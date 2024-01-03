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Додано: Сер 03 січ, 2024 09:51
Bolt , теж думаю що якісь усні вказівки. Бо змін до постанови КМУ не було.
Додано: Сер 03 січ, 2024 11:33
Дуже приємно, що учасників форуму цікавлять геі та лесбіянки на другому боці Земної кулі, тобто там, де за їх думкою все будують з «гімна та палок».
Але - якщо хочеться зазирнути у майбутнє - то варто читати матеріал від «Українська правда»:
Додано: Сер 03 січ, 2024 11:55
Re: Еміграція, заробітчанство
Так обговорюють в першу чергу ті, хто самі вже на тому боці земної кулі. І про будівництво за дендрофекальною технологією теж від очевидців
Додано: Сер 03 січ, 2024 12:33
у "нападі" це категорично заперечують, мовляв гебістьке іпсо, хоче передишки, але ми не дамо віддихатися, а нашкребем 500К "ухилянтів" і підем на кордони 91
Додано: Сер 03 січ, 2024 13:16
Додано: Сер 03 січ, 2024 13:32
Re: Еміграція, заробітчанство
За рік виїхало й не повернулось всього 142 тис. українців. Я в шоці від такої статистики, екстраполюючи знайомих очікував на мільйони...
Додано: Сер 03 січ, 2024 13:44
Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.
Додано: Сер 03 січ, 2024 14:03
Багатьох зараз підштовхнув ажіотаж навколо посилення мобілізаційних заходів. Думаю, що рішення фільтрувати на кордонах людей без відмітки ТЦК багатьох втримає вдома. До слова, ті хто їздив по шляху вантажним транспортом регулярно, проблем з перетином не мають і без тцк-ашних відміток. До того ж програми допомоги скорочуються, роздратування поведінкою наших зростає. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Чесно кажучи, якби не майоріла перспектива побігати в посадці з ак, то вже пакував би валізи і повертався додому.
Додано: Сер 03 січ, 2024 14:20
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