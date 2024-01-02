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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:41
Shaman
Я не читал и не буду читать ваше письмо в личке. Нервы дороже
А срач я имел в виду не с вашей стороны.
А со стороны тех, кто постоянно обвиняет мое поколение, которое жило, училось и работало при "совке", в том, что произошло.
А я обвиняю в этом нынешнее поколение, главная задача которого - грести под себя, не платить налоги, работать вчерную, "потому что все так делают". И их проблемы в 90-х - не индульгенция. У меня тоже были проблемы, но я не скурвился, не пренебрегал работой, и восстановил благополучие семьи к 2000м. И не кивал на прокуроров, налоговиков и коммуняк.
А главное - они отказываются понимать, что ВСУ воюют не за президента, ВР, судей, налоговиков и прокуроров (эту песню я слышу уже 30 лет по любому поводу), не за "державу", а за свой дом, за жизнь жен, детей и родителей, за население Украины, черт побери. Чтобы не повторились Буча, чтобы города Украины не превратились в Мариуполь.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 22:42
Denik написав: Bolt написав:
Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.
Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷♂️
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Додано: Вів 02 січ, 2024 22:51
Bolt написав: Denik написав: Bolt написав:
Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.
Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись
. 🤷♂️
Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...
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Shaman
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Додано: Вів 02 січ, 2024 23:02
beee написав: drevlyanin написав:
Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман.
Всіх з наступаючим новим роком.
Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш.
Крапка.
Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 23:14
Shaman написав: Bolt написав: Denik написав:
Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.
Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись
. 🤷♂️
Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...
Черга з кого? 😳
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Додано: Вів 02 січ, 2024 23:32
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись
. 🤷♂️
Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...
Черга з кого? 😳
З бажаючих скласти вам компанію
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Додано: Вів 02 січ, 2024 23:37
Δякую. Якось сам буду відходити городами.
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