, БМП або танк, Вам єдина дорога - в посадку з АК-74. Бо навіть, щоб керувати з бліндажа наземним дроном, треба було сплатити податків, або мати доступ до волонтерських спільнот, які можуть організувати Вам наземний дрон.

Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Bolt
 
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