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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1702170317041705
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.
Зеконоимить 1000 CAD.

До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:28

  rjkz написав:Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения. :mrgreen:

Так а вы не смотрите те передачи, где бабы целуют бабов.
Живите проще и интереснее:
- поздравлял семью Украинцев номер 1 - в США - в их 4-х этажном доме на много квартир под ними живет один очень приличный дядя - себя позиционирует как гей. Держит лаборадора и по мнению жильцов очень приличный дядя - с ним все общаются и дружат.
- поздравлял семью Украинцев номер 2 - в США - сегодня вернулись из большого путешествия на арендованном RV - посетили друзей в San Jose, Santa Barbara, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. Семейная пара. Геев, проституток и лесбиянок не встречали.
- поздравлял семью Украинцев номер 3 - в США - семейная пара плюс сестра - всего в компании взрослых 5 (ПЯТЕРО!!!! детей) сейчас путешествуют по островам Карибского моря; арендовали яхту с мотором - на яхте сейчас развивается украинский флаг). Геев, проституток и лесбиянок на островах и причалах не встречали.

Блин, и чего мне не встречается ни геев, ни лесбиянок, ни трансвеститов.
Наверное хожу не там... на за те углы и подворотни заглядываю...
Прямо не везет...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:02

  Denik написав:
  Bolt написав:На і, як мене ТЦК в СТ піймає., якщо на дно впаду? Донька права має, якщо, що буде малого в школу і жінку на роботу возити. Карточку нехай блокують, там хіба кредит від примата заблокують😎. По місцю прописки грізні папірці в почтову скриньку будуть пхати?! Я їх навіть бачити не буду. 😏
Пи. Си. В мене знайомий, так перестав на роботу ходити, поки декілька раз чудом уникнув облави під похідною.
Сидить вдома, дружина годує, родичі з села продукти передають. 😏

Якщо Вас таки спіймають, то при 100% пасивній позиції без медичної освіти і при тому, що Ви не вмієте налаштувати роутер, перепрограмувати радіостанцію, керувати квадракоптером або FPV-шкою, знати як лагодити вантажівку, БМП або танк, Вам єдина дорога - в посадку з АК-74. Бо навіть, щоб керувати з бліндажа наземним дроном, треба було сплатити податків, або мати доступ до волонтерських спільнот, які можуть організувати Вам наземний дрон.

Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:45

  rjkz написав: 2. Сидим за новогодним столом с детьми, смотрим прямую трансляцию как падает тот шар, по традиции в первые секунды нового года, люди в том месте целуются.
Но почему-то в первую-же секунду нового года среди всех прочих пар, показывают крупным планом целующихся двух мужиков, секунд 10, а потом уже всех остальных по 2-3 секунды. Я не против тех мужиков, но к чему такая реклама однополых отношений? С такими темпами, скоро запретят традиционные отношения. :mrgreen:

Да, я тоже видел, встречал в компании друзей старшего сына.
Не понимаю смысла этой пропаганды.

Ну хорошо, могу согласиться с перегибами по расовой линии. Действительно, ККК и Джим Кроу оставили тяжелый след в недавней истории Америки.

Но клубы "Голубой Устрицы" существуют уже очень давно.
И из автобусов их участников не выкидывали, как чернокожих.
Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости?

Но что меня больше всего потрясло - бегущая строка, в которой постоянно сообщалось о несчастных 24 жертвах атаки Белгорода. Russia retaliated.
Правда, это был Fox News.

На мой вопрос о судьбе родителей уехавших в эмиграцию никто так и не ответил. Что характерно.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:52

На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові!
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:24

  Starikan написав:Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости?



Их к психиатрам нужно. И лечить, лечить, лечить, верно? А то ведь заразное. Посмотрел на гея, и все, к женщинам больше не тянет..

Как все знакомо. В сссре и статья была соответствующая. Вы сейчас на мидвесте? Там вроде все спокойно, парадов не замечено.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:39

  Denik написав:
  akurt написав:Ті за 1700 доларів орендують 3-к квартиру, в якій фактично не проживає батько того хлопця, бо майже весь час у відрядженнях.
Зеконоимить 1000 CAD.

До батьків трохи незручно приводити жінок. Виходить, що наче і працюєш, а інтимне життя як у школяра - Порнхаб.

Ну ось нехай і вирішує з калькулятором - і не тільки з калькулятором - в руках:
- щомісячна зарплатня 2 800 доларів;
- щомісячні витрати 1600 доларів;
- залишок 2800-1600=1200 доларів (канадських).
Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць.

Там повчальна ситуація для молоді: НЕМАЄ освіти, НЕМАЄ кваліфікації, немає ніякого диплома (відрахований з третього курсу університету в Україні), працював нелегально (без оформлення) з віку 15 років (ото ж так і вчився в університеті) до віку в 21 рік.
Мінімальні знання англійської...
Якщо це врахувати - ще й профіт має - то просто ""жир"...
Плюс "юнацький максималізм": "Хочу грошей багато та красивого життя саме зараз!"
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