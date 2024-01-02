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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1704170517061707
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:41

Shaman
Я не читал и не буду читать ваше письмо в личке. Нервы дороже :wink:
А срач я имел в виду не с вашей стороны.
А со стороны тех, кто постоянно обвиняет мое поколение, которое жило, училось и работало при "совке", в том, что произошло.

А я обвиняю в этом нынешнее поколение, главная задача которого - грести под себя, не платить налоги, работать вчерную, "потому что все так делают". И их проблемы в 90-х - не индульгенция. У меня тоже были проблемы, но я не скурвился, не пренебрегал работой, и восстановил благополучие семьи к 2000м. И не кивал на прокуроров, налоговиков и коммуняк.

А главное - они отказываются понимать, что ВСУ воюют не за президента, ВР, судей, налоговиков и прокуроров (эту песню я слышу уже 30 лет по любому поводу), не за "державу", а за свой дом, за жизнь жен, детей и родителей, за население Украины, черт побери. Чтобы не повторились Буча, чтобы города Украины не превратились в Мариуполь.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:42

  Denik написав:
  Bolt написав:Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:51

  Bolt написав:
  Denik написав:
  Bolt написав:Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:02

  beee написав:
  drevlyanin написав:
Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман.
Всіх з наступаючим новим роком.

Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш.
Крапка.


Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:14

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Denik написав:Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D

Черга з кого? 😳
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:32

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D

Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:37

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... :D

Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію ;)

Δякую. Якось сам буду відходити городами.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:55

У Німеччині працевлаштована (https://babel.ua/news/102444-u-nimechch ... ist-lyudey) рекордна кількість людей — близько 45,9 мільйона. Причинами росту зайнятості стали імміграція іноземних працівників і зростання трудової активності самих німців. Найбільше люди влаштовувалися на роботу протягом 2023 року в сфері послуг.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 00:38

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись
За пів року могли зробити хочаб
- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,
- попередження населення,
  rjkz написав:подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.
- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,
- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,
- закупівля зброї на заході,
- мінування всіх кордонів поруч з РФ,
- закриття кордонів з РФ.
Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.

Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.


За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.
Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.
Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.
С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.
Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.
1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.
2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.
И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.
Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.
В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.
Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.
Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.
Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.
У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.
Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.
Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.
А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.


Звідки така впевненість-з новин? Не читайте радянських газет...
"Бутилочноє горлишко" була можливість влаштувати набагато раніше-на шляху окупантів була купа великих і малих річок, майже або зовсім непроїздних, з дуже рідкими мостами, котрі можна було підірвати, що не потребує великих вкладень та якоїсь публічності. А саме: Припять, Уж, Тетерів, Здвиж, не кажучи вже про дрібніші, типу Талі або Козки.
1) Чому вважаєте, що прямо всі звалять? Не звалили ж досі, хоча при великому бажанні майже кожен і так зміг би. Розкажу вам за галузь, з якою дотичний та маю там багато клієнтів і просто знайомих-люди, котрі звикли тяжко процювати, вклали майже всі кошти в свої поля, ферми, сади та теплиці, не кинули б в більшрсті своїй в паніці все те, що створювали роками та десятиліттями, боронили б(ходного пафосу) свою землю, що зараз багато хто і робить. Ну якась кількість дуже лякливих виїхала б додатково, але з таких і так на фронті нуль користі, що визнав той же Буданов. З іншого боку, коли б чоловіки завчасно відпроавили своїх жінок та дітей, вони б набагато впевненіше почувалися перед ворогом і цілком могли чинити опір окупантам, не побоюючись що в разі чого загине вся сім'я. Звичайно для цього потрібно було ще й зброю людям видати та навчити елементарним правилам користування або хоча б роз'яснити, де її швидко можна отримати, в разі початку війни, що згодом все таки довелося робити, але вже в критичній ситуації. Та влада боялася і зараз боїться власного народу не менше ніж окупантів.
2) Супротивник не міг ввести одразу 400000, бо їх банально не було, як і всього іншого в достатній кількості на той момент. Перенесли б напад? Так і ми могли б за цей час підготуватися краще, при бажанні відповідальних осіб звісно. "Заманювати" ворога вглиб власної території дуже сумнівна ідея і її наслідки зараз вже очевидні.
До речі, ви пишете, що москалі "они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться",
а чому вони так думали, інших припущень крім "вони дебіли" нема?
Розмови про обережних та не обережних то чисто здогадки, а в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.
А на рахунок не співпадіння інтересів "государства" і громадян, так держава для того в теорії і існує, щоб служити громадянам та забезпечувати їх інтереси(хоча б більшості) а не як зараз маємо.
Ще раз-саме тому і мало бажаючих мобілізовуватись, що державі останні 30+ років було майже пох на інтереси громадян. Активніші діяли всупереч, пасивні та не дуже лояльні потроху озлоблювалися і тепер маємо результат. На початку війни була велика надія, що влада "прийде до тями" в цей критичний час, я чудово пам'ятаю настрої людей, загальний підьйом свідомості та рішучість чинити спротив. Зараз аж такого вже нема і винуватці не москалі. :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 00:49

  drevlyanin написав: Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.

Возраст вообще не при чем.
За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/

Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.
И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу.
Starikan
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