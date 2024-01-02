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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1705170617071708 Додано: Сер 03 січ, 2024 02:09 Starikan написав: Возраст вообще не при чем.

За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.

https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/



Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.

И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу. Возраст вообще не при чем.За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу.



Так і на півночі України багато хто голосував за Зеленського, кожен зі своїх мотивів, але зараз велике розчарування у більшості колишніх прихильників. Багато хто, навіть серед пенсіонерів, у котрих купа вільного часу, перестав дивитися телевізор-єдиний телемарофон дістав до печінок. Основне джерело новин-інтернет і родичі та знайомі на війні. Моя хрещена, якій скоро 80, дізнається про події з подарованого дочкою смартфона. Колись також працювала на Антонова, голосувала в 2019 за Зелю.

п.с. Щось мене багато сьогодні на гілці, потрібно "заліплювати рукавичку". Всім на добраніч. Так і на півночі України багато хто голосував за Зеленського, кожен зі своїх мотивів, але зараз велике розчарування у більшості колишніх прихильників. Багато хто, навіть серед пенсіонерів, у котрих купа вільного часу, перестав дивитися телевізор-єдиний телемарофон дістав до печінок. Основне джерело новин-інтернет і родичі та знайомі на війні. Моя хрещена, якій скоро 80, дізнається про події з подарованого дочкою смартфона. Колись також працювала на Антонова, голосувала в 2019 за Зелю.п.с. Щось мене багато сьогодні на гілці, потрібно "заліплювати рукавичку".Всім на добраніч. drevlyanin Повідомлень: 1554 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 02:37 Hotab написав: а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.



Ага, помню при Андропове хватали людей в кинотеатрах "почему не на работе", но тогда еще интернета и мобилок с геолокацией и дией и т.п. не было - сейчас им будет легче конечно. И кстати тогда народ заботу партии не оценил, пришлось прекратить. Ага, помню при Андропове хватали людей в кинотеатрах "почему не на работе", но тогда еще интернета и мобилок с геолокацией и дией и т.п. не было - сейчас им будет легче конечно. И кстати тогда народ заботу партии не оценил, пришлось прекратить. katso

Повідомлень: 854 З нами з: 16.05.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 03:04 drevlyanin

в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.

В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?

И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?



Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.

А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?



О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.

Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются. В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются. ЛАД 2 Повідомлень: 27120 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1705170617071708 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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