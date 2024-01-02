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Shaman Я не читал и не буду читать ваше письмо в личке. Нервы дороже А срач я имел в виду не с вашей стороны. А со стороны тех, кто постоянно обвиняет мое поколение, которое жило, училось и работало при "совке", в том, что произошло.
А я обвиняю в этом нынешнее поколение, главная задача которого - грести под себя, не платить налоги, работать вчерную, "потому что все так делают". И их проблемы в 90-х - не индульгенция. У меня тоже были проблемы, но я не скурвился, не пренебрегал работой, и восстановил благополучие семьи к 2000м. И не кивал на прокуроров, налоговиков и коммуняк.
А главное - они отказываются понимать, что ВСУ воюют не за президента, ВР, судей, налоговиков и прокуроров (эту песню я слышу уже 30 лет по любому поводу), не за "державу", а за свой дом, за жизнь жен, детей и родителей, за население Украины, черт побери. Чтобы не повторились Буча, чтобы города Украины не превратились в Мариуполь.
Bolt написав:Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.
Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷♂️
Bolt написав:Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏
Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.
Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷♂️
Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...
drevlyanin написав: Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман. Всіх з наступаючим новим роком.
Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш. Крапка.
Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
Denik написав:Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.
Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷♂️
Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...
У Німеччині працевлаштована (https://babel.ua/news/102444-u-nimechch ... ist-lyudey) рекордна кількість людей — близько 45,9 мільйона. Причинами росту зайнятості стали імміграція іноземних працівників і зростання трудової активності самих німців. Найбільше люди влаштовувалися на роботу протягом 2023 року в сфері послуг.
rjkz написав:Предложите свой сценарий подготовки к войне.
Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись За пів року могли зробити хочаб - будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами, - попередження населення,
rjkz написав:подготовка к войне - это непубличные мероприятия
читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність. - перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ, - створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів, - закупівля зброї на заході, - мінування всіх кордонів поруч з РФ, - закриття кордонів з РФ. Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.
Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.
За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо. Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой. Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории. С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня. Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию. 1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем. 2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь. И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни. Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться. В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи. Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь. Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны. Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать. У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый. Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет. Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года. А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.
Звідки така впевненість-з новин? Не читайте радянських газет... "Бутилочноє горлишко" була можливість влаштувати набагато раніше-на шляху окупантів була купа великих і малих річок, майже або зовсім непроїздних, з дуже рідкими мостами, котрі можна було підірвати, що не потребує великих вкладень та якоїсь публічності. А саме: Припять, Уж, Тетерів, Здвиж, не кажучи вже про дрібніші, типу Талі або Козки. 1) Чому вважаєте, що прямо всі звалять? Не звалили ж досі, хоча при великому бажанні майже кожен і так зміг би. Розкажу вам за галузь, з якою дотичний та маю там багато клієнтів і просто знайомих-люди, котрі звикли тяжко процювати, вклали майже всі кошти в свої поля, ферми, сади та теплиці, не кинули б в більшрсті своїй в паніці все те, що створювали роками та десятиліттями, боронили б(ходного пафосу) свою землю, що зараз багато хто і робить. Ну якась кількість дуже лякливих виїхала б додатково, але з таких і так на фронті нуль користі, що визнав той же Буданов. З іншого боку, коли б чоловіки завчасно відпроавили своїх жінок та дітей, вони б набагато впевненіше почувалися перед ворогом і цілком могли чинити опір окупантам, не побоюючись що в разі чого загине вся сім'я. Звичайно для цього потрібно було ще й зброю людям видати та навчити елементарним правилам користування або хоча б роз'яснити, де її швидко можна отримати, в разі початку війни, що згодом все таки довелося робити, але вже в критичній ситуації. Та влада боялася і зараз боїться власного народу не менше ніж окупантів. 2) Супротивник не міг ввести одразу 400000, бо їх банально не було, як і всього іншого в достатній кількості на той момент. Перенесли б напад? Так і ми могли б за цей час підготуватися краще, при бажанні відповідальних осіб звісно. "Заманювати" ворога вглиб власної території дуже сумнівна ідея і її наслідки зараз вже очевидні. До речі, ви пишете, що москалі "они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться", а чому вони так думали, інших припущень крім "вони дебіли" нема? Розмови про обережних та не обережних то чисто здогадки, а в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір. А на рахунок не співпадіння інтересів "государства" і громадян, так держава для того в теорії і існує, щоб служити громадянам та забезпечувати їх інтереси(хоча б більшості) а не як зараз маємо. Ще раз-саме тому і мало бажаючих мобілізовуватись, що державі останні 30+ років було майже пох на інтереси громадян. Активніші діяли всупереч, пасивні та не дуже лояльні потроху озлоблювалися і тепер маємо результат. На початку війни була велика надія, що влада "прийде до тями" в цей критичний час, я чудово пам'ятаю настрої людей, загальний підьйом свідомості та рішучість чинити спротив. Зараз аж такого вже нема і винуватці не москалі.
drevlyanin написав: Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане. И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу.