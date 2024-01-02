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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1703170417051706 Додано: Вів 02 січ, 2024 19:50 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Denik Повідомлень: 2816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 592 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 19:56 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць. Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць.

В ЗСУ мають. В ЗСУ мають. Denik Повідомлень: 2816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 592 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:13 Denik написав: akurt написав: Там 4 хлопця (українці) орендують в центрі міста велику квартиру з 4-ма спальнями за 2 400 канадських доларів і кожен сплачує 1/4 ціни. Там 4 хлопця (українці) орендують в центрі міста велику квартиру з 4-ма спальнями за 2 400 канадських доларів і кожен сплачує 1/4 ціни.

гуртожиток гуртожиток

На жаль, багатьом такий «гуртожиток» не отримати і за все життя.

Насправді, як мені сказав один з хлопців: квартира дорога, але дуже якісна та в самому центрі Торонто.

Таку систему оренди: четверо українців - одинаків орендарів - знаю по Ірландії, США та Канаді.

Там хлопці шукають будинок такий, щоби було 4 окремі спальні. На жаль, багатьом такий «гуртожиток» не отримати і за все життя.Насправді, як мені сказав один з хлопців: квартира дорога, але дуже якісна та в самому центрі Торонто.Таку систему оренди: четверо українців - одинаків орендарів - знаю по Ірландії, США та Канаді.Там хлопці шукають будинок такий, щоби було 4 окремі спальні. akurt

Повідомлень: 8973 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3421 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:16 Shaman

Спасибо за ответ, но вы меня не поняли.

Никто не предлагает насильно лечить, перевоспитывать или лишать прав геев.

Речь идет о другом - о пропаганде, которую, к тому же, используют политиканы и конъюнктурщики в своих целях.



А насчет того - спец или не спец я в медицине... как вы думаете, если кто-то из спецов представит данные, свидетельствующие о том, что число полов, большее двух - аномалия (врожденный генетический дефект, гормональная болезнь, как хотите...), что с ним сделает прогрессивная научная и ненаучная общественность? В век соцсетей, блоХеров и грантов (на этой теме пасется масса конъюнктурщиков) даже страшно представить себе.



На этом давайте закончим оффтоп и с_рач.

Все, как обычно, остались при своем мнении. Демократия. Starikan 2 Повідомлень: 19731 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:20

Вы можете объяснить, за что удалён мой вчерашний пост в ответ на BIGor?

Там не было ничего - ни ругани, ни оскорблений, ни "нарративов". Всё было "по делу". Или у нас теперь можно только ругать власти, а анализ объективных причин недопустим?

Ну и почему-то "письмо счастья" об удалении не пришло. Господа модераторы!Вы можете объяснить, за что удалён мой вчерашний пост в ответ на viewtopic.php?p=5668135#p5668135 Там не было ничего - ни ругани, ни оскорблений, ни "нарративов". Всё было "по делу". Или у нас теперь можно только ругать власти, а анализ объективных причин недопустим?Ну и почему-то "письмо счастья" об удалении не пришло. ЛАД 2 Повідомлень: 27118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:35 Gastarbaiter написав: На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові! На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові!

Не знаю, я в Харькове всю жизнь пью из-под крана. Единственное, бывает, иногда весной перебарщивают с хлором. Не знаю, я в Харькове всю жизнь пью из-под крана. Единственное, бывает, иногда весной перебарщивают с хлором. ЛАД 2 Повідомлень: 27118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1703170417051706 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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