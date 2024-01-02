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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1706170717081709
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 09:51

Bolt , теж думаю що якісь усні вказівки. Бо змін до постанови КМУ не було.
Hotab
 
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