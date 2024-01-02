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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 січ, 2024 19:50
Bolt написав:
Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 19:56
akurt написав:
Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць.
В ЗСУ мають.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 20:13
Denik написав: akurt написав:
Там 4 хлопця (українці) орендують в центрі міста велику квартиру з 4-ма спальнями за 2 400 канадських доларів і кожен сплачує 1/4 ціни.
гуртожиток
На жаль, багатьом такий «гуртожиток» не отримати і за все життя.
Насправді, як мені сказав один з хлопців: квартира дорога, але дуже якісна та в самому центрі Торонто.
Таку систему оренди: четверо українців - одинаків орендарів - знаю по Ірландії, США та Канаді.
Там хлопці шукають будинок такий, щоби було 4 окремі спальні.
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akurt
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Додано: Вів 02 січ, 2024 20:16
Shaman
Спасибо за ответ, но вы меня не поняли.
Никто не предлагает насильно лечить, перевоспитывать или лишать прав геев.
Речь идет о другом - о пропаганде, которую, к тому же, используют политиканы и конъюнктурщики в своих целях.
А насчет того - спец или не спец я в медицине... как вы думаете, если кто-то из спецов представит данные, свидетельствующие о том, что число полов, большее двух - аномалия (врожденный генетический дефект, гормональная болезнь, как хотите...), что с ним сделает прогрессивная научная и ненаучная общественность? В век соцсетей, блоХеров и грантов (на этой теме пасется масса конъюнктурщиков) даже страшно представить себе.
На этом давайте закончим оффтоп и с_рач.
Все, как обычно, остались при своем мнении. Демократия.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 20:20
Господа модераторы!
Вы можете объяснить, за что удалён мой вчерашний пост в ответ на viewtopic.php?p=5668135#p5668135 BIGor
?
Там не было ничего - ни ругани, ни оскорблений, ни "нарративов". Всё было "по делу". Или у нас теперь можно только ругать власти, а анализ объективных причин недопустим?
Ну и почему-то "письмо счастья" об удалении не пришло.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 20:35
Gastarbaiter написав:
На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові!
Не знаю, я в Харькове всю жизнь пью из-под крана. Единственное, бывает, иногда весной перебарщивают с хлором.
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ЛАД
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