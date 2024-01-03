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Дуже приємно, що учасників форуму цікавлять геі та лесбіянки на другому боці Земної кулі, тобто там, де за їх думкою все будують з «гімна та палок». Але - якщо хочеться зазирнути у майбутнє - то варто читати матеріал від «Українська правда»: https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/3/7435618/
akurt написав:Дуже приємно, що учасників форуму цікавлять геі та лесбіянки на другому боці Земної кулі, тобто там, де за їх думкою все будують з «гімна та палок». Але - якщо хочеться зазирнути у майбутнє - то варто читати матеріал від «Українська правда»: https://www.pravda.com.ua/news/2024/01/3/7435618/
у "нападі" це категорично заперечують, мовляв гебістьке іпсо, хоче передишки, але ми не дамо віддихатися, а нашкребем 500К "ухилянтів" і підем на кордони 91