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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 січ, 2024 14:26
gonchik74 написав: Bolt написав:
Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.
Багатьох зараз підштовхнув ажіотаж навколо посилення мобілізаційних заходів. Думаю, що рішення фільтрувати на кордонах людей без відмітки ТЦК багатьох втримає вдома. До слова, ті хто їздив по шляху вантажним транспортом регулярно, проблем з перетином не мають і без тцк-ашних відміток. До того ж програми допомоги скорочуються, роздратування поведінкою наших зростає. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Чесно кажучи, якби не майоріла перспектива побігати в посадці з ак, то вже пакував би валізи і повертався додому.
Сегодня впервые озвучили, что пограничники при попытке перехода уклонистами границы с Венгрией открыли предупредительный огонь, так как те пытались убежать.
О как, за административные правонарушения уже угрожают автоматной очередью в спину.
Однако...
Востаннє редагувалось antey1969
в Сер 03 січ, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:49
Bolt написав:
Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.
Серед моїх знайомих пік еміграції припав на осінь 2023.
В 2022 більшість вірила в завершення війни в досяжному майбутньому. А от влітку 23 стало очевидно, що це все на довгі роки, особливо коли показали законопроект про відстрочку для студентів, тому знайомі і поїхали.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:52
gonchik74 написав: Bolt написав:
Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.
Багатьох зараз підштовхнув ажіотаж навколо посилення мобілізаційних заходів. Думаю, що рішення фільтрувати на кордонах людей без відмітки ТЦК багатьох втримає вдома. До слова, ті хто їздив по шляху вантажним транспортом регулярно, проблем з перетином не мають і без тцк-ашних відміток. До того ж програми допомоги скорочуються, роздратування поведінкою наших зростає. Вчора в одній компанії чув, що пересічні поляки невдоволені тим фактом, що мусять конкурувати з іноземцями при отриманні іпотечного кредиту 2%. Чесно кажучи, якби не майоріла перспектива побігати в посадці з ак, то вже пакував би валізи і повертався додому.
Нафіг їм кредит під 2%?! Нехай сидять по своїм селах, а то всім в В-ві і Вроці хочеться жити!..
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:02
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
Ну, так всі хто хотів, ще 22-го року виїхали.
Серед моїх знайомих пік еміграції припав на осінь 2023.
В 2022 більшість вірила в завершення війни в досяжному майбутньому. А от влітку 23 стало очевидно, що це все на довгі роки, особливо коли показали законопроект про відстрочку для студентів, тому знайомі і поїхали.
Я уже видел самые разные цифры выезда.
Могу точно сказать, что в одной только Германии количество наших беженцев выросло за полгода на 200 тыс. Это только те, кто по 24 параграфу. Если переходишь на рабочую визу или на другой параграф, то в числе беженцев уже не учитываешься, т. е цифры реального прироста еще чуть больше.
Но это только одна Германия. Наши едут во многие страны Запада. В той же самой Финляндии к примеру есть целая отдельная программа по приему наших семей с детьми.
Там сразу же в момент заполнения анкеты спрашивают "сколько еще детей вы планируете завести в Финляндии". По сути, там даже никто не скрывает, что заинтересованы, чтобы наши семьи с детьми там остались на ПМЖ.
Так что на этом фоне разговоры о мизерной статистике выехавших в 2023 рассматриваю с большим скептицизмом.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:11
Далкко не ходить. У мну два троюродных брата в Дании. Один из них с женой там уже лет семь тусовался. У него там даже второй сын родился. Уже во время войны к ним перебрались его родной брат(тоже мой троюродный, у меня после начала войны прятался месяца два) и сестра его жены. Это уже шесть человек. Учит датский, получает 450 евро.
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Bolt
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