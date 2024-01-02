|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 січ, 2024 09:51
Bolt , теж думаю що якісь усні вказівки. Бо змін до постанови КМУ не було.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 619 раз.
- Подякували: 2131 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Faceless
, Ірина_
, Модератор