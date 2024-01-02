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#<1 ... 1704170517061707 Додано: Вів 02 січ, 2024 22:41 Shaman

Я не читал и не буду читать ваше письмо в личке. Нервы дороже

А срач я имел в виду не с вашей стороны.

А со стороны тех, кто постоянно обвиняет мое поколение, которое жило, училось и работало при "совке", в том, что произошло.



А я обвиняю в этом нынешнее поколение, главная задача которого - грести под себя, не платить налоги, работать вчерную, "потому что все так делают". И их проблемы в 90-х - не индульгенция. У меня тоже были проблемы, но я не скурвился, не пренебрегал работой, и восстановил благополучие семьи к 2000м. И не кивал на прокуроров, налоговиков и коммуняк.



А главное - они отказываются понимать, что ВСУ воюют не за президента, ВР, судей, налоговиков и прокуроров (эту песню я слышу уже 30 лет по любому поводу), не за "державу", а за свой дом, за жизнь жен, детей и родителей, за население Украины, черт побери. Чтобы не повторились Буча, чтобы города Украины не превратились в Мариуполь. Я не читал и не буду читать ваше письмо в личке. Нервы дорожеА срач я имел в виду не с вашей стороны.А со стороны тех, кто постоянно обвиняет мое поколение, которое жило, училось и работало при "совке", в том, что произошло.А я обвиняю в этом нынешнее поколение, главная задача которого - грести под себя, не платить налоги, работать вчерную, "потому что все так делают". И их проблемы в 90-х - не индульгенция. У меня тоже были проблемы, но я не скурвился, не пренебрегал работой, и восстановил благополучие семьи к 2000м. И не кивал на прокуроров, налоговиков и коммуняк.А главное - они отказываются понимать, что ВСУ воюют не за президента, ВР, судей, налоговиков и прокуроров (эту песню я слышу уже 30 лет по любому поводу), не за "державу", а за свой дом, за жизнь жен, детей и родителей, за население Украины, черт побери. Чтобы не повторились Буча, чтобы города Украины не превратились в Мариуполь. Starikan 2 Повідомлень: 19732 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 22:42 Denik написав: Bolt написав: Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 2640 З нами з: 09.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 22:51 Bolt написав: Denik написав: Bolt написав: Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться). 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Shaman

Повідомлень: 4987 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:02 beee написав: drevlyanin написав:

Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман.

Всіх з наступаючим новим роком. Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман.Всіх з наступаючим новим роком.

Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш.

Крапка. Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш.Крапка.



Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих. Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих. drevlyanin Повідомлень: 1551 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 503 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:14 Shaman написав: Bolt написав: Denik написав: Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться). 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...

Черга з кого? 😳 Черга з кого? 😳 Bolt Повідомлень: 2640 З нами з: 09.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:32 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться). 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...

Черга з кого? 😳 Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію З бажаючих скласти вам компанію Shaman

Повідомлень: 4987 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:37 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...

Черга з кого? 😳 Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію З бажаючих скласти вам компанію

Δякую. Якось сам буду відходити городами. Δякую. Якось сам буду відходити городами. Bolt Повідомлень: 2640 З нами з: 09.11.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1704170517061707 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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