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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1706170717081709
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 09:51

Bolt , теж думаю що якісь усні вказівки. Бо змін до постанови КМУ не було.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 11:33

Дуже приємно, що учасників форуму цікавлять геі та лесбіянки на другому боці Земної кулі, тобто там, де за їх думкою все будують з «гімна та палок».
Але - якщо хочеться зазирнути у майбутнє - то варто читати матеріал від «Українська правда»: https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/3/7435618/
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 11:55

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Дуже приємно, що учасників форуму цікавлять геі та лесбіянки на другому боці Земної кулі, тобто там, де за їх думкою все будують з «гімна та палок».

Так обговорюють в першу чергу ті, хто самі вже на тому боці земної кулі. І про будівництво за дендрофекальною технологією теж від очевидців
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:33

  akurt написав:Дуже приємно, що учасників форуму цікавлять геі та лесбіянки на другому боці Земної кулі, тобто там, де за їх думкою все будують з «гімна та палок».
Але - якщо хочеться зазирнути у майбутнє - то варто читати матеріал від «Українська правда»: https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/3/7435618/

у "нападі" це категорично заперечують, мовляв гебістьке іпсо, хоче передишки, але ми не дамо віддихатися, а нашкребем 500К "ухилянтів" і підем на кордони 91
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 13:16

  Дюрі-бачі написав:anduzenko Запуск СБП в 2019 році. Саме вона дозволила уникнути банківського колапсу.

Что это - СБП?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 13:26

барабашов система болотних платежів, аналог нашого СЕП
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 13:32

Re: Еміграція, заробітчанство

За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...
https://opendatabot.ua/analytics/ukrain ... -continues
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 13:44

  Дюрі-бачі написав:За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...
https://opendatabot.ua/analytics/ukrain ... -continues

Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.
Bolt
 
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  #<1 ... 1706170717081709
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