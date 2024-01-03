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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 січ, 2024 09:51
Bolt , теж думаю що якісь усні вказівки. Бо змін до постанови КМУ не було.
Додано: Сер 03 січ, 2024 11:33
Дуже приємно, що учасників форуму цікавлять геі та лесбіянки на другому боці Земної кулі, тобто там, де за їх думкою все будують з «гімна та палок».
Але - якщо хочеться зазирнути у майбутнє - то варто читати матеріал від «Українська правда»:
Додано: Сер 03 січ, 2024 11:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Так обговорюють в першу чергу ті, хто самі вже на тому боці земної кулі. І про будівництво за дендрофекальною технологією теж від очевидців
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