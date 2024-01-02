До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 02 січ, 2024 16:28
Так а вы не смотрите те передачи, где бабы целуют бабов.
Живите проще и интереснее:
- поздравлял семью Украинцев номер 1 - в США - в их 4-х этажном доме на много квартир под ними живет один очень приличный дядя - себя позиционирует как гей. Держит лаборадора и по мнению жильцов очень приличный дядя - с ним все общаются и дружат.
- поздравлял семью Украинцев номер 2 - в США - сегодня вернулись из большого путешествия на арендованном RV - посетили друзей в San Jose, Santa Barbara, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. Семейная пара. Геев, проституток и лесбиянок не встречали.
- поздравлял семью Украинцев номер 3 - в США - семейная пара плюс сестра - всего в компании взрослых 5 (ПЯТЕРО!!!! детей) сейчас путешествуют по островам Карибского моря; арендовали яхту с мотором - на яхте сейчас развивается украинский флаг). Геев, проституток и лесбиянок на островах и причалах не встречали.
Блин, и чего мне не встречается ни геев, ни лесбиянок, ни трансвеститов.
Наверное хожу не там... на за те углы и подворотни заглядываю...
Прямо не везет...
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:02
Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:45
Да, я тоже видел, встречал в компании друзей старшего сына.
Не понимаю смысла этой пропаганды.
Ну хорошо, могу согласиться с перегибами по расовой линии. Действительно, ККК и Джим Кроу оставили тяжелый след в недавней истории Америки.
Но клубы "Голубой Устрицы" существуют уже очень давно.
И из автобусов их участников не выкидывали, как чернокожих.
Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости?
Но что меня больше всего потрясло - бегущая строка, в которой постоянно сообщалось о несчастных 24 жертвах атаки Белгорода. Russia retaliated.
Правда, это был Fox News.
На мой вопрос о судьбе родителей уехавших в эмиграцию никто так и не ответил. Что характерно.
Додано: Вів 02 січ, 2024 17:52
На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові!
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:24
Их к психиатрам нужно. И лечить, лечить, лечить, верно? А то ведь заразное. Посмотрел на гея, и все, к женщинам больше не тянет..
Как все знакомо. В сссре и статья была соответствующая. Вы сейчас на мидвесте? Там вроде все спокойно, парадов не замечено.
Додано: Вів 02 січ, 2024 18:39
Ну ось нехай і вирішує з калькулятором - і не тільки з калькулятором - в руках:
- щомісячна зарплатня 2 800 доларів;
- щомісячні витрати 1600 доларів;
- залишок 2800-1600=1200 доларів (канадських).
Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць.
Там повчальна ситуація для молоді: НЕМАЄ освіти, НЕМАЄ кваліфікації, немає ніякого диплома (відрахований з третього курсу університету в Україні), працював нелегально (без оформлення) з віку 15 років (ото ж так і вчився в університеті) до віку в 21 рік.
Мінімальні знання англійської...
Якщо це врахувати - ще й профіт має - то просто ""жир"...
Плюс "юнацький максималізм": "Хочу грошей багато та красивого життя саме зараз!"
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