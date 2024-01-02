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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1702170317041705 Додано: Вів 02 січ, 2024 16:20 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.

Зеконоимить 1000 CAD. Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.Зеконоимить 1000 CAD.

До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб. До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб. Denik Повідомлень: 2814 З нами з: 23.02.09 Подякував: 591 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 16:28 rjkz написав: Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения. Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения.

Так а вы не смотрите те передачи, где бабы целуют бабов.

Живите проще и интереснее:

- поздравлял семью Украинцев номер 1 - в США - в их 4-х этажном доме на много квартир под ними живет один очень приличный дядя - себя позиционирует как гей. Держит лаборадора и по мнению жильцов очень приличный дядя - с ним все общаются и дружат.

- поздравлял семью Украинцев номер 2 - в США - сегодня вернулись из большого путешествия на арендованном RV - посетили друзей в San Jose, Santa Barbara, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. Семейная пара. Геев, проституток и лесбиянок не встречали.

- поздравлял семью Украинцев номер 3 - в США - семейная пара плюс сестра - всего в компании взрослых 5 (ПЯТЕРО!!!! детей) сейчас путешествуют по островам Карибского моря; арендовали яхту с мотором - на яхте сейчас развивается украинский флаг ). Геев, проституток и лесбиянок на островах и причалах не встречали.



Блин, и чего мне не встречается ни геев, ни лесбиянок, ни трансвеститов.

Наверное хожу не там... на за те углы и подворотни заглядываю...

Прямо не везет... Так а вы не смотрите те передачи, где бабы целуют бабов.Живите проще и интереснее:- поздравлял семью Украинцев номер 1 - в США - в их 4-х этажном доме на много квартир под ними живет один очень приличный дядя - себя позиционирует как гей. Держит лаборадора и по мнению жильцов очень приличный дядя - с ним все общаются и дружат.- поздравлял семью Украинцев номер 2 - в США - сегодня вернулись из большого путешествия на арендованном RV - посетили друзей в San Jose, Santa Barbara, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. Семейная пара. Геев, проституток и лесбиянок не встречали.- поздравлял семью Украинцев номер 3 - в США - семейная пара плюс сестра - всего в компании взрослых 5 (ПЯТЕРО!!!! детей) сейчас путешествуют по островам Карибского моря; арендовали яхту с мотором -). Геев, проституток и лесбиянок на островах и причалах не встречали.Блин, и чего мне не встречается ни геев, ни лесбиянок, ни трансвеститов.Наверное хожу не там... на за те углы и подворотни заглядываю...Прямо не везет... akurt

Повідомлень: 8972 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3421 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 17:02 Denik написав: Bolt написав: На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏

Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.

Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏 На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Якщо Вас таки спіймають, то при 100% пасивній позиції без медичної освіти і при тому, що Ви не вмієте налаштувати роутер, перепрограмувати радіостанцію, керувати квадракоптером або FPV-шкою, знати як лагодити вантажівку, БМП або танк, Вам єдина дорога - в посадку з АК-74. Бо навіть, щоб керувати з бліндажа наземним дроном, треба було сплатити податків, або мати доступ до волонтерських спільнот, які можуть організувати Вам наземний дрон. Якщо Вас таки спіймають, то при 100% пасивній позиції без медичної освіти і при тому, що Ви не вмієте налаштувати роутер, перепрограмувати радіостанцію, керувати квадракоптером або FPV-шкою, знати як лагодити вантажівку, БМП або танк, Вам єдина дорога - в посадку з АК-74. Бо навіть, щоб керувати з бліндажа наземним дроном, треба було сплатити податків, або мати доступ до волонтерських спільнот, які можуть організувати Вам наземний дрон.

Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Bolt Повідомлень: 2637 З нами з: 09.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 17:45 rjkz написав: 2. Сидим за новогодним столом с детьми, смотрим прямую трансляцию как падает тот шар, по традиции в первые секунды нового года, люди в том месте целуются.

Но почему-то в первую-же секунду нового года среди всех прочих пар, показывают крупным планом целующихся двух мужиков, секунд 10, а потом уже всех остальных по 2-3 секунды. Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения. 2. Сидим за новогодним столом с детьми, смотрим прямую трансляцию как падает тот шар, по традиции в первые секунды нового года, люди в том месте целуются.Но почему-то в первую-же секунду нового года среди всех прочих пар, показывают крупным планом целующихся двух мужиков, секунд 10, а потом уже всех остальных по 2-3 секунды. Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения.

Да, я тоже видел, встречал в компании друзей старшего сына.

Не понимаю смысла этой пропаганды.



Ну хорошо, могу согласиться с перегибами по расовой линии. Действительно, ККК и Джим Кроу оставили тяжелый след в недавней истории Америки.



Но клубы "Голубой Устрицы" существуют уже очень давно.

И из автобусов их участников не выкидывали, как чернокожих.

Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости?



Но что меня больше всего потрясло - бегущая строка, в которой постоянно сообщалось о несчастных 24 жертвах атаки Белгорода. Russia retaliated.

Правда, это был Fox News.



На мой вопрос о судьбе родителей уехавших в эмиграцию никто так и не ответил. Что характерно. Да, я тоже видел, встречал в компании друзей старшего сына.Не понимаю смысла этой пропаганды.Ну хорошо, могу согласиться с перегибами по расовой линии. Действительно, ККК и Джим Кроу оставили тяжелый след в недавней истории Америки.Но клубы "Голубой Устрицы" существуют уже очень давно.И из автобусов их участников не выкидывали, как чернокожих.Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости?Но что меня больше всего потрясло - бегущая строка, в которой постоянно сообщалось о несчастных 24 жертвах атаки Белгорода. Russia retaliated.Правда, это был Fox News.На мой вопрос о судьбе родителей уехавших в эмиграцию никто так и не ответил. Что характерно. Starikan 2 Повідомлень: 19729 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3140 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 17:52 На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові! Gastarbaiter Повідомлень: 2953 З нами з: 26.02.18 Подякував: 657 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 18:24 Starikan написав: Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости?



Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости?



Их к психиатрам нужно. И лечить, лечить, лечить, верно? А то ведь заразное. Посмотрел на гея, и все, к женщинам больше не тянет..



Как все знакомо. В сссре и статья была соответствующая. Вы сейчас на мидвесте? Там вроде все спокойно, парадов не замечено. Их к психиатрам нужно. И лечить, лечить, лечить, верно? А то ведь заразное. Посмотрел на гея, и все, к женщинам больше не тянет..Как все знакомо. В сссре и статья была соответствующая. Вы сейчас на мидвесте? Там вроде все спокойно, парадов не замечено. adeges Повідомлень: 4484 З нами з: 14.03.06 Подякував: 424 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 18:39 Denik написав: akurt написав: Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.

Зеконоимить 1000 CAD. Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.Зеконоимить 1000 CAD.

До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб. До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб.

Ну ось нехай і вирішує з калькулятором - і не тільки з калькулятором - в руках:

- щомісячна зарплатня 2 800 доларів;

- щомісячні витрати 1600 доларів;

- залишок 2800-1600=1200 доларів (канадських).

Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць.



Там повчальна ситуація для молоді: НЕМАЄ освіти, НЕМАЄ кваліфікації, немає ніякого диплома (відрахований з третього курсу університету в Україні), працював нелегально (без оформлення) з віку 15 років (ото ж так і вчився в університеті) до віку в 21 рік.

Мінімальні знання англійської...

Якщо це врахувати - ще й профіт має - то просто ""жир"...

Плюс "юнацький максималізм": "Хочу грошей багато та красивого життя саме зараз!" Ну ось нехай і вирішує з калькулятором - і не тільки з калькулятором - в руках:- щомісячна зарплатня 2 800 доларів;- щомісячні витрати 1600 доларів;- залишок 2800-1600=1200 доларів (канадських).Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць.Там повчальна ситуація для молоді: НЕМАЄ освіти, НЕМАЄ кваліфікації, немає ніякого диплома (відрахований з третього курсу університету в Україні), працював нелегально (без оформлення) з віку 15 років (ото ж так і вчився в університеті) до віку в 21 рік.Мінімальні знання англійської...Якщо це врахувати - ще й профіт має - то просто ""жир"...Плюс "юнацький максималізм": "Хочу грошей багато та красивого життя саме зараз!" akurt

Повідомлень: 8972 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3421 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1702170317041705 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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