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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1705170617071708
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 02:09

  Starikan написав:Возраст вообще не при чем.
За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/

Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.
И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу.


Так і на півночі України багато хто голосував за Зеленського, кожен зі своїх мотивів, але зараз велике розчарування у більшості колишніх прихильників. Багато хто, навіть серед пенсіонерів, у котрих купа вільного часу, перестав дивитися телевізор-єдиний телемарофон дістав до печінок. Основне джерело новин-інтернет і родичі та знайомі на війні. Моя хрещена, якій скоро 80, дізнається про події з подарованого дочкою смартфона. Колись також працювала на Антонова, голосувала в 2019 за Зелю.
п.с. Щось мене багато сьогодні на гілці, потрібно "заліплювати рукавичку". :lol: Всім на добраніч.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 02:37

  Hotab написав:а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.


Ага, помню при Андропове хватали людей в кинотеатрах "почему не на работе", но тогда еще интернета и мобилок с геолокацией и дией и т.п. не было - сейчас им будет легче конечно. И кстати тогда народ заботу партии не оценил, пришлось прекратить.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 03:04

drevlyanin
в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.

В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?
И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?

Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.

А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?

О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.
Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются.
ЛАД
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  #<1 ... 1705170617071708
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