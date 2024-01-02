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#<1 ... 1705170617071708 Додано: Сер 03 січ, 2024 02:09 Starikan написав: Возраст вообще не при чем.

За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.

https://www.pravda.com.ua/articles/2019/04/21/7213071/



Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.

И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу. Возраст вообще не при чем.За Зе массово голосовал пролетариат юго-восточных регионов, жаждущий (как и в 2010-м) восстановления дружбы и мира с РФ, которая (дружба) давала ему работу на производствах.Да и не только пролетариат, но и, например, торговцы на Барабане.И что греха таить - наука тоже пострадала. От фактов не спрячешься. Вот только науковцы как-то выкрутились (они и до сих пор изображают бурную деятельность), а заводчанин или торговец, потеряв половину потребителей, сосут лапу.



Так і на півночі України багато хто голосував за Зеленського, кожен зі своїх мотивів, але зараз велике розчарування у більшості колишніх прихильників. Багато хто, навіть серед пенсіонерів, у котрих купа вільного часу, перестав дивитися телевізор-єдиний телемарофон дістав до печінок. Основне джерело новин-інтернет і родичі та знайомі на війні. Моя хрещена, якій скоро 80, дізнається про події з подарованого дочкою смартфона. Колись також працювала на Антонова, голосувала в 2019 за Зелю.

п.с. Щось мене багато сьогодні на гілці, потрібно "заліплювати рукавичку". Всім на добраніч. Так і на півночі України багато хто голосував за Зеленського, кожен зі своїх мотивів, але зараз велике розчарування у більшості колишніх прихильників. Багато хто, навіть серед пенсіонерів, у котрих купа вільного часу, перестав дивитися телевізор-єдиний телемарофон дістав до печінок. Основне джерело новин-інтернет і родичі та знайомі на війні. Моя хрещена, якій скоро 80, дізнається про події з подарованого дочкою смартфона. Колись також працювала на Антонова, голосувала в 2019 за Зелю.п.с. Щось мене багато сьогодні на гілці, потрібно "заліплювати рукавичку".Всім на добраніч. drevlyanin Повідомлень: 1554 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 02:37 Hotab написав: а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр. а трутнів і тіньовиків відправити захищати. А для цього потрібний реєстр.



Ага, помню при Андропове хватали людей в кинотеатрах "почему не на работе", но тогда еще интернета и мобилок с геолокацией и дией и т.п. не было - сейчас им будет легче конечно. И кстати тогда народ заботу партии не оценил, пришлось прекратить. Ага, помню при Андропове хватали людей в кинотеатрах "почему не на работе", но тогда еще интернета и мобилок с геолокацией и дией и т.п. не было - сейчас им будет легче конечно. И кстати тогда народ заботу партии не оценил, пришлось прекратить. katso

Повідомлень: 854 З нами з: 16.05.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 03:04 drevlyanin

в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.

В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?

И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?



Тих, кому за 60 не рахуємо через відомі обставини виховання, хоча і в тій группі є чимало активних та незалежномислячих.

А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?



О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.

Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются. В Харькове тоже остались только "ті, хто чекав рузькій мір"?И в Херсоне тоже? И во многих других городках поменьше?А не думаете, что те "кому за 60" могут сказать примерно так же о вашем поколении?О войне мог бы Вам многое возразить, но не вижу смысла. Уже понял, что здесь приветствуются исключительно посты, в которых ругают власть.Рассмотрение объективных причин не приветствуется и посты удаляются. ЛАД 2 Повідомлень: 27120 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5215 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 07:49 Shaman написав: Starikan написав: Shaman

Спасибо за ответ, но вы меня не поняли.

Никто не предлагает насильно лечить, перевоспитывать или лишать прав геев.

Речь идет о другом - о пропаганде, которую, к тому же, используют политиканы и конъюнктурщики в своих целях.



А насчет того - спец или не спец я в медицине... как вы думаете, если кто-то из спецов представит данные, свидетельствующие о том, что число полов, большее двух - аномалия (врожденный генетический дефект, гормональная болезнь, как хотите...), что с ним сделает прогрессивная научная и ненаучная общественность? В век соцсетей, блоХеров и грантов (на этой теме пасется масса конъюнктурщиков) даже страшно представить себе.



На этом давайте закончим оффтоп и с_рач.

Все, как обычно, остались при своем мнении. Демократия. Спасибо за ответ, но вы меня не поняли.Никто не предлагает насильно лечить, перевоспитывать или лишать прав геев.Речь идет о другом - о пропаганде, которую, к тому же, используют политиканы и конъюнктурщики в своих целях.А насчет того - спец или не спец я в медицине... как вы думаете, если кто-то из спецов представит данные, свидетельствующие о том, что число полов, большее двух - аномалия (врожденный генетический дефект, гормональная болезнь, как хотите...), что с ним сделает прогрессивная научная и ненаучная общественность? В век соцсетей, блоХеров и грантов (на этой теме пасется масса конъюнктурщиков) даже страшно представить себе.На этом давайте закончим оффтоп и с_рач.Все, как обычно, остались при своем мнении. Демократия.

Який це срач. якраз ще дискусія.



срач можете подивитись в останньому ПП від вас до мене



це ви не зрозуміли, хоча я вже наче прямим текстом написав. приклад про ситуацію з афроамериканцями я не просто так згадав. вам звернули увагу на поцілунок двох чоловіків, rjkz звернув - для вас це незвично. а комусь колись бачити поряд з собою чорних людей було незвично - теж вважалося, що це неповноцінна людина. й щоб це змінити знадобилася пропаганда цього.



зараз йде пропаганда, щоб трохи зробити так, щоб на чоловіків за ручку ніхто не звертав увагу - насправді їх набагато менше, ніж може здатися з медіа. але набагато більше у тих країнах, де кажуть, що цього явища немає (всіх таких явних вигнали або вбили, а інші вже взагалі не відсвічують). навіть в Раші вже скоро бути явним буде небезпечно, а в деяких регіонах - вже дуже небезпечно. але це не значить, що там таких немає - один російських МЗС чого вартий чи медіа. але за медіа вже взялися - скоро там залишаться лише схожі на мого тезку



так от, коли виросте покоління чи два, які не будуть на це звертати увагу - й пропаганда закінчиться.



а статей дві. й це ніхто не оспорює. гендерів більше - але це більше до психології (науки, якої не існує ). й не вгадаєте країну, де також дуже багато операцій по зміні статі - там так гомосексуалів лікують, до речі. Який це срач. якраз ще дискусія.срач можете подивитись в останньому ПП від вас до менеце ви не зрозуміли, хоча я вже наче прямим текстом написав. приклад про ситуацію з афроамериканцями я не просто так згадав. вам звернули увагу на поцілунок двох чоловіків,звернув - для вас це незвично. а комусь колись бачити поряд з собою чорних людей було незвично - теж вважалося, що це неповноцінна людина. й щоб це змінити знадобилася пропаганда цього.зараз йде пропаганда, щоб трохи зробити так, щоб на чоловіків за ручку ніхто не звертав увагу - насправді їх набагато менше, ніж може здатися з медіа. але набагато більше у тих країнах, де кажуть, що цього явища немає (всіх таких явних вигнали або вбили, а інші вже взагалі не відсвічують). навіть в Раші вже скоро бути явним буде небезпечно, а в деяких регіонах - вже дуже небезпечно. але це не значить, що там таких немає - один російських МЗС чого вартий чи медіа. але за медіа вже взялися - скоро там залишаться лише схожі на мого тезкутак от, коли виросте покоління чи два, які не будуть на це звертати увагу - й пропаганда закінчиться.а статей дві. й це ніхто не оспорює. гендерів більше - але це більше до психології (науки, якої не існує). й не вгадаєте країну, де також дуже багато операцій по зміні статі - там так гомосексуалів лікують, до речі.



Смотрите, есть права человека. Никто не говорит, что права ЛГБТК+ как-то надо ограничивать.

Если в Украине до нашего отъезда уже было несколько их представителей, с которыми мы поддерживали отношения (до уровня того, что они были вхожи в наш дом и приглашались на семейные праздники), а мы - довольно консервативны во взглядах семейных ценностей, но это направленно на нас самих, предоставляя право выбора окружающим, то что уж говорить про США, где их концентрация намного больше.

Реально, речь уже не идет об ограничении прав ЛГБТ, а об ограничении прав детей обычных семей, не подвергаться агрессивной пропаганде ЛГБТ.

Достаточно того, что детям объяснят, что ЛГБТ имеют такие-же права, как люди с традиционной ориентацией. Но ведь не везде так. Есть локации, где детям это преподносят как нечто передовое и к чему надо стремиться. То есть, пропаганду однополых отношений в ущерб традиционным.

При этом, как и в случае с дискриминацией по расовому или гендерному признаку, этим злоупотребляют. "Вы меня не берете на работу потому что я - представитель ЛГБТ?" И звонят в 311. Во всех общественных местах, организациях, где только можно есть плакаты с тем, куда обращаться в случае дискриминации по какому-либо признаку. Вот только никто не примет обращения от белого мужчины традиционной ориентации, что его не взяли на работу, потому что на нее вместо него взяли человека, который подпадал под категории которые якобы дискриминируются.

Еще пример, жена общается с компанией мам из школы старшего, одна из мамаш рассказала, что то-ли ее старший ребенок то-ли ее сестры (я уже не помню, это было с полгода назад) на уроке по какому-то предмету, когда (почему-то?) преподаватель начал вести агитацию ЛГБТ, сказал, что сейчас другой предмет и попросил вернуться к теме, то это получило очень неприятное продолжение, в результе ребенок получил рЕкорд, который останется за ним на много лет. И это еще легко отделались.

К чему я это веду? К тому, что категории людей, считающиеся дискриминируемыми, вовсю качают свои права и уже сами дискриминируют.

Ну а эту парочку целующихся геев, как оказалось видели все, как выяснилось.

Только по разному на нее реагирут. Основное - ПЕРВЫЙ кадр после падения шара, время в эфире по сравнению с последующими парами. Основной посыл - акцент и приоритет ЛГБТ. Это-ли не дискриминация? Смотрите, есть права человека. Никто не говорит, что права ЛГБТК+ как-то надо ограничивать.Если в Украине до нашего отъезда уже было несколько их представителей, с которыми мы поддерживали отношения (до уровня того, что они были вхожи в наш дом и приглашались на семейные праздники), а мы - довольно консервативны во взглядах семейных ценностей, но это направленно на нас самих, предоставляя право выбора окружающим, то что уж говорить про США, где их концентрация намного больше.Реально, речь уже не идет об ограничении прав ЛГБТ, а об ограничении прав детей обычных семей, не подвергатьсяпропаганде ЛГБТ.Достаточно того, что детям объяснят, что ЛГБТ имеют такие-же права, как люди с традиционной ориентацией. Но ведь не везде так. Есть локации, где детям это преподносят как нечто передовое и к чему надо стремиться. То есть, пропаганду однополых отношений в ущерб традиционным.При этом, как и в случае с дискриминацией по расовому или гендерному признаку, этим злоупотребляют. "Вы меня не берете на работу потому что я - представитель ЛГБТ?" И звонят в 311. Во всех общественных местах, организациях, где только можно есть плакаты с тем, куда обращаться в случае дискриминации по какому-либо признаку. Вот только никто не примет обращения от белого мужчины традиционной ориентации, что его не взяли на работу, потому что на нее вместо него взяли человека, который подпадал под категории которые якобы дискриминируются.Еще пример, жена общается с компанией мам из школы старшего, одна из мамаш рассказала, что то-ли ее старший ребенок то-ли ее сестры (я уже не помню, это было с полгода назад) на уроке по какому-то предмету, когда (почему-то?) преподаватель начал вести агитацию ЛГБТ, сказал, что сейчас другой предмет и попросил вернуться к теме, то это получило очень неприятное продолжение, в результе ребенок получил рЕкорд, который останется за ним на много лет. И это еще легко отделались.К чему я это веду? К тому, что категории людей, считающиеся дискриминируемыми, вовсю качают свои права и уже сами дискриминируют.Ну а эту парочку целующихся геев, как оказалось видели все, как выяснилось.Только по разному на нее реагирут. Основное - ПЕРВЫЙ кадр после падения шара, время в эфире по сравнению с последующими парами. Основной посыл - акцент и приоритет ЛГБТ. Это-ли не дискриминация? rjkz

Повідомлень: 16022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8142 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 08:35 drevlyanin написав: rjkz написав:



За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.

Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.

Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.

С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.

Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.

1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.

2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.

И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.

Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.

В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.

Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.

Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.

Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.

У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.

Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.

Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.

А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе. За полгода можно построить не так уж и много. ДОТы сами по себе ничем не помогут особо.Нужны укрепрайоны со всей инфраструктурой.Самое печальное, оно, как показала практика этой войны, должно быть В ГЛУБИНЕ нашей территории.С военной точки зрения, то, как они застряли в "бутылочном горлышке" Ирпеня - получилось идеально. Не для жителей Ирпеня.Смотрим сценарий развития событий по предложенному Вами сценарию.1. Население, в том числе военнообязанное, валит в гости к rjkz, остаются несколько сот тысяч мотивированных добровольцев, тыл не работает, налоги некому платить. Ротацию делать некем.2. Противник видит подготовку к вторжению и вводит не 120-150 тысяч, расчитывая на "Киев за 3 дня", а 400 тысяч единовременно. Предварительно не запуская сотню ракет, а неделю превращая все крупные города и населенные пункты по пути следования в то, во что превратил Мариуполь.И не входит самая боеспособная часть на расслабоне компактной колонной, которую и уничтожили (самое дыбильное что можно было с их стороны придумать, но они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться), а по методичке - после артподготовки и воздушных налетов. Никто не выдвигает войска в обороне к границам, если сам не планирует напасть. Как ссср в июле 1941 собирался напасть на германию и выдвинул все к границам, что и было захвачено и уничтожено в первые дни.Напомню также, что уже с конца осени 2021 года было полное понимание, что война таки будет. Осторожные люди свалили, а неосторожные...даже когда Бахмут был почти полностью разрушен и бои шли в городе, там были люди, которые отказывались эвакуироваться.В Киеве народ, типа Серж-ика покупал квартиры, считая, что их сливают лохи.Не мне копаться в причинах того, почему не уехали люди из Мариуполя. Из других захваченных ныне городов. Поверили-бы они скажи им что завтра война? Сомневаюсь.Кто верил и готов был уехать - те уехали и до начала большой войны.Повторюсь - у каждого индивидума свои интересы, мозги и обстоятельства, у государства они могут быть другие. Не всегда они будут совпадать.У меня работает 35 летний парень из Полтавы. Сильный, молодой, здоровый.Приехал по Ю4Ю. Я не спрашивал как и что. Итак понятно. Семья, кстати, в Украине осталась. Не трудно догадаться, что свалил от мобилизации. В короткой бесседе, проскочила фраза, что ему государство что-то там должно, а он нет.Я не знаю чего это стоило ему, но таких как он было бы на порядки больше. Из кого государству формировать резервы для ЗСУ? Те, кто сами пошли в начале - кто погиб, кто ранен-покалечен, кто вымотан. У всех кто с моим другом - проблемы с позвоночником, постоянно в бронике, почти 2 года.А те, кто сам не пошел, те и не хотят идти. И если их принуждать, то они выедут, если будет открыта граница. У них и государства - разные интересы в данном вопросе.



Звідки така впевненість-з новин? Не читайте радянських газет...

"Бутилочноє горлишко" була можливість влаштувати набагато раніше-на шляху окупантів була купа великих і малих річок, майже або зовсім непроїздних, з дуже рідкими мостами, котрі можна було підірвати, що не потребує великих вкладень та якоїсь публічності. А саме: Припять, Уж, Тетерів, Здвиж, не кажучи вже про дрібніші, типу Талі або Козки.

1) Чому вважаєте, що прямо всі звалять? Не звалили ж досі, хоча при великому бажанні майже кожен і так зміг би. Розкажу вам за галузь, з якою дотичний та маю там багато клієнтів і просто знайомих-люди, котрі звикли тяжко процювати, вклали майже всі кошти в свої поля, ферми, сади та теплиці, не кинули б в більшрсті своїй в паніці все те, що створювали роками та десятиліттями, боронили б(жодного пафосу) свою землю, що зараз багато хто і робить. Ну якась кількість дуже лякливих виїхала б додатково, але з таких і так на фронті нуль користі, що визнав той же Буданов. З іншого боку, коли б чоловіки завчасно відпроавили своїх жінок та дітей, вони б набагато впевненіше почувалися перед ворогом і цілком могли чинити опір окупантам, не побоюючись що в разі чого загине вся сім'я. Звичайно для цього потрібно було ще й зброю людям видати та навчити елементарним правилам користування або хоча б роз'яснити, де її швидко можна отримати, в разі початку війни, що згодом все таки довелося робити, але вже в критичній ситуації. Та влада боялася і зараз боїться власного народу не менше ніж окупантів.

2) Супротивник не міг ввести одразу 400000, бо їх банально не було, як і всього іншого в достатній кількості на той момент. Перенесли б напад? Так і ми могли б за цей час підготуватися краще, при бажанні відповідальних осіб звісно. "Заманювати" ворога вглиб власної території дуже сумнівна ідея і її наслідки зараз вже очевидні.

До речі, ви пишете, що москалі "они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться",

а чому вони так думали, інших припущень крім "вони дебіли" нема?

Розмови про обережних та не обережних то чисто здогадки, а в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.

А на рахунок не співпадіння інтересів "государства" і громадян, так держава для того в теорії і існує, щоб служити громадянам та забезпечувати їх інтереси(хоча б більшості) а не як зараз маємо.

Ще раз-саме тому і мало бажаючих мобілізовуватись, що державі останні 30+ років було майже пох на інтереси громадян. Активніші діяли всупереч, пасивні та не дуже лояльні потроху озлоблювалися і тепер маємо результат. На початку війни була велика надія, що влада "прийде до тями" в цей критичний час, я чудово пам'ятаю настрої людей, загальний підьйом свідомості та рішучість чинити спротив. Зараз аж такого вже нема і винуватці не москалі. Звідки така впевненість-з новин? Не читайте радянських газет..."Бутилочноє горлишко" була можливість влаштувати набагато раніше-на шляху окупантів була купа великих і малих річок, майже або зовсім непроїздних, з дуже рідкими мостами, котрі можна було підірвати, що не потребує великих вкладень та якоїсь публічності. А саме: Припять, Уж, Тетерів, Здвиж, не кажучи вже про дрібніші, типу Талі або Козки.1) Чому вважаєте, що прямо всі звалять? Не звалили ж досі, хоча при великому бажанні майже кожен і так зміг би. Розкажу вам за галузь, з якою дотичний та маю там багато клієнтів і просто знайомих-люди, котрі звикли тяжко процювати, вклали майже всі кошти в свої поля, ферми, сади та теплиці, не кинули б в більшрсті своїй в паніці все те, що створювали роками та десятиліттями, боронили б(жодного пафосу) свою землю, що зараз багато хто і робить. Ну якась кількість дуже лякливих виїхала б додатково, але з таких і так на фронті нуль користі, що визнав той же Буданов. З іншого боку, коли б чоловіки завчасно відпроавили своїх жінок та дітей, вони б набагато впевненіше почувалися перед ворогом і цілком могли чинити опір окупантам, не побоюючись що в разі чого загине вся сім'я. Звичайно для цього потрібно було ще й зброю людям видати та навчити елементарним правилам користування або хоча б роз'яснити, де її швидко можна отримати, в разі початку війни, що згодом все таки довелося робити, але вже в критичній ситуації. Та влада боялася і зараз боїться власного народу не менше ніж окупантів.2) Супротивник не міг ввести одразу 400000, бо їх банально не було, як і всього іншого в достатній кількості на той момент. Перенесли б напад? Так і ми могли б за цей час підготуватися краще, при бажанні відповідальних осіб звісно. "Заманювати" ворога вглиб власної території дуже сумнівна ідея і її наслідки зараз вже очевидні.До речі, ви пишете, що москалі "они-то были уверены, что никто не собирается сопротивляться",а чому вони так думали, інших припущень крім "вони дебіли" нема?Розмови про обережних та не обережних то чисто здогадки, а в Бахмуті, я впевнений, залишалися ті, хто чекав рузькій мір.А на рахунок не співпадіння інтересів "государства" і громадян, так держава для того в теорії і існує, щоб служити громадянам та забезпечувати їх інтереси(хоча б більшості) а не як зараз маємо.Ще раз-саме тому і мало бажаючих мобілізовуватись, що державі останні 30+ років було майже пох на інтереси громадян. Активніші діяли всупереч, пасивні та не дуже лояльні потроху озлоблювалися і тепер маємо результат. На початку війни була велика надія, що влада "прийде до тями" в цей критичний час, я чудово пам'ятаю настрої людей, загальний підьйом свідомості та рішучість чинити спротив. Зараз аж такого вже нема і винуватці не москалі.



Смотрите, я не живу в Вашем информпространстве, поэтому могу многого не знать, но:

1. Еще ДО вторжения по телеку только и были сюжеты о подготовках всех и вся в ТО. Это еще до марафона, по разным каналам. Кто хотел - шел.

2. Вы приводите пример людей, которым есть что терять. Кто вложил в свой бизнес годы и средства. Это не более 10%. Мой подчиненный (35 лет, здоровый, физически развитый) выехал во время войны, оставив жену с ребенком в Украине. Работал наемным работником, делал то, что мог делать почти кто угодно, с таким-же успехом мог делать что угодно другое в любом месте. И таких - очень много.

Я могу сравнить сколько видел молодых украинцев вокруг себя до войны и сейчас.

В вагоне метро едещь - одни украинские стройбригады. Очень много. На кассах магазинов не только девушки-украинки, но и молодые люди. Когда на бейдже кассира читаешь, к примеру "Ihor", "Oleh" и тд, то есть, украинскую транслитерацию, то понимаешь что они приехали по Ю4Ю. Они сменили "Azumbek", "Murat" и тд. Кто-то выезжал до начала войны, уж очень явно она была видна, кто-то в первое время, пока это было несложно. Потом все сложнее. Сейчас, я так понимаю, совсем непросто.

3. Отправить семью можно было как до начала войны, так и в начале и сейчас.

Выезд женщин и детей, я так понимаю, не ограничен.

4. Наверняка есть, но я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.

5. Противник ввел столько, сколько считал более чем достаточным. Когда их не стало, начал мобилизировать остальных и перекидывать оставшиеся части. Не так-ли?

6. Колонна втянулась в Украину, остановилась в Ирпене, по пути следования уничтожались службы обеспечения, отрезались тылы. Что не так? Это маневренная война, она была для Украины более выгодна с военной точки зрения нежели нынешняя позиционная.

7. Да, все 30 лет государство противопоставляло себя гражданам и наоборот.

Играли в игру "ктокогоперенаипет". Олигархат всех перенаипал, а теперь для многих выглядит так, что надо идти отдавать свою жизнь за тех, кто в свое время раздерибанил украинскую экономику. Это очень непросто вот так "понять и простить". 30 лет принимались законы под ахметовых-коломойских-бахматюков-фирташей-порошенок, чтобы они могли построить себе теплицы и получить возврата 200% из Бюджета от их стоимости. Это они получали рефинанс и выводили его в бакс, обрушивая курс гривны, это они имели карманных голов нацбанка, судей, депутатов, прокуроров. Вы все сами знаете и помните. Смотрите, я не живу в Вашем информпространстве, поэтому могу многого не знать, но:1. Еще ДО вторжения по телеку только и были сюжеты о подготовках всех и вся в ТО. Это еще до марафона, по разным каналам. Кто хотел - шел.2. Вы приводите пример людей, которым есть что терять. Кто вложил в свой бизнес годы и средства. Это не более 10%. Мой подчиненный (35 лет, здоровый, физически развитый) выехал во время войны, оставив жену с ребенком в Украине. Работал наемным работником, делал то, что мог делать почти кто угодно, с таким-же успехом мог делать что угодно другое в любом месте. И таких - очень много.Я могу сравнить сколько видел молодых украинцев вокруг себя до войны и сейчас.В вагоне метро едещь - одни украинские стройбригады. Очень много. На кассах магазинов не только девушки-украинки, но и молодые люди. Когда на бейдже кассира читаешь, к примеру "Ihor", "Oleh" и тд, то есть, украинскую транслитерацию, то понимаешь что они приехали по Ю4Ю. Они сменили "Azumbek", "Murat" и тд. Кто-то выезжал до начала войны, уж очень явно она была видна, кто-то в первое время, пока это было несложно. Потом все сложнее. Сейчас, я так понимаю, совсем непросто.3. Отправить семью можно было как до начала войны, так и в начале и сейчас.Выезд женщин и детей, я так понимаю, не ограничен.4. Наверняка есть, но я не могу припомнить сейчас большой войны, которая закончилась поражением агрессора без предварительного вторжения вглубь территории.5. Противник ввел столько, сколько считал более чем достаточным. Когда их не стало, начал мобилизировать остальных и перекидывать оставшиеся части. Не так-ли?6. Колонна втянулась в Украину, остановилась в Ирпене, по пути следования уничтожались службы обеспечения, отрезались тылы. Что не так? Это маневренная война, она была для Украины более выгодна с военной точки зрения нежели нынешняя позиционная.7. Да, все 30 лет государство противопоставляло себя гражданам и наоборот.Играли в игру "ктокогоперенаипет". Олигархат всех перенаипал, а теперь для многих выглядит так, что надо идти отдавать свою жизнь за тех, кто в свое время раздерибанил украинскую экономику. Это очень непросто вот так "понять и простить". 30 лет принимались законы под ахметовых-коломойских-бахматюков-фирташей-порошенок, чтобы они могли построить себе теплицы и получить возврата 200% из Бюджета от их стоимости. Это они получали рефинанс и выводили его в бакс, обрушивая курс гривны, это они имели карманных голов нацбанка, судей, депутатов, прокуроров. Вы все сами знаете и помните. rjkz

Повідомлень: 16022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8142 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 08:48 Re: Еміграція, заробітчанство До відома по західному кордону..



Всіх багатодітних і аналогічні категорії (непридатні, догляданти) через окремий дозвіл від ТЦК. Пояснити, де це написано , не змогли.

Морякам виїзд закрили. Пілотам є. Питали за бронь, за окремий дозвіл, нічого такого у мене нема. Є посвідчення офіцера 2023 року лише. Копії документів відправляють наверх, рішення приймають там Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 січ, 2024 08:50, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 10528 З нами з: 15.02.09 Подякував: 619 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 08:49 drevlyanin написав: rjkz написав:

Не знаю, почему Вы вспомнили Эйра.

1. Понятно, то есть, на всех постах квартальщики? Что-то их дохрена для такого количества постов.

2. Нет, не в курсе совсем. Просветите?

3.Не буду комментировать, так как не имею ни подтверждающей ни опровергающей инфы. Знаю то, что знают все. Могу только заметить, что в окруженный и блокированный Мариуполь было несколько вертолетных операций по доставке необходимого и эвакуации раненых. То есть, на малых высотах пройти пару сотен км для вертолетов - не проблема. Вывод кого-то откуда-то - не буду комментировать, это может быть как предательство так и наоборот. Например, если я знаю, что по такому-то пункту будет нанесен удар, то выведу оттуда ЛС, что было сделано например с самолетами на васильковском аэродроме - их просто подняли в воздух, что позволило сохранить значительную часть.

На каждое решение есть ЗА и ПРОТИВ, где-то есть предательство, где-то нет.

4. Правду если говорить, то ей не только гражждане воспользуются. Не знаю, почему Вы вспомнили Эйра.1. Понятно, то есть, на всех постах квартальщики? Что-то их дохрена для такого количества постов.2. Нет, не в курсе совсем. Просветите?3.Не буду комментировать, так как не имею ни подтверждающей ни опровергающей инфы. Знаю то, что знают все. Могу только заметить, что в окруженный и блокированный Мариуполь было несколько вертолетных операций по доставке необходимого и эвакуации раненых. То есть, на малых высотах пройти пару сотен км для вертолетов - не проблема. Вывод кого-то откуда-то - не буду комментировать, это может быть как предательство так и наоборот. Например, если я знаю, что по такому-то пункту будет нанесен удар, то выведу оттуда ЛС, что было сделано например с самолетами на васильковском аэродроме - их просто подняли в воздух, что позволило сохранить значительную часть.На каждое решение есть ЗА и ПРОТИВ, где-то есть предательство, где-то нет.4. Правду если говорить, то ей не только гражждане воспользуются.



Ейр дуже полюбляє розповідати як саме потрібно захищати Україну. Якась тінь такого наче читалася і в вашому пості. Здалося?

1) Ви недооцінюєте кількість знайомих, друзів, друзів знайомих та знайомих друзів у людини з шоу бізнесу. На дрібніші пости ті підтягують вже своє коло друзів та знайомих, а не згодних на "франшизу" намагаються вичавити, як наприклад мерів міст не зі "свого кола". За словами моєї куми в тій же Гостомельскій військовій адміністрації улюблена відповідь посадовців на запити жителів: "не знаю, я не місцевий".

2) Зеленський, ще до президенства, неодноразово ухилявся від вручення повістки як то кажуть "з особливою цинічністю".

3) За літаки в Василькові не знаю, не буду сперечатися, а от що там загинув під чам обстрілу на самому початку війни родич мого кума, котрий не отримав жодних попереджень, то сумний факт.

4) Говорити можна не все, без деталей, але й цинічно брехати точно не варто. Ситуація за вікном, не в останню чергу через це.

п.с. Я б ще міг багато "веселого" розказати про початок війни, що знають жителі сіл та містечок, де побував рюзькій мір і про теперішні настрої серед пересічних, та тут не місце і не час. Не будемо давати ворогу приводу позловтішатися. Ейр дуже полюбляє розповідати як саме потрібно захищати Україну. Якась тінь такого наче читалася і в вашому пості. Здалося?1) Ви недооцінюєте кількість знайомих, друзів, друзів знайомих та знайомих друзів у людини з шоу бізнесу. На дрібніші пости ті підтягують вже своє коло друзів та знайомих, а не згодних на "франшизу" намагаються вичавити, як наприклад мерів міст не зі "свого кола". За словами моєї куми в тій же Гостомельскій військовій адміністрації улюблена відповідь посадовців на запити жителів: "не знаю, я не місцевий".2) Зеленський, ще до президенства, неодноразово ухилявся від вручення повістки як то кажуть "з особливою цинічністю".3) За літаки в Василькові не знаю, не буду сперечатися, а от що там загинув під чам обстрілу на самому початку війни родич мого кума, котрий не отримав жодних попереджень, то сумний факт.4) Говорити можна не все, без деталей, але й цинічно брехати точно не варто. Ситуація за вікном, не в останню чергу через це.п.с. Я б ще міг багато "веселого" розказати про початок війни, що знають жителі сіл та містечок, де побував рюзькій мір і про теперішні настрої серед пересічних, та тут не місце і не час. Не будемо давати ворогу приводу позловтішатися.



Я дважды извинился, в начале и в конце поста, не считая себя в моральном праве кому-то что-то навязывать, в том числе свое мнение, ввиду того, что меня нет в Украине. Поэтому с Эйром прошу меня не сопоставлять.

1.2. Не могу не подтверждать ни опровергать это, но и Вы кроме частностей врядли смогли-бы доподлинно это утверждать как о явлении. Про певестки Зеленскому - это вообще откуда? До президентства? Во время "АТО"? Это когда даже форс-мажор не был объявлен, не говоря о "военном положении"? Кстати, а сейчас как с этим?

Да и было-ли это на самом деле?

"Все занают?"

3.4. Много кто погиб, гибнет и погибнет. Большая война, подобной которой не было 80 лет. ЕЕ невозможно было предотвратить не ликвидировав ее причину.

Ее трудно было не предусмотреть. 2014, 2021 (учения за год до вторжения), эвакуация посольств. Ну какие еще нужны были предупреждения? Не видел тот, кто не хотел видеть. Потому что что-то надо было делать, а человек по природе инертен. Я дважды извинился, в начале и в конце поста, не считая себя в моральном праве кому-то что-то навязывать, в том числе свое мнение, ввиду того, что меня нет в Украине. Поэтому с Эйром прошу меня не сопоставлять.1.2. Не могу не подтверждать ни опровергать это, но и Вы кроме частностей врядли смогли-бы доподлинно это утверждать как о явлении. Про певестки Зеленскому - это вообще откуда? До президентства? Во время "АТО"? Это когда даже форс-мажор не был объявлен, не говоря о "военном положении"? Кстати, а сейчас как с этим?Да и было-ли это на самом деле?"Все занают?"3.4. Много кто погиб, гибнет и погибнет. Большая война, подобной которой не было 80 лет. ЕЕ невозможно было предотвратить не ликвидировав ее причину.Ее трудно было не предусмотреть. 2014, 2021 (учения за год до вторжения), эвакуация посольств. Ну какие еще нужны были предупреждения? Не видел тот, кто не хотел видеть. Потому что что-то надо было делать, а человек по природе инертен. rjkz

Повідомлень: 16022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8142 раз. Подякували: 5014 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 09:09 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы. Так вот, ввиду жестокой реальности, для государства было жизненно важно удержать тех, кто будет воевать еще до начала войны. Я не верю в то, что руководство страны не осознавало реальность надвигающейся катастрофы.

Только один вопрос

Почему в 2016, 17, и т.д. не напали, а в 2022 напали?

Что изменилось?

Что такое произошло, о чём знают не только лишь все? Только один вопросПочему в 2016, 17, и т.д. не напали, а в 2022 напали?Что изменилось?Что такое произошло, о чём знают не только лишь все? anduzenko

Повідомлень: 137 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1705170617071708 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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