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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1704170517061707
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:41

Shaman
Я не читал и не буду читать ваше письмо в личке. Нервы дороже :wink:
А срач я имел в виду не с вашей стороны.
А со стороны тех, кто постоянно обвиняет мое поколение, которое жило, училось и работало при "совке", в том, что произошло.

А я обвиняю в этом нынешнее поколение, главная задача которого - грести под себя, не платить налоги, работать вчерную, "потому что все так делают". И их проблемы в 90-х - не индульгенция. У меня тоже были проблемы, но я не скурвился, не пренебрегал работой, и восстановил благополучие семьи к 2000м. И не кивал на прокуроров, налоговиков и коммуняк.

А главное - они отказываются понимать, что ВСУ воюют не за президента, ВР, судей, налоговиков и прокуроров (эту песню я слышу уже 30 лет по любому поводу), не за "державу", а за свой дом, за жизнь жен, детей и родителей, за население Украины, черт побери. Чтобы не повторились Буча, чтобы города Украины не превратились в Мариуполь.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:42

  Denik написав:
  Bolt написав:Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:51

  Bolt написав:
  Denik написав:
  Bolt написав:Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:02

  beee написав:
  drevlyanin написав:
Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман.
Всіх з наступаючим новим роком.

Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш.
Крапка.


Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:14

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Denik написав:Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D

Черга з кого? 😳
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:32

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D

Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:37

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D

Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію ;)

Δякую. Якось сам буду відходити городами.
Bolt
 
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  #<1 ... 1704170517061707
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