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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1705170617071708> Додано: Вів 02 січ, 2024 22:42 Denik написав: Bolt написав: Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Bolt Повідомлень: 2640 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 22:51 Bolt написав: Denik написав: Bolt написав: Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏 Це при умові, що я не буду показувати свій військовий квиток лейтенанта запаса, в якому записоно,, командир автомобільного підрозділу". 😏

Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться). 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Shaman

Повідомлень: 4987 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:02 beee написав: drevlyanin написав:

Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман.

Всіх з наступаючим новим роком. Якщо якийсь конкретний індивід чи навіть чисельна группа не здатні витерпіти тимчасові обмеження та труднощі, в разі чітких та послідовних дій влади на розвиток та перспективу(звісно коли це не просто бла-бла-бла) це геть не означає, що і всі інші такі. Не слід так вже зневажати українців- може вони дещо легковірні але дуже швидко розбираються що на користь суспільству а де фальш та обман.Всіх з наступаючим новим роком.

Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш.

Крапка. Все що з нами відбувається - це плата за інфантильність. І не здатність розрізняти фальш.Крапка.



Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих. Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих. drevlyanin Повідомлень: 1554 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:14 Shaman написав: Bolt написав: Denik написав: Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням. Ці посади зараз повністю зайняті. Хіба, що хтось звільниться. Але багато кому там подобується сидіти на котловому та речовому забезпеченні та отримувати 28 + 30 к. І вони не будуть звільнятися через 36 місяців. Тому шлях імовірний на 90% - в піхоту, або механізовану піхоту з перенавчанням.

Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться). 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...

Черга з кого? 😳 Черга з кого? 😳 Bolt Повідомлень: 2640 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:32 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться) евакуйовуватись. 🤷‍♂️ Ще трохи подивлюсь куди то все котиться, малий весною школу закінчить, може взагалі з України будемо (хоч і не хочеться). 🤷‍♂️

Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...

Черга з кого? 😳 Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію З бажаючих скласти вам компанію Shaman

Повідомлень: 4987 З нами з: 29.09.19 Подякував: 536 раз. Подякували: 1273 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:37 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується... Ви обережніше з такими ідеями, бо до вас черга вишикується...

Черга з кого? 😳 Черга з кого? 😳

З бажаючих скласти вам компанію З бажаючих скласти вам компанію

Δякую. Якось сам буду відходити городами. Δякую. Якось сам буду відходити городами. Bolt Повідомлень: 2640 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 січ, 2024 23:55 https://babel.ua/news/102444-u-nimechch ... ist-lyudey ) рекордна кількість людей — близько 45,9 мільйона. Причинами росту зайнятості стали імміграція іноземних працівників і зростання трудової активності самих німців. Найбільше люди влаштовувалися на роботу протягом 2023 року в сфері послуг. У Німеччині працевлаштована () рекордна кількість людей — близько 45,9 мільйона. Причинами росту зайнятості стали імміграція іноземних працівників і зростання трудової активності самих німців. Найбільше люди влаштовувалися на роботу протягом 2023 року в сфері послуг. vitaliiangel

Повідомлень: 21555 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2350 раз. Подякували: 3323 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 00:38 rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав: Предложите свой сценарий подготовки к войне. Предложите свой сценарий подготовки к войне.

Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитись

За пів року могли зробити хочаб

- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,

- попередження населення,

rjkz написав: подготовка к войне - это непубличные мероприятия подготовка к войне - это непубличные мероприятия

читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.

- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,

- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,

- закупівля зброї на заході,

- мінування всіх кордонів поруч з РФ,

- закриття кордонів з РФ.

Наприклад петіцію Зеленський не підтримав https://petition.president.gov.ua/petition/125566 хоча про майбутню війну з РФ вже знав.



Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей. Я тут якось писав, модери потерли, можу повторитисьЗа пів року могли зробити хочаб- будувати оборонну лінію з бетонними ДОТами,- попередження населення,читав що в Маріуполі по українським даним загинуло більше 20 000 цивільних - цинічно тут говорити про непублічність.- перенос критичних виробництв зброї і запасів зброї подалі від кордонів з РФ,- створення хоча б простих виробництв патронів і арт снарядів,- закупівля зброї на заході,- мінування всіх кордонів поруч з РФ,- закриття кордонів з РФ.Наприклад петіцію Зеленський не підтримавхоча про майбутню війну з РФ вже знав.Це все написала проста людина, нагадую в штабах, ОП міністерствах працюють десятки тисяч людей.



За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.

Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.

Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.

С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.

Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.

1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.

2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.

И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.

Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.

В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.

Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.

Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.

Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.

У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.

Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.

Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.



Звідки така впевненість-з новин? Не читайте радянських газет...

"Бутилочноє горлишко" була можливість влаштувати набагато раніше-на шляху окупантів була купа великих і малих річок, майже або зовсім непроїздних, з дуже рідкими мостами, котрі можна було підірвати, що не потребує великих вкладень та якоїсь публічності. А саме: Припять, Уж, Тетерів, Здвиж, не кажучи вже про дрібніші, типу Талі або Козки.

1) Чому вважаєте, що прямо всі звалять? Не звалили ж досі, хоча при великому бажанні майже кожен і так зміг би. Розкажу вам за галузь, з якою дотичний та маю там багато клієнтів і просто знайомих-люди, котрі звикли тяжко процювати, вклали майже всі кошти в свої поля, ферми, сади та теплиці, не кинули б в більшрсті своїй в паніці все те, що створювали роками та десятиліттями, боронили б(жодного пафосу) свою землю, що зараз багато хто і робить. Ну якась кількість дуже лякливих виїхала б додатково, але з таких і так на фронті нуль користі, що визнав той же Буданов. З іншого боку, коли б чоловіки завчасно відпроавили своїх жінок та дітей, вони б набагато впевненіше почувалися перед ворогом і цілком могли чинити опір окупантам, не побоюючись що в разі чого загине вся сім'я. Звичайно для цього потрібно було ще й зброю людям видати та навчити елементарним правилам користування або хоча б роз'яснити, де її швидко можна отримати, в разі початку війни, що згодом все таки довелося робити, але вже в критичній ситуації. Та влада боялася і зараз боїться власного народу не менше ніж окупантів.

2) Супротивник не міг ввести одразу 400000, бо їх банально не було, як і всього іншого в достатній кількості на той момент. Перенесли б напад? Так і ми могли б за цей час підготуватися краще, при бажанні відповідальних осіб звісно. "Заманювати" ворога вглиб власної території дуже сумнівна ідея і її наслідки зараз вже очевидні.

До речі, ви пишете, що москалі "они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться",

а чому вони так думали, інших припущень крім "вони дебіли" нема?

Розмови про обережних та не обережних то чисто здогадки, а в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.

А на рахунок не співпадіння інтересів "государства" і громадян, так держава для того в теорії і існує, щоб служити громадянам та забезпечувати їх інтереси(хоча б більшості) а не як зараз маємо.

Ще раз-саме тому і мало бажаючих мобілізовуватись, що державі останні 30+ років було майже пох на інтереси громадян. Активніші діяли всупереч, пасивні та не дуже лояльні потроху озлоблювалися і тепер маємо результат. На початку війни була велика надія, що влада "прийде до тями" в цей критичний час, я чудово пам'ятаю настрої людей, загальний підьйом свідомості та рішучість чинити спротив. Зараз аж такого вже нема і винуватці не москалі. Звідки така впевненість-з новин? Не читайте радянських газет..."Бутилочноє горлишко" була можливість влаштувати набагато раніше-на шляху окупантів була купа великих і малих річок, майже або зовсім непроїздних, з дуже рідкими мостами, котрі можна було підірвати, що не потребує великих вкладень та якоїсь публічності. А саме: Припять, Уж, Тетерів, Здвиж, не кажучи вже про дрібніші, типу Талі або Козки.1) Чому вважаєте, що прямо всі звалять? Не звалили ж досі, хоча при великому бажанні майже кожен і так зміг би. Розкажу вам за галузь, з якою дотичний та маю там багато клієнтів і просто знайомих-люди, котрі звикли тяжко процювати, вклали майже всі кошти в свої поля, ферми, сади та теплиці, не кинули б в більшрсті своїй в паніці все те, що створювали роками та десятиліттями, боронили б(жодного пафосу) свою землю, що зараз багато хто і робить. Ну якась кількість дуже лякливих виїхала б додатково, але з таких і так на фронті нуль користі, що визнав той же Буданов. З іншого боку, коли б чоловіки завчасно відпроавили своїх жінок та дітей, вони б набагато впевненіше почувалися перед ворогом і цілком могли чинити опір окупантам, не побоюючись що в разі чого загине вся сім'я. Звичайно для цього потрібно було ще й зброю людям видати та навчити елементарним правилам користування або хоча б роз'яснити, де її швидко можна отримати, в разі початку війни, що згодом все таки довелося робити, але вже в критичній ситуації. Та влада боялася і зараз боїться власного народу не менше ніж окупантів.2) Супротивник не міг ввести одразу 400000, бо їх банально не було, як і всього іншого в достатній кількості на той момент. Перенесли б напад? Так і ми могли б за цей час підготуватися краще, при бажанні відповідальних осіб звісно. "Заманювати" ворога вглиб власної території дуже сумнівна ідея і її наслідки зараз вже очевидні.До речі, ви пишете, що москалі "они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться",а чому вони так думали, інших припущень крім "вони дебіли" нема?Розмови про обережних та не обережних то чисто здогадки, а в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.А на рахунок не співпадіння інтересів "государства" і громадян, так держава для того в теорії і існує, щоб служити громадянам та забезпечувати їх інтереси(хоча б більшості) а не як зараз маємо.Ще раз-саме тому і мало бажаючих мобілізовуватись, що державі останні 30+ років було майже пох на інтереси громадян. Активніші діяли всупереч, пасивні та не дуже лояльні потроху озлоблювалися і тепер маємо результат. На початку війни була велика надія, що влада "прийде до тями" в цей критичний час, я чудово пам'ятаю настрої людей, загальний підьйом свідомості та рішучість чинити спротив. Зараз аж такого вже нема і винуватці не москалі. Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 03 січ, 2024 01:50, всього редагувалось 1 раз. drevlyanin Повідомлень: 1554 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 509 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 00:49 drevlyanin написав: Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих. Добре, не будемо далеко ходити та кивати на когось-ви себе також прираховуєте до інфантильних? А серед ваших знайомих який відсоток таких? Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.

Возраст вообще не при чем.

За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.

https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/



Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.

И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу. Возраст вообще не при чем.За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу. Starikan 2 Повідомлень: 19733 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2591 раз. Подякували: 3141 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 01:41 rjkz написав:

Не знаю, почему Вы вспомнили Эйра.

1. Понятно, то есть, на всех постах квартальщики? Что-то их дохрена для такого количества постов.

2. Нет, не в курсе совсем. Просветите?

3.Не буду комментировать, так как не имею ни подтверждающей ни опровергающей инфы. Знаю то, что знают все. Могу только заметить, что в окруженный и блокированный Мариуполь было несколько вертолетных операций по доставке необходимого и эвакуации раненых. То есть, на малых высотах пройти пару сотен км для вертолетов - не проблема. Вывод кого-то откуда-то - не буду комментировать, это может быть как предательство так и наоборот. Например, если я знаю, что по такому-то пункту будет нанесен удар, то выведу оттуда ЛС, что было сделано например с самолетами на васильковском аэродроме - их просто подняли в воздух, что позволило сохранить значительную часть.

На каждое решение есть ЗА и ПРОТИВ, где-то есть предательство, где-то нет.

4. Правду если говорить, то ей не только гражждане воспользуются. Не знаю, почему Вы вспомнили Эйра.1. Понятно, то есть, на всех постах квартальщики? Что-то их дохрена для такого количества постов.2. Нет, не в курсе совсем. Просветите?3.Не буду комментировать, так как не имею ни подтверждающей ни опровергающей инфы. Знаю то, что знают все. Могу только заметить, что в окруженный и блокированный Мариуполь было несколько вертолетных операций по доставке необходимого и эвакуации раненых. То есть, на малых высотах пройти пару сотен км для вертолетов - не проблема. Вывод кого-то откуда-то - не буду комментировать, это может быть как предательство так и наоборот. Например, если я знаю, что по такому-то пункту будет нанесен удар, то выведу оттуда ЛС, что было сделано например с самолетами на васильковском аэродроме - их просто подняли в воздух, что позволило сохранить значительную часть.На каждое решение есть ЗА и ПРОТИВ, где-то есть предательство, где-то нет.4. Правду если говорить, то ей не только гражждане воспользуются.



Ейр дуже полюбляє розповідати як саме потрібно захищати Україну. Якась тінь такого наче читалася і в вашому пості. Здалося?

1) Ви недооцінюєте кількість знайомих, друзів, друзів знайомих та знайомих друзів у людини з шоу бізнесу. На дрібніші пости ті підтягують вже своє коло друзів та знайомих, а не згодних на "франшизу" намагаються вичавити, як наприклад мерів міст не зі "свого кола". За словами моєї куми в тій же Гостомельскій військовій адміністрації улюблена відповідь посадовців на запити жителів: "не знаю, я не місцевий".

2) Зеленський, ще до президенства, неодноразово ухилявся від вручення повістки як то кажуть "з особливою цинічністю".

3) За літаки в Василькові не знаю, не буду сперечатися, а от що там загинув під чам обстрілу на самому початку війни родич мого кума, котрий не отримав жодних попереджень, то сумний факт.

4) Говорити можна не все, без деталей, але й цинічно брехати точно не варто. Ситуація за вікном, не в останню чергу через це.

п.с. Я б ще міг багато "веселого" розказати про початок війни, що знають жителі сіл та містечок, де побував рюзькій мір і про теперішні настрої серед пересічних, та тут не місце і не час. Не будемо давати ворогу приводу позловтішатися. Ейр дуже полюбляє розповідати як саме потрібно захищати Україну. Якась тінь такого наче читалася і в вашому пості. Здалося?1) Ви недооцінюєте кількість знайомих, друзів, друзів знайомих та знайомих друзів у людини з шоу бізнесу. На дрібніші пости ті підтягують вже своє коло друзів та знайомих, а не згодних на "франшизу" намагаються вичавити, як наприклад мерів міст не зі "свого кола". За словами моєї куми в тій же Гостомельскій військовій адміністрації улюблена відповідь посадовців на запити жителів: "не знаю, я не місцевий".2) Зеленський, ще до президенства, неодноразово ухилявся від вручення повістки як то кажуть "з особливою цинічністю".3) За літаки в Василькові не знаю, не буду сперечатися, а от що там загинув під чам обстрілу на самому початку війни родич мого кума, котрий не отримав жодних попереджень, то сумний факт.4) Говорити можна не все, без деталей, але й цинічно брехати точно не варто. Ситуація за вікном, не в останню чергу через це.п.с. Я б ще міг багато "веселого" розказати про початок війни, що знають жителі сіл та містечок, де побував рюзькій мір і про теперішні настрої серед пересічних, та тут не місце і не час. Не будемо давати ворогу приводу позловтішатися. drevlyanin Повідомлень: 1554 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1705170617071708> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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