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Starikan написав:Возраст вообще не при чем. За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/
Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане. И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу.
Так і на півночі України багато хто голосував за Зеленського, кожен зі своїх мотивів, але зараз велике розчарування у більшості колишніх прихильників. Багато хто, навіть серед пенсіонерів, у котрих купа вільного часу, перестав дивитися телевізор-єдиний телемарофон дістав до печінок. Основне джерело новин-інтернет і родичі та знайомі на війні. Моя хрещена, якій скоро 80, дізнається про події з подарованого дочкою смартфона. Колись також працювала на Антонова, голосувала в 2019 за Зелю. п.с. Щось мене багато сьогодні на гілці, потрібно "заліплювати рукавичку". Всім на добраніч.
Hotab написав:а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.
Ага, помню при Андропове хватали людей в кинотеатрах "почему не на работе", но тогда еще интернета и мобилок с геолокацией и дией и т.п. не было - сейчас им будет легче конечно. И кстати тогда народ заботу партии не оценил, пришлось прекратить.
в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.
В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"? И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?
Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.
А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?
О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть. Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются.