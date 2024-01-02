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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1704170517061707> Додано: Вів 02 січ, 2024 19:50 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Denik Повідомлень: 2816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 592 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 19:56 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць. Не впевнений, що хлопець 22 років в Україні має чистий прибуток в 1200 канадських доларів (близько 1000$) на місяць.

В ЗСУ мають. В ЗСУ мають. Denik Повідомлень: 2816 З нами з: 23.02.09 Подякував: 592 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:13 Denik написав: akurt написав: Там 4 хлопця (українці) орендують в центрі міста велику квартиру з 4-ма спальнями за 2 400 канадських доларів і кожен сплачує 1/4 ціни. Там 4 хлопця (українці) орендують в центрі міста велику квартиру з 4-ма спальнями за 2 400 канадських доларів і кожен сплачує 1/4 ціни.

гуртожиток гуртожиток

На жаль, багатьом такий «гуртожиток» не отримати і за все життя.

Насправді, як мені сказав один з хлопців: квартира дорога, але дуже якісна та в самому центрі Торонто.

Таку систему оренди: четверо українців - одинаків орендарів - знаю по Ірландії, США та Канаді.

Там хлопці шукають будинок такий, щоби було 4 окремі спальні. На жаль, багатьом такий «гуртожиток» не отримати і за все життя.Насправді, як мені сказав один з хлопців: квартира дорога, але дуже якісна та в самому центрі Торонто.Таку систему оренди: четверо українців - одинаків орендарів - знаю по Ірландії, США та Канаді.Там хлопці шукають будинок такий, щоби було 4 окремі спальні. akurt

Повідомлень: 8973 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3421 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:16 Shaman

Спасибо за ответ, но вы меня не поняли.

Никто не предлагает насильно лечить, перевоспитывать или лишать прав геев.

Речь идет о другом - о пропаганде, которую, к тому же, используют политиканы и конъюнктурщики в своих целях.



А насчет того - спец или не спец я в медицине... как вы думаете, если кто-то из спецов представит данные, свидетельствующие о том, что число полов, большее двух - аномалия (врожденный генетический дефект, гормональная болезнь, как хотите...), что с ним сделает прогрессивная научная и ненаучная общественность? В век соцсетей, блоХеров и грантов (на этой теме пасется масса конъюнктурщиков) даже страшно представить себе.



На этом давайте закончим оффтоп и с_рач.

Все, как обычно, остались при своем мнении. Демократия. Starikan 2 Повідомлень: 19732 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:20

Вы можете объяснить, за что удалён мой вчерашний пост в ответ на BIGor?

Там не было ничего - ни ругани, ни оскорблений, ни "нарративов". Всё было "по делу". Или у нас теперь можно только ругать власти, а анализ объективных причин недопустим?

Ну и почему-то "письмо счастья" об удалении не пришло. Господа модераторы!Вы можете объяснить, за что удалён мой вчерашний пост в ответ на viewtopic.php?p=5668135#p5668135 Там не было ничего - ни ругани, ни оскорблений, ни "нарративов". Всё было "по делу". Или у нас теперь можно только ругать власти, а анализ объективных причин недопустим?Ну и почему-то "письмо счастья" об удалении не пришло. ЛАД 2 Повідомлень: 27118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 20:35 Gastarbaiter написав: На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові! На вічну тему "Ваша Європа відстала, а от в Україні інфраструктура та сервіси - огого!". Вчора спілкувалися з родичкою, яка перебралася на Прикарпаття з великого промислового міста. Радісно розповідала, що "Уявляєте, тут воду можна пити просто з-під крану!". Перші секунди не розумів приводу для захоплення, поки вона не пояснила "А от у (великому промисловому місті) з крану тече вже навіть не жовта рідина, а якась коричнева". З іншого боку, у мальовничому Прикарпатті на все містечко та кілька навколишніх сіл виявилося лише одне відділення банку з однією касою. Черга - як за паспортами у Кракові!

Не знаю, я в Харькове всю жизнь пью из-под крана. Единственное, бывает, иногда весной перебарщивают с хлором. Не знаю, я в Харькове всю жизнь пью из-под крана. Единственное, бывает, иногда весной перебарщивают с хлором. ЛАД 2 Повідомлень: 27118 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 21:17 rjkz написав:

Я заранее приношу извинения за бестактность, ввиду моего географического положения.

Но все-же.

1. Кого-бы видели в лучшей роли на посту/постах руководителей Украины и почему?

2. 4 раза уклонялся от получения повестки...кто? Верховный Главнокомандующий? Или Главнокомандующий?

3. Ездили сдавать Украину? И как? Успешно? Что-то не очень получилось сдать.

Очень напомнило рашистский анекдот про евреев.

"Абрам заходит в ...кто там у них главный антисемит? настолько не интересуюсь чЁтамнарасии, что даже не знаю....

-Скажите, это пгавда, шо евгеи пгодали гасию?

-Да!Да, ...довская морда.

-Я тогда хоте-бы узнать - Де я могу получить свою долю?"

4. Про шашлыки и прочее шапкозакидательство начала и до начала войны.

У каждого индивида свои приоритеты и интересы, у государства - свои.

В 2015 году я разговаривал со своим другом, сказал, что будет большая война, поэтому разумным будет уехать из Украины. На что он ответил, что если будет больщая война, то он пойдет воевать, а уезжать он никуда не будет.

Так все и произошло и каждый поступил как считал нужным.

Я - эмигрировал, а он почти 2 года на фронте. Сам пошел в первые дни. С первого раза не взяли, через примерно неделю пошел во второй раз и на тот раз взяли.

Я сделал свой сознательный негероический выбор, он -свой.

У государства в состоянии такой войны выбора большого нет.

Или сдаваться или воевать. В первом случае у страны и людей будет очень печальное будущее, во втором - есть варианты. И если уж выбрали второй вариант, то тут тоже выбор невелик - или идти до конца, какой-бы он ни был, всеми средствами, включая ограничения прав, что предусматривает военное положение.

Или...сдаваться?

Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.

Что оно должно было транслировать?

"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?

Так итак думающие или просто осторожные люди уехали перед самой войной.

Многие компании выехали целиком. Мои арендаторы из такой.

И стимулировать этот процесс? Кто пойдет тогда воевать?

В данном случае у государства и индивида (например, такого как я) разные интересы. Мои - сберечь семью и быть рядом с ней, чтобы вырастить и обеспечить детей, у государства - пополнить такими как я ЗСУ.

Хоть это не делает мне чести, но это - правда.

Объективно - то заблуждение, в которое пыталось руководство страны ввести население, вызвано суровой необходимостью. Кто доверял государству, но имел другие интересы, оказался в проигрыше, кто сам пошел воевать - имеет шанс, что его кем-то заменят из тех, кто не хочет идти сам.

Я еще раз прошу прощения за бестактность своего...нравоучения(?). Я заранее приношу извинения за бестактность, ввиду моего географического положения.Но все-же.1. Кого-бы видели в лучшей роли на посту/постах руководителей Украины и почему?2. 4 раза уклонялся от получения повестки...кто? Верховный Главнокомандующий? Или Главнокомандующий?3. Ездили сдавать Украину? И как? Успешно? Что-то не очень получилось сдать.Очень напомнило рашистский анекдот про евреев."Абрам заходит в ...кто там у них главный антисемит? настолько не интересуюсь чЁтамнарасии, что даже не знаю....-Скажите, это пгавда, шо евгеи пгодали гасию?-Да!Да, ...довская морда.-Я тогда хоте-бы узнать - Де я могу получить свою долю?"4. Про шашлыки и прочее шапкозакидательство начала и до начала войны.У каждого индивида свои приоритеты и интересы, у государства - свои.В 2015 году я разговаривал со своим другом, сказал, что будет большая война, поэтому разумным будет уехать из Украины. На что он ответил, что если будет больщая война, то он пойдет воевать, а уезжать он никуда не будет.Так все и произошло и каждый поступил как считал нужным.Я - эмигрировал, а он почти 2 года на фронте. Сам пошел в первые дни. С первого раза не взяли, через примерно неделю пошел во второй раз и на тот раз взяли.Я сделал свой сознательный негероический выбор, он -свой.У государства в состоянии такой войны выбора большого нет.Или сдаваться или воевать. В первом случае у страны и людей будет очень печальное будущее, во втором - есть варианты. И если уж выбрали второй вариант, то тут тоже выбор невелик - или идти до конца, какой-бы он ни был, всеми средствами, включая ограничения прав, что предусматривает военное положение.Или...сдаваться?Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.Что оно должно было транслировать?"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?Так итак думающие или просто осторожные люди уехали перед самой войной.Многие компании выехали целиком. Мои арендаторы из такой.И стимулировать этот процесс? Кто пойдет тогда воевать?В данном случае у государства и индивида (например, такого как я) разные интересы. Мои - сберечь семью и быть рядом с ней, чтобы вырастить и обеспечить детей, у государства - пополнить такими как я ЗСУ.Хоть это не делает мне чести, но это - правда.Объективно - то заблуждение, в которое пыталось руководство страны ввести население, вызвано суровой необходимостью. Кто доверял государству, но имел другие интересы, оказался в проигрыше, кто сам пошел воевать - имеет шанс, что его кем-то заменят из тех, кто не хочет идти сам.своего...нравоучения(?).



Що це було, Вас що, Ейрмакс покусав???

Ну добре, давайте по черзі:

1) Адекватних та кваліфікованих людей(звиняйте, не буду вказувати пальце , щоб не починати ще більшого срачу), серед квартальщиків таких не бачу від слова взагалі, на керівні посади ставлять особисто відданих, шкільних приятелів, коллег-клоунів і т.п.

2)Ви не вкурсі??? Тоді до чого взагалі все інше?

3)Сдали дуже навіть успішно-зранку 24.02.22 кацапські гвинтокрили та літаки нарізали кола над моїм будинком як у себе вдома, бригада ЗСУ, що мала захишати Гостомельский аеродром та околиці була остаточно виведена звідти за один день до вторгнення(особисто мав "щастя" споглядати процес), на моїй вулиці танки та БТРи "асвабадітелей" були вже 25.02.22, вся місцева влада розбіглася ще до початку вторгнення, людей просто кинули, ні слова не сказавши, через що тільки серед людей, котрих знав особисто, більше 20 загиблих цивільних у перший місяць. А в цей час то ящику нам демонстрували "засідання" ВР з повністю порожньою залою, котру "посоромилися" показувати, один Стефанчук на екрані та пі-пі-пі, закон прийнято! Я вже не кажу про захоплені практично без бою величезні території, сотні тисяч(чи мільйони) громадян фактично у ролі заручників на окупованих землях, бо виявляється попередження від США то куйня і потрібно було не готуватися та говорити громадянам правду а брехати про шашлики! Типу люди дурні та темні, а керманичі генії планування? Так я вам от що скажу-саме на бліцкріг "расейських партнеров" і був розрахунок і тільки "непонятлівиє" громадяни та військовослужбовці поламали цей "генеальний" план.

4) Держава(дивись вище визначення з ВУЕ) вибрала воювати? Точно?! Та держава набиває кишені, як в останній день, при цьому 2 роки майже повністю ігноруючи перебудову економіки на військові рейки. Одне бла-бла-бла. Ось вам приклад не з новин: в Гостомелі вже третій з початку війни голова військової адміністрації(мера вбили в березні 2022) поставлений президентом, двоє попередників звільнені через протести жителів, проте без наслідків для "фігурантів". За цей час кілька разів з бюджету виділялися чималі кошти на відбудову(перший транш був 400000000 грн), але вони десь "розчинилися" і пересічні ремонтували зруйноване та пошкоджене житло виключно за свої кревні. Якщо щось і робиться, то не завдячуючи а скоріше супроти діям держави. Все тримається на ентузіастах. При цьому все частіще чую від знайомих волонтерів про палки в колеса а часом і прямі погрози "таким розумним" від відповідальних осіб.

Нещодавно чув від військового приблизно таке: "чиновник дає інтерв'ю та каже, мовляв у нього на складі лежить 26000 дронів, то що, ЗСУ потрібно той склад штурмом брати, щоб ті дрони потрапили на фронт?

Не можна виграти війну, коли воюють тільки ВСУ і громадяни а керманичі живуть у якомусь своєму паралельному світі, тому і відношення до мобілізації таке. Дуже "радує" і едність влади та ступінь її адекватності-КМ подає до ВР проект нового закону про мобілізацію, а міністр цього "уряду" виходить та каже: я не знаю де на це брати гроші, нехай військові підкажуть! При цьому віза того міністра під законопроектом має бути обов'язково.

п.с. Саме головне-я прихильник думки, шо людям завжди потрібно говорити правду, вони краще будь яких "інтелектуалів" при посадах розберуться як вчинити правильно. А то вже дуже схоже, що дехто цілком підтримує думку Людовіка-"держава це Я! Що це було, Вас що, Ейрмакс покусав???Ну добре, давайте по черзі:1) Адекватних та кваліфікованих людей(звиняйте, не буду вказувати пальце , щоб не починати ще більшого срачу), серед квартальщиків таких не бачу від слова взагалі, на керівні посади ставлять особисто відданих, шкільних приятелів, коллег-клоунів і т.п.2)Ви не вкурсі??? Тоді до чого взагалі все інше?3)Сдали дуже навіть успішно-зранку 24.02.22 кацапські гвинтокрили та літаки нарізали кола над моїм будинком як у себе вдома, бригада ЗСУ, що мала захишати Гостомельский аеродром та околиці була остаточно виведена звідти задень до вторгнення(особисто мав "щастя" споглядати процес), на моїй вулиці танки та БТРи "асвабадітелей" були вже 25.02.22, вся місцева влада розбіглася ще до початку вторгнення, людей просто кинули, ні слова не сказавши, через що тільки серед людей, котрих знав особисто, більше 20 загиблих цивільних у перший місяць. А в цей час то ящику нам демонстрували "засідання" ВР з повністю порожньою залою, котру "посоромилися" показувати, один Стефанчук на екрані та пі-пі-пі, закон прийнято! Я вже не кажу про захоплені практично без бою величезні території, сотні тисяч(чи мільйони) громадян фактично у ролі заручників на окупованих землях, бо виявляється попередження від США то куйня і потрібно було не готуватися та говорити громадянам правду а брехати про шашлики! Типу люди дурні та темні, а керманичі генії планування? Так я вам от що скажу-саме на бліцкріг "расейських партнеров" і був розрахунок і тільки "непонятлівиє" громадяни та військовослужбовці поламали цей "генеальний" план.4) Держава(дивись вище визначення з ВУЕ) вибрала воювати? Точно?! Та держава набиває кишені, як в останній день, при цьому 2 роки майже повністю ігноруючи перебудову економіки на військові рейки. Одне бла-бла-бла. Ось вам приклад не з новин: в Гостомелі вже третій з початку війни голова військової адміністрації(мера вбили в березні 2022) поставлений президентом, двоє попередників звільнені через протести жителів, проте без наслідків для "фігурантів". За цей час кілька разів з бюджету виділялися чималі кошти на відбудову(перший транш був 400000000 грн), але вони десь "розчинилися" і пересічні ремонтували зруйноване та пошкоджене житло виключно за свої кревні. Якщо щось і робиться, то не завдячуючи а скоріше супроти діям держави. Все тримається на ентузіастах. При цьому все частіще чую від знайомих волонтерів про палки в колеса а часом і прямі погрози "таким розумним" від відповідальних осіб.Нещодавно чув від військового приблизно таке: "чиновник дає інтерв'ю та каже, мовляв у нього на складі лежить 26000 дронів, то що, ЗСУ потрібно той склад штурмом брати, щоб ті дрони потрапили на фронт?Не можна виграти війну, коли воюють тільки ВСУ і громадяни а керманичі живуть у якомусь своєму паралельному світі, тому і відношення до мобілізації таке. Дуже "радує" і едність влади та ступінь її адекватності-КМ подає до ВР проект нового закону про мобілізацію, а міністр цього "уряду" виходить та каже: я не знаю де на це брати гроші, нехай військові підкажуть! При цьому віза того міністра під законопроектом має бути обов'язково.п.с. Саме головне-я прихильник думки, шо людям завжди потрібно говорити правду, вони краще будь яких "інтелектуалів" при посадах розберуться як вчинити правильно. А то вже дуже схоже, що дехто цілком підтримує думку Людовіка-"держава це Я! drevlyanin Повідомлень: 1551 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 503 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 21:45 Starikan написав: Shaman

Спасибо за ответ, но вы меня не поняли.

Никто не предлагает насильно лечить, перевоспитывать или лишать прав геев.

Речь идет о другом - о пропаганде, которую, к тому же, используют политиканы и конъюнктурщики в своих целях.



А насчет того - спец или не спец я в медицине... как вы думаете, если кто-то из спецов представит данные, свидетельствующие о том, что число полов, большее двух - аномалия (врожденный генетический дефект, гормональная болезнь, как хотите...), что с ним сделает прогрессивная научная и ненаучная общественность? В век соцсетей, блоХеров и грантов (на этой теме пасется масса конъюнктурщиков) даже страшно представить себе.



На этом давайте закончим оффтоп и с_рач.

Все, как обычно, остались при своем мнении. Демократия. Спасибо за ответ, но вы меня не поняли.Никто не предлагает насильно лечить, перевоспитывать или лишать прав геев.Речь идет о другом - о пропаганде, которую, к тому же, используют политиканы и конъюнктурщики в своих целях.А насчет того - спец или не спец я в медицине... как вы думаете, если кто-то из спецов представит данные, свидетельствующие о том, что число полов, большее двух - аномалия (врожденный генетический дефект, гормональная болезнь, как хотите...), что с ним сделает прогрессивная научная и ненаучная общественность? В век соцсетей, блоХеров и грантов (на этой теме пасется масса конъюнктурщиков) даже страшно представить себе.На этом давайте закончим оффтоп и с_рач.Все, как обычно, остались при своем мнении. Демократия.

Який це срач. якраз ще дискусія.



срач можете подивитись в останньому ПП від вас до мене



це ви не зрозуміли, хоча я вже наче прямим текстом написав. приклад про ситуацію з афроамериканцями я не просто так згадав. вам звернули увагу на поцілунок двох чоловіків, rjkz звернув - для вас це незвично. а комусь колись бачити поряд з собою чорних людей було незвично - теж вважалося, що це неповноцінна людина. й щоб це змінити знадобилася пропаганда цього.



зараз йде пропаганда, щоб трохи зробити так, щоб на чоловіків за ручку ніхто не звертав увагу - насправді їх набагато менше, ніж може здатися з медіа. але набагато більше у тих країнах, де кажуть, що цього явища немає (всіх таких явних вигнали або вбили, а інші вже взагалі не відсвічують). навіть в Раші вже скоро бути явним буде небезпечно, а в деяких регіонах - вже дуже небезпечно. але це не значить, що там таких немає - один російських МЗС чого вартий чи медіа. але за медіа вже взялися - скоро там залишаться лише схожі на мого тезку



так от, коли виросте покоління чи два, які не будуть на це звертати увагу - й пропаганда закінчиться.



а статей дві. й це ніхто не оспорює. гендерів більше - але це більше до психології (науки, якої не існує ). й не вгадаєте країну, де також дуже багато операцій по зміні статі - там так гомосексуалів лікують, до речі. Який це срач. якраз ще дискусія.срач можете подивитись в останньому ПП від вас до менеце ви не зрозуміли, хоча я вже наче прямим текстом написав. приклад про ситуацію з афроамериканцями я не просто так згадав. вам звернули увагу на поцілунок двох чоловіків,звернув - для вас це незвично. а комусь колись бачити поряд з собою чорних людей було незвично - теж вважалося, що це неповноцінна людина. й щоб це змінити знадобилася пропаганда цього.зараз йде пропаганда, щоб трохи зробити так, щоб на чоловіків за ручку ніхто не звертав увагу - насправді їх набагато менше, ніж може здатися з медіа. але набагато більше у тих країнах, де кажуть, що цього явища немає (всіх таких явних вигнали або вбили, а інші вже взагалі не відсвічують). навіть в Раші вже скоро бути явним буде небезпечно, а в деяких регіонах - вже дуже небезпечно. але це не значить, що там таких немає - один російських МЗС чого вартий чи медіа. але за медіа вже взялися - скоро там залишаться лише схожі на мого тезкутак от, коли виросте покоління чи два, які не будуть на це звертати увагу - й пропаганда закінчиться.а статей дві. й це ніхто не оспорює. гендерів більше - але це більше до психології (науки, якої не існує). й не вгадаєте країну, де також дуже багато операцій по зміні статі - там так гомосексуалів лікують, до речі. Shaman

Повідомлень: 4987 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 22:11 drevlyanin написав: rjkz написав:

Я заранее приношу извинения за бестактность, ввиду моего географического положения.

Но все-же.

1. Кого-бы видели в лучшей роли на посту/постах руководителей Украины и почему?

2. 4 раза уклонялся от получения повестки...кто? Верховный Главнокомандующий? Или Главнокомандующий?

3. Ездили сдавать Украину? И как? Успешно? Что-то не очень получилось сдать.

Очень напомнило рашистский анекдот про евреев.

"Абрам заходит в ...кто там у них главный антисемит? настолько не интересуюсь чЁтамнарасии, что даже не знаю....

-Скажите, это пгавда, шо евгеи пгодали гасию?

-Да!Да, ...довская морда.

-Я тогда хоте-бы узнать - Де я могу получить свою долю?"

4. Про шашлыки и прочее шапкозакидательство начала и до начала войны.

У каждого индивида свои приоритеты и интересы, у государства - свои.

В 2015 году я разговаривал со своим другом, сказал, что будет большая война, поэтому разумным будет уехать из Украины. На что он ответил, что если будет больщая война, то он пойдет воевать, а уезжать он никуда не будет.

Так все и произошло и каждый поступил как считал нужным.

Я - эмигрировал, а он почти 2 года на фронте. Сам пошел в первые дни. С первого раза не взяли, через примерно неделю пошел во второй раз и на тот раз взяли.

Я сделал свой сознательный негероический выбор, он -свой.

У государства в состоянии такой войны выбора большого нет.

Или сдаваться или воевать. В первом случае у страны и людей будет очень печальное будущее, во втором - есть варианты. И если уж выбрали второй вариант, то тут тоже выбор невелик - или идти до конца, какой-бы он ни был, всеми средствами, включая ограничения прав, что предусматривает военное положение.

Или...сдаваться?

Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.

Что оно должно было транслировать?

"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?

Так итак думающие или просто осторожные люди уехали перед самой войной.

Многие компании выехали целиком. Мои арендаторы из такой.

И стимулировать этот процесс? Кто пойдет тогда воевать?

В данном случае у государства и индивида (например, такого как я) разные интересы. Мои - сберечь семью и быть рядом с ней, чтобы вырастить и обеспечить детей, у государства - пополнить такими как я ЗСУ.

Хоть это не делает мне чести, но это - правда.

Объективно - то заблуждение, в которое пыталось руководство страны ввести население, вызвано суровой необходимостью. Кто доверял государству, но имел другие интересы, оказался в проигрыше, кто сам пошел воевать - имеет шанс, что его кем-то заменят из тех, кто не хочет идти сам.

Я еще раз прошу прощения за бестактность своего...нравоучения(?). Я заранее приношу извинения за бестактность, ввиду моего географического положения.Но все-же.1. Кого-бы видели в лучшей роли на посту/постах руководителей Украины и почему?2. 4 раза уклонялся от получения повестки...кто? Верховный Главнокомандующий? Или Главнокомандующий?3. Ездили сдавать Украину? И как? Успешно? Что-то не очень получилось сдать.Очень напомнило рашистский анекдот про евреев."Абрам заходит в ...кто там у них главный антисемит? настолько не интересуюсь чЁтамнарасии, что даже не знаю....-Скажите, это пгавда, шо евгеи пгодали гасию?-Да!Да, ...довская морда.-Я тогда хоте-бы узнать - Де я могу получить свою долю?"4. Про шашлыки и прочее шапкозакидательство начала и до начала войны.У каждого индивида свои приоритеты и интересы, у государства - свои.В 2015 году я разговаривал со своим другом, сказал, что будет большая война, поэтому разумным будет уехать из Украины. На что он ответил, что если будет больщая война, то он пойдет воевать, а уезжать он никуда не будет.Так все и произошло и каждый поступил как считал нужным.Я - эмигрировал, а он почти 2 года на фронте. Сам пошел в первые дни. С первого раза не взяли, через примерно неделю пошел во второй раз и на тот раз взяли.Я сделал свой сознательный негероический выбор, он -свой.У государства в состоянии такой войны выбора большого нет.Или сдаваться или воевать. В первом случае у страны и людей будет очень печальное будущее, во втором - есть варианты. И если уж выбрали второй вариант, то тут тоже выбор невелик - или идти до конца, какой-бы он ни был, всеми средствами, включая ограничения прав, что предусматривает военное положение.Или...сдаваться?Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.Что оно должно было транслировать?"Мы все умрем!!! Спасайся кто может!!!" ?Так итак думающие или просто осторожные люди уехали перед самой войной.Многие компании выехали целиком. Мои арендаторы из такой.И стимулировать этот процесс? Кто пойдет тогда воевать?В данном случае у государства и индивида (например, такого как я) разные интересы. Мои - сберечь семью и быть рядом с ней, чтобы вырастить и обеспечить детей, у государства - пополнить такими как я ЗСУ.Хоть это не делает мне чести, но это - правда.Объективно - то заблуждение, в которое пыталось руководство страны ввести население, вызвано суровой необходимостью. Кто доверял государству, но имел другие интересы, оказался в проигрыше, кто сам пошел воевать - имеет шанс, что его кем-то заменят из тех, кто не хочет идти сам.своего...нравоучения(?).



Що це було, Вас що, Ейрмакс покусав???

Ну добре, давайте по черзі:

1) Адекватних та кваліфікованих людей(звиняйте, не буду вказувати пальце , щоб не починати ще більшого срачу), серед квартальщиків таких не бачу від слова взагалі, на керівні посади ставлять особисто відданих, шкільних приятелів, коллег-клоунів і т.п.

2)Ви не вкурсі??? Тоді до чого взагалі все інше?

3)Сдали дуже навіть успішно-зранку 24.02.22 кацапські гвинтокрили та літаки нарізали кола над моїм будинком як у себе вдома, бригада ЗСУ, що мала захишати Гостомельский аеродром та околиці була остаточно виведена звідти за один день до вторгнення(особисто мав "щастя" споглядати процес), на моїй вулиці танки та БТРи "асвабадітелей" були вже 25.02.22, вся місцева влада розбіглася ще до початку вторгнення, людей просто кинули, ні слова не сказавши, через що тільки серед людей, котрих знав особисто, більше 20 загиблих цивільних у перший місяць. А в цей час то ящику нам демонстрували "засідання" ВР з повністю порожньою залою, котру "посоромилися" показувати, один Стефанчук на екрані та пі-пі-пі, закон прийнято! Я вже не кажу про захоплені практично без бою величезні території, сотні тисяч(чи мільйони) громадян фактично у ролі заручників на окупованих землях, бо виявляється попередження від США то куйня і потрібно було не готуватися та говорити громадянам правду а брехати про шашлики! Типу люди дурні та темні, а керманичі генії планування? Так я вам от що скажу-саме на бліцкріг "расейських партнеров" і був розрахунок і тільки "непонятлівиє" громадяни та військовослужбовці поламали цей "генеальний" план.

4) Держава(дивись вище визначення з ВУЕ) вибрала воювати? Точно?! Та держава набиває кишені, як в останній день, при цьому 2 роки майже повністю ігноруючи перебудову економіки на військові рейки. Одне бла-бла-бла. Ось вам приклад не з новин: в Гостомелі вже третій з початку війни голова військової адміністрації(мера вбили в березні 2022) поставлений президентом, двоє попередників звільнені через протести жителів, проте без наслідків для "фігурантів". За цей час кілька разів з бюджету виділялися чималі кошти на відбудову(перший транш був 400000000 грн), але вони десь "розчинилися" і пересічні ремонтували зруйноване та пошкоджене житло виключно за свої кревні. Якщо щось і робиться, то не завдячуючи а скоріше супроти діям держави. Все тримається на ентузіастах. При цьому все частіще чую від знайомих волонтерів про палки в колеса а часом і прямі погрози "таким розумним" від відповідальних осіб.

Нещодавно чув від військового приблизно таке: "чиновник дає інтерв'ю та каже, мовляв у нього на складі лежить 26000 дронів, то що, ЗСУ потрібно той склад штурмом брати, щоб ті дрони потрапили на фронт?

Не можна виграти війну, коли воюють тільки ВСУ і громадяни а керманичі живуть у якомусь своєму паралельному світі, тому і відношення до мобілізації таке. Дуже "радує" і едність влади та ступінь її адекватності-КМ подає до ВР проект нового закону про мобілізацію, а міністр цього "уряду" виходить та каже: я не знаю де на це брати гроші, нехай військові підкажуть! При цьому віза того міністра під законопроектом має бути обов'язково.

п.с. Саме головне-я прихильник думки, шо людям завжди потрібно говорити правду, вони краще будь яких "інтелектуалів" при посадах розберуться як вчинити правильно. А то вже дуже схоже, що дехто цілком підтримує думку Людовіка-"держава це Я! Що це було, Вас що, Ейрмакс покусав???Ну добре, давайте по черзі:1) Адекватних та кваліфікованих людей(звиняйте, не буду вказувати пальце , щоб не починати ще більшого срачу), серед квартальщиків таких не бачу від слова взагалі, на керівні посади ставлять особисто відданих, шкільних приятелів, коллег-клоунів і т.п.2)Ви не вкурсі??? Тоді до чого взагалі все інше?3)Сдали дуже навіть успішно-зранку 24.02.22 кацапські гвинтокрили та літаки нарізали кола над моїм будинком як у себе вдома, бригада ЗСУ, що мала захишати Гостомельский аеродром та околиці була остаточно виведена звідти задень до вторгнення(особисто мав "щастя" споглядати процес), на моїй вулиці танки та БТРи "асвабадітелей" були вже 25.02.22, вся місцева влада розбіглася ще до початку вторгнення, людей просто кинули, ні слова не сказавши, через що тільки серед людей, котрих знав особисто, більше 20 загиблих цивільних у перший місяць. А в цей час то ящику нам демонстрували "засідання" ВР з повністю порожньою залою, котру "посоромилися" показувати, один Стефанчук на екрані та пі-пі-пі, закон прийнято! Я вже не кажу про захоплені практично без бою величезні території, сотні тисяч(чи мільйони) громадян фактично у ролі заручників на окупованих землях, бо виявляється попередження від США то куйня і потрібно було не готуватися та говорити громадянам правду а брехати про шашлики! Типу люди дурні та темні, а керманичі генії планування? Так я вам от що скажу-саме на бліцкріг "расейських партнеров" і був розрахунок і тільки "непонятлівиє" громадяни та військовослужбовці поламали цей "генеальний" план.4) Держава(дивись вище визначення з ВУЕ) вибрала воювати? Точно?! Та держава набиває кишені, як в останній день, при цьому 2 роки майже повністю ігноруючи перебудову економіки на військові рейки. Одне бла-бла-бла. Ось вам приклад не з новин: в Гостомелі вже третій з початку війни голова військової адміністрації(мера вбили в березні 2022) поставлений президентом, двоє попередників звільнені через протести жителів, проте без наслідків для "фігурантів". За цей час кілька разів з бюджету виділялися чималі кошти на відбудову(перший транш був 400000000 грн), але вони десь "розчинилися" і пересічні ремонтували зруйноване та пошкоджене житло виключно за свої кревні. Якщо щось і робиться, то не завдячуючи а скоріше супроти діям держави. Все тримається на ентузіастах. При цьому все частіще чую від знайомих волонтерів про палки в колеса а часом і прямі погрози "таким розумним" від відповідальних осіб.Нещодавно чув від військового приблизно таке: "чиновник дає інтерв'ю та каже, мовляв у нього на складі лежить 26000 дронів, то що, ЗСУ потрібно той склад штурмом брати, щоб ті дрони потрапили на фронт?Не можна виграти війну, коли воюють тільки ВСУ і громадяни а керманичі живуть у якомусь своєму паралельному світі, тому і відношення до мобілізації таке. Дуже "радує" і едність влади та ступінь її адекватності-КМ подає до ВР проект нового закону про мобілізацію, а міністр цього "уряду" виходить та каже: я не знаю де на це брати гроші, нехай військові підкажуть! При цьому віза того міністра під законопроектом має бути обов'язково.п.с. Саме головне-я прихильник думки, шо людям завжди потрібно говорити правду, вони краще будь яких "інтелектуалів" при посадах розберуться як вчинити правильно. А то вже дуже схоже, що дехто цілком підтримує думку Людовіка-"держава це Я!



Не знаю, почему Вы вспомнили Эйра.

1. Понятно, то есть, на всех постах квартальщики? Что-то их дохрена для такого количества постов.

2. Нет, не в курсе совсем. Просветите?

3.Не буду комментировать, так как не имею ни подтверждающей ни опровергающей инфы. Знаю то, что знают все. Могу только заметить, что в окруженный и блокированный Мариуполь было несколько вертолетных операций по доставке необходимого и эвакуации раненых. То есть, на малых высотах пройти пару сотен км для вертолетов - не проблема. Вывод кого-то откуда-то - не буду комментировать, это может быть как предательство так и наоборот. Например, если я знаю, что по такому-то пункту будет нанесен удар, то выведу оттуда ЛС, что было сделано например с самолетами на васильковском аэродроме - их просто подняли в воздух, что позволило сохранить значительную часть.

На каждое решение есть ЗА и ПРОТИВ, где-то есть предательство, где-то нет.

4. Правду если говорить, то ей не только гражждане воспользуются. Не знаю, почему Вы вспомнили Эйра.1. Понятно, то есть, на всех постах квартальщики? Что-то их дохрена для такого количества постов.2. Нет, не в курсе совсем. Просветите?3.Не буду комментировать, так как не имею ни подтверждающей ни опровергающей инфы. Знаю то, что знают все. Могу только заметить, что в окруженный и блокированный Мариуполь было несколько вертолетных операций по доставке необходимого и эвакуации раненых. То есть, на малых высотах пройти пару сотен км для вертолетов - не проблема. Вывод кого-то откуда-то - не буду комментировать, это может быть как предательство так и наоборот. Например, если я знаю, что по такому-то пункту будет нанесен удар, то выведу оттуда ЛС, что было сделано например с самолетами на васильковском аэродроме - их просто подняли в воздух, что позволило сохранить значительную часть.На каждое решение есть ЗА и ПРОТИВ, где-то есть предательство, где-то нет.4. Правду если говорить, то ей не только гражждане воспользуются. rjkz

Повідомлень: 16019 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8142 раз. Подякували: 5013 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 22:15 Starikan написав: adeges написав: Starikan написав: Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости? Откуда взялись эти парады несчастных людей с врожденной болезнью (пусть мне не морочат голову конъюнктурщики, что "это норма". Наука, к сожалению, вынуждена следовать медийности)? Почему люди с врожденным пороком сердца не выходят на парады гордости? Их к психиатрам нужно. И лечить, лечить, лечить, верно? А то ведь заразное. Посмотрел на гея, и все, к женщинам больше не тянет.. Их к психиатрам нужно. И лечить, лечить, лечить, верно? А то ведь заразное. Посмотрел на гея, и все, к женщинам больше не тянет..

Это ваше предложение, а не мое.

Что еще можно умного ожидать от вас - детей 90-х со сдвинутой психикой. Это ваше предложение, а не мое.Что еще можно умного ожидать от вас - детей 90-х со сдвинутой психикой.



Это точно. Я еще в детсаду на этом форуме зарегистрировался, чтобы прокоментировать ваше мнение о "болезни" ЛГБТ сегодня Это точно. Я еще в детсаду на этом форуме зарегистрировался, чтобы прокоментировать ваше мнение о "болезни" ЛГБТ сегодня adeges Повідомлень: 4485 З нами з: 14.03.06 Подякував: 424 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1704170517061707> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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